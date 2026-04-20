Tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng gần 266.000 tỉ đồng sẽ khởi công đầu năm 2027

Chiều 20.4, tại buổi làm việc với Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (Tập đoàn THACO) do ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng chủ trì, nhiều thông tin quan trọng liên quan đến dự án đường sắt đô thị Đà Nẵng đã được công bố.

Theo đó, tuyến đường sắt đô thị kết nối từ sân bay quốc tế Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ - Chu Lai dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 2.2027, sau khi hoàn tất các thủ tục phê duyệt đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn THACO cho biết vào tháng 12.2025, THACO đã cùng Hyundai Rotem báo cáo lãnh đạo thành phố các nội dung liên quan đến các dự án đường sắt đô thị tại Đà Nẵng.

Phối cảnh dự án tuyến đường sắt đô thị gần 266.000 tỉ đồng ở Đà Nẵng ẢNH: C.X

Tháng 2.2026, Công ty Đại Quang Minh (công ty con thuộc hệ sinh thái của THACO) đã có văn bản trình UBND thành phố Đà Nẵng và Sở Tài chính xem xét giao Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ dự án.

Đối với dự án này, vừa qua Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã giao Đảng ủy UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương tìm phương thức đầu tư. Hiện nay, Sở Tài chính đã chấp thuận giao Công ty Đại Quang Minh lập hồ sơ đề xuất dự án.

THACO cho biết, sau khi UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư, công ty dự kiến sẽ khởi công tuyến đường sắt đô thị vào tháng 2.2027.

Tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng có chiều dài hơn 103 km, hướng tuyến điểm đầu tại Nhà ga T1 (sân bay Đà Nẵng) và điểm cuối tại sân bay Chu Lai.

Giai đoạn 1 dự án dự kiến triển khai dài 30,2 km gồm 14 nhà ga nối sân bay Đà Nẵng với Hội An; giai đoạn 2 dự án dài 73,6 km gồm 10 nhà ga nối Hội An tới sân bay Chu Lai.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 265.972 tỉ đồng.

Tỉ phú Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết nếu lịch trình diễn ra thuận lợi sẽ khởi công đúng thời hạn trên và dự kiến đưa vào khai thác vận hành tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Đà Nẵng vào năm 2032.

Tỉ phú Trần Bá Dương khẳng định THACO đã có kinh nghiệm với dự án đường sắt đô thị đang triển khai ở TP.HCM nên có thể ráp vô làm ngay sau khi được lựa chọn chính thức.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của Tập đoàn THACO cho thành phố, cũng như sự tích cực triển khai đầu tư các dự án theo báo cáo tại buổi làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu tại buổi làm việc ẢNH: C.X

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu sở, ban, ngành theo thẩm quyền ưu tiên tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện tối đa cho Tập đoàn THACO đẩy nhanh triển khai các dự án cụ thể. Các sở, ban, ngành chủ động phối hợp với phía công ty để nhận diện khó khăn, điểm nghẽn, từ đó tập trung xử lý dứt điểm, có thời hạn cụ thể, nhanh chóng để các dự án sớm đi vào triển khai, mang lại hiệu quả tích cực cho sự phát triển thành phố cũng như tạo môi trường thông thoáng; tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư hoạt động trên địa bàn thành phố.

Đối với tuyến đường sắt đô thị Đà Nẵng, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Tập đoàn THACO chủ động chuẩn bị điều kiện triển khai, xây dựng định hướng phát triển và thương hiệu. Trong quá trình thực hiện, phía doanh nghiệp và các sở, ngành báo cáo ngay các vấn đề không thể xử lý để lãnh đạo thành phố xem xét, tháo gỡ. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai dự án.