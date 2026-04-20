Ngày 20.4, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc, tăng cường kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực Hố Nước (thôn 5, xã Thạnh Bình).

Theo UBND thành phố, hoạt động khai thác vàng trái phép tại đây diễn ra trong thời gian dài với quy mô lớn, thậm chí công khai, khiến người dân bức xúc phản ánh. Các đối tượng sử dụng máy móc cơ giới, đào hầm sâu, dùng hóa chất độc hại... không chỉ gây mất an ninh trật tự mà còn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và làm thất thoát tài nguyên khoáng sản của Nhà nước.

Công an kiểm tra hiện trường vụ khai thác vàng tại xã Thạnh Bình ẢNH: C.X

Như Thanh Niên đã thông tin, lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vừa đột kích "điểm nóng" khai thác vàng trái phép ở xã Thạnh Bình, phát hiện nhiều hầm vàng cùng hàng trăm ký quặng, máy móc chôn giấu tinh vi. Vụ việc hé lộ dấu hiệu tổ chức khai thác vàng trái phép quy mô, hoạt động chủ yếu vào ban đêm.

Cụ thể, chiều 16.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra khu vực đồi keo do T.V.L (32 tuổi, ở thôn 5, xã Thạnh Bình) quản lý. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện 2 hầm vàng đã được khai thác từ trước, có dấu hiệu vừa bị tác động trở lại.

Tại cửa hầm, lực lượng chức năng ghi nhận 14 bao quặng với tổng khối lượng hơn 262 kg. Xung quanh khu vực là hàng loạt thiết bị phục vụ khai thác vàng gồm 3 máy phát điện, 3 máy nổ, 2 máy bơm hơi được chôn giấu dưới các hố sâu nhằm tránh bị phát hiện. Hiện trường còn có một lán trại chứa 2 máy cưa lốc cùng nhiều vật dụng sinh hoạt. Một số lán trại và đồ dùng khác bị đập phá, đốt bỏ rải rác, cho thấy dấu hiệu phi tang hoặc rút lui vội vàng.

Đáng chú ý, cách khu vực khai thác khoảng 1 km về phía chân đồi, lực lượng chức năng phát hiện 1 xe máy đào bánh xích màu cam không có người trông coi.

Tổ công tác đã lập biên bản hiện trường, bước đầu nhận định H.V.T (49 tuổi, ở xã Thạnh Bình) là người đứng ra thuê T.V.K, N.V.K cùng một số người khác tổ chức khai thác vàng trái phép...

Báo cáo kết quả điều tra, xử lý trước ngày 30.4

Trước thực trạng này, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Công an thành phố chủ trì lập chuyên án, tổ chức lực lượng truy quét, triệt phá toàn bộ các điểm khai thác vàng trái phép.

Đáng chú ý, thành phố nhấn mạnh phải điều tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân chủ mưu, cầm đầu cũng như những người tiếp tay, bảo kê cho hoạt động này. Kết quả thực hiện phải được báo cáo trước ngày 30.4.

Lực lượng công an cũng được giao giao tăng cường kiểm soát các tuyến đường dẫn vào khu vực rừng núi, kịp thời phát hiện và ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi vi phạm.

UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra toàn diện hiện trạng khu vực bị khai thác, đánh giá mức độ thiệt hại về tài nguyên và môi trường, từ đó tham mưu các giải pháp khắc phục, phục hồi. Đồng thời, rà soát trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản, đề xuất các biện pháp quản lý chặt chẽ, lâu dài nhằm chấm dứt tình trạng hình thành "điểm nóng".

Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng được yêu cầu phối hợp với công an tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực rừng núi, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh, địa hình phức tạp; chủ động tham gia truy quét, ngăn chặn các đối tượng lợi dụng địa hình để khai thác trái phép.

Đối với UBND xã Thạnh Bình, thành phố yêu cầu địa phương này chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để tái diễn tình trạng khai thác vàng trái phép. Xã phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn ngay từ khi các hoạt động vi phạm mới manh nha. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không tham gia, không tiếp tay cho "vàng tặc".

UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị phải triển khai nhiệm vụ một cách nghiêm túc, quyết liệt và đồng bộ, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Nếu tình trạng vẫn tiếp diễn, trách nhiệm người đứng đầu sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.