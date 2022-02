Tuyển nữ Việt Nam dự World Cup: Những cô gái vàng làm nên lịch sử

Sóng cả không ngã tay chèo

Giải Asian Cup nữ 2022 bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Thầy trò HLV Mai Đức Chung thậm chí từng đứng trước nguy cơ không đủ quân số dự giải do “bão” Covid-19 ập đến trên đất Tây Ban Nha. Từ 5 thành viên ban đầu, con số liên tục nhảy vọt lên đến 20/23 cầu thủ dương tính với Covid-19.

Đến ngày 16.1, tuyển nữ Việt Nam chỉ còn 6 cầu thủ cùng HLV Mai Đức Chung và 3 thành viên khác đủ điều kiện bay sang Ấn Độ, nhưng khi vừa đặt chân tới nơi lại phát hiện thêm ca Covid-19. Tuyển nữ Việt Nam lúc đó đứng trước nguy cơ bị loại khi không đủ 13 cầu thủ đủ điều kiện đăng ký cho trận ra quân gặp Hàn Quốc. Rất may nhóm 16 cầu thủ kịp rời Tây Ban Nha đến Ấn Độ phút cuối cho kết quả âm tính để ra sân sau đó 1 ngày. Bất chấp sóng gió, HLV Mai Đức Chung vẫn vững vàng với lời hứa chắc nịch: “Tuyển nữ Việt Nam không may khi khởi đầu gặp những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc trong điều kiện lực lượng mỏng và thể lực yếu, một số em không đủ sức để chạy. Nhưng toàn đội đã kiên trì vượt khó bằng sự tập trung và đoàn kết cao. May mắn là đến trước trận gặp Myanmar, chúng tôi vừa đủ lực lượng tốt nhất nên cả đội đã có thể tính toán phát huy yếu tố chuyên môn. Dù khó khăn nhưng đội xác định luôn thi đấu hết khả năng. Tôi rất hạnh phúc vì tuyển nữ Việt Nam dù gặp sóng cả nhưng vẫn không ngã tay chèo”.

Ý chí Việt Nam hiện thực hóa giấc mơ World Cup

Một trong những hình ảnh đọng lại ở trận ra quân gặp Hàn Quốc là sau những tình huống phản công nhanh, các cô gái Việt Nam cúi gập người để thở, rồi lại nỗ lực chạy về. “Mệt khủng khiếp”, đó là chia sẻ của các cầu thủ Việt Nam khi chưa thoát khỏi dư âm của Covid-19 giữa cái nắng gay gắt vì thi đấu giờ “phơi thóc” ở Ấn Độ. Bất chấp mọi khó khăn, tuyển nữ Việt Nam đã tránh được tình cảnh vỡ trận trước Nhật Bản, Hàn Quốc để bước vào trận “chung kết” tranh suất vớt vào tứ kết với Myanmar có lợi thế thể lực. Một lần nữa, ý chí của các cô gái Việt Nam được thể hiện: Myanmar 2 lần dẫn điểm nhưng đều bị chúng ta gỡ hòa. Tinh thần không bỏ cuộc của thầy trò HLV Mai Đức Chung đã nhận được sự khâm phục của rất nhiều đồng nghiệp và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).

Hành trình đến World Cup 2023 của tuyển nữ Việt Nam Vòng loại châu Á Việt Nam - Maldives 16 - 0 Việt Nam - Tajikistan 7 - 0 Vòng chung kết châu Á: Việt Nam - Hàn Quốc 0-3 Việt Nam - Nhật Bản 0-3 Việt Nam - Myanmar 2-2 Tứ kết Việt Nam - Trung Quốc 1-3 Play-off Việt Nam - Thái Lan 2-0 Việt Nam - Đài Loan 2-1

Bước vào vòng knock-out, kinh nghiệm của HLV Mai Đức Chung càng hiện rõ. Chủ động cất những trụ cột ở trận gặp tuyển Trung Quốc, ông nhắm đến vòng play-off, nơi chúng ta đánh bại Thái Lan 2-0, và tiếp đó là Đài Loan 2-1 vào chiều qua 6.2. Ông xóa bỏ sự căng thẳng cho học trò bằng cách bình thản cho cả đội tập mỗi buổi chỉ từ 1 đến 1 tiếng rưỡi, chủ yếu phối hợp nhóm tạo hưng phấn. Sự bình tĩnh đó của ông Chung giúp đội bóng tránh bị quá tải từ thể lực đến tinh thần và tự tin tập trung hồi phục thể lực nhanh nhất có thể.





Ở trận quyết định gặp Đài Loan, tuyển Việt Nam gặp đôi chút bất lợi vì chỉ có một cửa thắng trong khi đối thủ chỉ cần hòa. Thế nhưng HLV Mai Đức Chung và các cô gái Việt Nam đã hành động để biến bất lợi thành cơ hội cho mình. Với đấu pháp hợp lý, chủ động tấn công từ đầu, tuyển nữ Việt Nam sớm có bàn mở tỷ số từ tài nghệ đá phạt góc của “gà son” Tuyết Dung và pha băng lên đánh đầu quyết đoán của trung vệ Chương Thị Kiều, sau đó là bàn ấn định tỷ số chung cuộc của Bích Thùy.

Tuyển nữ Việt Nam được thưởng hơn 13 tỉ đồng Trong đó VFF thưởng 5,5 tỉ đồng gồm hai trận thua Nhật Bản và Hàn Quốc được thưởng 600 triệu đồng (mỗi trận 300 triệu đồng). Trận hòa Myanmar được thưởng 600 triệu đồng. Trận thua Trung Quốc được thưởng 300 triệu đồng. Trận thắng Thái Lan ở play-off được thưởng 1 tỉ đồng và trận thắng Đài Loan được thưởng 3 tỉ đồng. Ngoài ra, đội nữ Việt Nam còn được 1 tập đoàn lì xì 300 triệu đồng và thưởng 3 tỉ đồng cho việc giành vé vào World Cup. Một số đơn vị khác thông qua Báo Thanh Niên thưởng 530 triệu đồng cho đội nữ. Ngoài ra, quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ vận động thưởng 4 tỉ đồng cho tuyển nữ Việt Nam từ nguồn xã hội hóa. L.P

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, các cô gái Việt Nam đã ôm chầm lấy nhau với niềm hạnh phúc vô bờ bến khi được đặt chân đến vòng chung kết World Cup, so giày với các cường quốc bóng đá nữ hàng đầu thế giới như Mỹ, Canada, Brazil, Đức, Anh, Na Uy, Thụy Điển…

Trang sử World Cup được mở ra, người hâm mộ cả nước ngất ngây với niềm vui đầu năm mới. Chúng ta sẽ nhớ mãi những người làm nên lịch sử, đó là “ông già gân” Mai Đức Chung năm nay đã 71 tuổi nhưng vẫn tận tâm cống hiến hết mình vì sự phát triển của bóng đá nữ. Đó là cô gái Tuyết Dung miệt mài cả chục năm trời ở đội tuyển quốc gia vì hành trình đến World Cup. Đó là những Chương Thị Kiều, Huỳnh Như, Phạm Hải Yến, Bích Thùy, Thùy Trang, Thái Thị Thảo, Mỹ Anh, Trần Thị Thu, thủ môn Kim Thanh… đã luôn nỗ lực tận hiến vì vẻ vang của bóng đá nữ Việt Nam.

Dẫu biết rằng khoảng cách giữa đội tuyển nữ Việt Nam và các đội tuyển nữ hàng đầu thế giới hay châu lục còn khá xa, nhưng cánh cửa đã mở ra để tạo nên con đường cho các thế hệ đàn em tiếp bước sau này.