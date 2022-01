Tuyển sinh 2022: Cần xóa bỏ định kiến học sinh giỏi mới thi đánh giá năng lực

Thí sinh nên đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngay đợt đầu

Thạc sĩ Trần Hải Nam, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết:

Năm nay, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có 4 phương thức tuyển sinh: xét theo điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển học bạ tổ hợp 3 môn của lớp 12, xét tuyển bằng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM, tuyển thẳng.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM có những điều chỉnh nhỏ về việc thi môn năng khiếu: năm trước thì có vẻ hoặc năng khiếu âm nhạc thì có thi năng khiếu, năm nay ngoài yêu cầu năng khiếu với môn âm nhạc thì những môn vẽ, năng khiếu về âm nhạc, trường có mở lớp ôn tập. Thí sinh có thể thi trực tuyến hoặc trực tiếp tùy tình hình thời điểm đó.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, thông tin:

Năm 2022 cũng giống các trường khác, Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn giữ nguyên ổn định các phương án tuyển sinh, duy trì cả 4 phương án. Xét tuyển học bạ thì dựa vào kết quả học bạ 5 học kỳ và kết quả năm lớp 12. Hai phương án này được thí sinh lựa chọn khá nhiều, việc chuẩn bị hồ sơ chủ động được.

Ngành học 4.0 với 4 chuyên ngành chủ đạo: công nghệ phần mềm, mạng máy tính và an ninh thông tin… Ngoài ra, trường còn có những ưu đãi đặc biệt dành cho những thí sinh có kết quả thi tốt, có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết:

Trong những năm vừa rồi, phương án tuyển sinh không thay đổi nhiều và năm nay trường cũng giữ nguyên 4 phương án tuyển sinh. Thí sinh lưu ý, năm trước các trường phía nam chỉ sử dụng kết quả năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM thì năm nay còn sử dụng đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ dành 40% cho chỉ tiêu học bạ, 20% cho phương án sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực và chỉ tiêu còn lại là dành cho các phương thức khác.

Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh-truyền thông Trường ĐH Văn Hiến, cho hay:

Năm nay, Trường ĐH Văn Hiến cũng giữ nguyên 4 phương án tuyển sinh để thí sinh dễ nắm bắt thông tin. Năm nay trường đưa vào tuyển sinh một số ngành mới. Đối với những ngành có môn năng khiếu, trường sẽ linh động xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh.

Thạc sĩ Trần Hải Nam, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thông tin:

Hàng năm, kỳ thi năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM là vào tháng 3 và 7, nhưng do tình hình dịch bệnh thì năm trước chỉ tổ chức được vào tháng 3 nên nhiều em chưa kịp đăng ký thi trong đợt đầu. Do vậy, năm nay các em cũng nên đăng ký thi sớm vì đây là kỳ thi được rất nhiều trường ĐH dùng để xét tuyển.

Kiến thức của học sinh không được đảm bảo khi học trực tuyến kéo dài. Do đó, thí sinh càng nên tham gia kỳ thi này để có thể đánh giá được nhiều kỹ năng của mình. Ở HUTECH thì tùy ngành, tùy theo số lượng thí sinh đăng ký mà số điểm đầu vào sẽ khác nhau.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay:

Các trường thường công bố kết quả đầu vào khi thí sinh đã thi xong, ngoài ra thí sinh cũng phải thích ứng với thời cuộc, tùy vào tình hình thực tế lúc đó các trường sẽ có phương án tuyển sinh cụ thể. Do vậy, thí sinh nên đăng ký tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngay đợt đầu để bản thân không bị động với tình hình hiện tại.

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thông tin:

Trong tổng 7.680 chỉ tiêu tuyển sinh của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, 40% phương án tuyển sinh là dựa vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, 40% học bạ, 20% điểm kỳ thi đánh giá năng lực và tuyển thẳng. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực không phân chỉ tiêu mà xét tuyển chung dựa trên tổng hồ sơ. Ngoài phương thức này, thí sinh còn nhiều phương án khác để xét tuyển khác phù hợp và đủ điều kiện.





Thạc sĩ Trần Mạnh Thái, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh-truyền thông Trường ĐH Văn Hiến, cho biết:

Các trường ĐH đưa ra nhiều phương án nên thí sinh cần nắm bắt và đừng bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào. Thí sinh cũng nên xóa bỏ định kiến cho rằng chỉ có học sinh giỏi và xuất sắc mới tham dự kỳ thi đánh giá năng lực nhưng thực tế đây là kỳ thi chung cho tất cả thí sinh đăng ký và có nhu cầu.

Thí sinh quan tâm đến cơ hội việc làm khi chọn ngành

Những học sinh muốn đăng ký học ngành công nghệ thông tin (IT) nhưng băn khoăn là lĩnh vực nào trong IT dễ kiếm việc làm trong 3 - 4 năm tới.

* Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, trả lời:

Đây là câu hỏi của rất nhiều bạn trẻ là học ngành nào đang "nóng" và tỷ lệ việc làm cao. Hàng năm có 2 khối ngành luôn nằm trên top là kinh tế và IT.

Năm 2021, nhân lực làm trí tuệ nhân tạo (AI) có mức lương cao nhất trên bảng lương. Điều đặc biệt Bộ GD-ĐT cho phép học bất kỳ ngành nào cũng được chuyển sang IT.

Hiện nay, chúng ta đang hướng tới xây dựng thành phố thông minh. Chẳng hạn, xe đi trên đường sẽ có công nghệ nhận diện biển số xe, đo tốc độ bằng công nghệ AI để biết có đi quá tốc độ hay không. Robot có cảm giác giống người, tự sát như người đã xảy ra rồi.

Nếu đam mê khối ngành IT và thật sự giỏi thì sinh viên ra trường khó thất nghiệp. Nhu cầu nhân sự học IT ra trường hiện nay là cần nhân sự chất lượng cao. Đó là những lý do năm tới chúng tôi sẽ đầu tư rất nhiều về 4 ngành lớn của nhóm ngành Khoa học máy tính để đào tạo sinh viên. Chúng ta không thiếu người giỏi nhưng cần bắt kịp xu hướng của thế giới.

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, thông tin:

Ngành giáo dục mầm non, quản lý bệnh viện vốn có nhu cầu nhân lực rất cao là hai ngành mới của Trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Trường có một trường mầm non tiểu học nên sinh viên có thể thực tập, cọ xát với thực tế và khi tốt nghiệp cũng có thể ở lại làm việc.

Tuy nhiên, để vào giáo dục mầm non, thí sinh phải có yêu cầu năng khiếu và Trường ĐH Nguyễn Tất Thành có sử dụng thi năng khiếu ở trường khác để sử dụng xét tuyển nhưng thí sinh vẫn nên ưu tiên thi trực tiếp tại trường.

Ngoài ra còn nhiều ngành kiến truc, thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang… cũng cần kết quả thi môn năng khiếu. Thí sinh có thể thi trực tiếp tại trường hoặc sử dụng kết quả thi từ trường khác. Những thí sinh thi trực tiếp tại trường thì được xét tuyển, còn thi trực tuyến hoặc ở trường khác phải có thêm bước phỏng vấn.

Đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Thạc sĩ Trần Hải Nam, Trưởng phòng Tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), thông tin:

Từ năm 2014, HUTECH đã áp dụng xét tuyển theo học bạ, trong đó có 2 cách: thứ nhất xét theo tổ hợp 3 môn (khi thi xong học kỳ 2 của lớp 12 thì sử dụng kết quả các môn theo tổ hợp xét tuyển) để tuyển sinh, từ 18 điểm trở lên. Thứ 2 điểm học kỳ lớp 1 lớp 11 và học kỳ 1 của lớp 12. Từ ngày 15.2, trường bắt đầu nhận hồ sơ bằng hình thức xét tuyển học bạ.

Năm nay, thí sinh có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Đây cũng là xu hướng được nhiều trường sử dụng trong tình hình dịch bệnh hiện nay.

Thạc sĩ Cao Quảng Tư, Giám đốc Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, cho hay:

Về xét học bạ thì chúng ta đã số hóa nên các trường đã tối giản các thủ tục. Tuy nhiên, thí sinh cũng không cần nôn nóng vì mỗi trường sẽ có thời điểm nhận hồ sơ khác nhau, Do đó, thí sinh nên theo dõi thông tin ở những trường mình muốn xét tuyển để chủ động nộp hồ sơ.

Thí sinh cũng cần xóa bỏ định kiến “chỉ có trúng tuyển bằng kỳ thi THPT mới danh giá”. Việc trúng tuyển bằng hình thức nào cũng giống nhau vì sinh viên đều sẽ được đào tạo giống nhau. Do vậy, thí sinh cần tận dụng tối đa cơ hội của mình, nếu đã trúng tuyển đúng ngành mình yêu thích ở một trường phù hợp thì nên “chốt sổ”.

Nộp hồ sơ xét tuyển ở nhiều nơi, thí sinh cần lưu ý những quy định riêng của từng trường

Thạc sĩ Hồ Thanh Tình, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, lưu ý:

Thí sinh có thể xét tuyển bằng nhiều hình thức vào nhiều trường ĐH, nhiều ngành khác nhau nhưng cần lưu ý những quy định riêng của từng trường. Trường ĐH Nguyễn Tất Thành thì mỗi học bạ có thể được dùng để xét tuyển bằng 3 hình thức khác nhau: kết quả học bạ của 5 học kỳ; tính theo tổ hợp môn dựa vào điểm cuối năm lớp 12; tính điểm cuối năm nếu hơn 6.0 thì có thể nộp hồ sơ…

Trường sẽ công bố thời gian nhận hồ sơ trước 15 ngày và đến khoảng ngày 2.5 thời gian sẽ công bố thời gian trúng tuyển. Trường có 10 đợt xét tuyển, xét từ trên cao xuống thấp nếu đủ chỉ tiêu sớm trường sẽ không xét tuyển thêm các đợt sau.