Tuyển sinh đầu cấp năm 2023 ở Bình Định có gì mới?

Ngày 13.4, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có quyết định ban hành kế hoạch tổ chức xét tốt nghiệp trung học cơ sở (THCS) năm học 2022-2023 và tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, xét tốt nghiệp đối với THCS thực hiện 1 lần, thời gian trước ngày 25.5. Đối với học sinh hệ giáo dục thường xuyên cấp THCS sẽ do Giám đốc Sở GD-ĐT quy định số lần xét và thời gian xét công nhận.

Tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6

Thời gian tuyển sinh mầm non năm nay ở Bình Định bắt đầu từ ngày 19.6 đến ngày 28.7. Trên cơ sở điều tra độ tuổi trẻ mầm non, phòng GD-ĐT của thành phố, huyện, thị xã sẽ chỉ đạo các trường mầm non chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để tuyển sinh năm học 2023-2024.

Học sinh THPT ở H.Tuy Phước (Bình Định) HOÀNG TRỌNG

Thời gian tuyển sinh vào lớp 1 cũng từ ngày 19.6 đến ngày 28.7. Địa bàn tuyển sinh, số lượng tuyển sinh, kinh phí bồi dưỡng cho giáo viên dạy trong hè, kiểm tra công tác tuyển sinh, cách thức tổ chức tuyển sinh… do Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định quy định trong công văn hướng dẫn tuyển sinh lớp 1.

Các trường tiểu học chỉ nhận những trẻ 6 tuổi trở lên (sinh từ năm 2017 trở về trước) vào học lớp 1, không nhận trẻ có năm sinh sau năm 2017.

Tuyển sinh vào lớp 6 của các trường THCS theo hình thức xét tuyển, thời gian từ ngày 19.6 đến ngày 28.7.

Trong đó, các trường phổ thông dân tộc nội trú (PTDTNT) có cấp THCS tuyển theo chỉ tiêu trong kế hoạch tuyển sinh trường PTDTTNT năm học 2023-2024 được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt.



Các trường THCS tuyển 100% số học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo địa bàn tuyển sinh.

Tuyển sinh vào lớp 10 hoàn thành trước 31.7

Đăng ký dự thi vào lớp các trường THPT chuyên và các trường THPT công lập (không thuộc 3 huyện miền núi Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão) từ ngày 26.5 đến ngày 30.5.

Thời gian tổ chức thi tuyển vào trường THPT chuyên và các trường THPT công lập (trừ 3 huyện miền núi) vào ngày 5 và ngày 6.6.

Đăng ký dự tuyển vào các trường THPT còn lại ở Bình Định và hệ công lập tự chủ trong các trường THPT công lập từ ngày 15.6 đến ngày 1.7.

Tổ chức xét tuyển vào các trường THPT công lập 3 huyện miền núi, trường công lập tự chủ và hệ công lập tự chủ trong các trường THPT công lập sau khi công bố thí sinh trúng tuyển kỳ thi khóa ngày 5 và ngày 6.6.

Hoàn thành công tác tuyển sinh lớp 10 ở Bình Định trước ngày 31.7.

Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định giao cho hiệu trưởng trường PTDTNT, THPT Bình Định lập kế hoạch tổ chức tuyển sinh theo đúng quy định trình Sở GD-ĐT duyệt và tổ chức thực hiện. Sau khi hoàn thành công tác tuyển sinh, lập hồ sơ kết quả tuyển sinh gửi Sở GD-ĐT duyệt kết quả trúng tuyển (trước ngày 25.6).