Tuyển sinh ĐH 2025: Nguy cơ bất công từ đề thi tiếng Anh khó

M ÔN TOÁN : K HÓ THÌ KHÓ CHUNG

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, cả nước có 1.135.432 thí sinh (TS) đăng ký dự thi Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, trong đó 1.132.132 TS dự thi môn toán (thực tế có 1.126.700 TS dự thi, đạt tỷ lệ 99,52%). Như vậy, với TS đăng ký dự thi Chương trình GDPT 2018 thì hầu hết các em đăng ký thi môn toán vì đó là môn bắt buộc. Toán cũng là môn có mặt trong 4/5 tổ hợp truyền thống (A00, A01, B00, D01). Do đó, khi xét tuyển ĐH, phần lớn TS đều phải cạnh tranh với nhau về môn toán.

Nếu xét riêng điểm thành phần môn toán, với nguyên tắc xét tuyển lấy từ cao xuống thấp (cơ chế cạnh tranh), lợi thế luôn thuộc về TS có điểm toán cao hơn. Vì vậy sự công bằng (giữa TS với nhau) phụ thuộc vào mức độ phân hóa của đề thi. Độ phân hóa của đề thi càng cao thì sự công bằng càng được đảm bảo. Thậm chí, nếu đề thi dễ thì sự phân hóa sẽ không tốt, như vậy mới dẫn đến nguy cơ bất công. Đề khó, số lượng điểm cao ít thì điểm chuẩn các trường ĐH sẽ giảm. Còn với TS, khó thì khó chung, khả năng cạnh tranh vào ĐH (trong môn toán) của các em sẽ phụ thuộc vào việc các em đứng ở vị trí nào trong danh sách từ trên xuống, chứ không quan trọng điểm số là bao nhiêu (trong tương quan điểm các môn khác hay điểm toán mọi năm).

Đề thi tiếng Anh quá khó dấy lên mối lo về sự công bằng trong tuyển sinh ĐH 2025 ẢNH: TUẤN MINH

Theo nhiều giáo viên dạy toán ở phổ thông, mức độ phân hóa của đề thi toán năm nay rất tốt. Thầy Trần Ngọc Minh (Tổ trưởng tổ toán, Trường THPT Quỳnh Lưu 1, Nghệ An) cho biết sau buổi thi môn toán, học sinh giỏi của trường rất vui. Các em tin là mình làm đến đâu sẽ được ghi nhận đến đó. Không còn như năm ngoái, TS nếu gặp may thì có thể thêm được 0,5, thậm chí có em ăn may đến 0,75 điểm. "Nhìn chung đề thi toán năm nay là một đề thi tốt. Nếu giảm đi một vài ý trong các câu trả lời ngắn, hoặc câu trả lời đúng sai để cho học sinh trung bình làm được nhiều hơn một chút thì các em vui hơn. Nhưng như thế lại làm khó cho các trường ĐH yêu cầu cạnh tranh cao sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT làm căn cứ xét tuyển", thầy Minh nói.

N GUY CƠ VỚI THÍ SINH DỰ THI MÔN TIẾNG A NH

Nhưng gần 358.870 TS dự thi môn tiếng Anh thì không có niềm vui trên. Nguy cơ bất công trong xét tuyển ĐH hiện hữu bởi các em phải cạnh tranh với TS dự thi các môn tự chọn khác: sử, địa, lý, hóa, sinh, tin học…

Tình trạng chất lượng đề thi không đồng đều là vấn đề nổi cộm hằng năm kể từ khi Bộ GD-ĐT triển khai kỳ thi "2 trong 1" (để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH). Cũng có năm những TS dùng tổ hợp có môn tiếng Anh được lợi vì đề môn này dễ hơn các môn khác, nhưng năm nay tình thế nguy cơ bị đảo ngược. Sau kỳ thi nhiều TS phản ánh đề lý, hóa "dễ thở", còn đề tiếng Anh được cho là hỏi khó đến mức ngang trình độ C1 (trong khi chuẩn đầu ra là B1).

Vấn đề càng căng thẳng so với mọi năm bởi năm nay TS dự thi tiếng Anh không có nhiều lựa chọn. Từ năm ngoái trở về trước, môn ngoại ngữ (hầu hết là tiếng Anh) là một trong 3 môn bắt buộc (cùng với toán, văn). Tự chọn là tổ hợp khoa học xã hội hoặc tổ hợp khoa học tự nhiên (mỗi tổ hợp 3 môn thi).

Vì thế, nếu đề tiếng Anh khó, TS có thể chọn các môn mà mình có điểm thi cao nhất trong số 3 môn thi còn lại trong các tổ hợp khoa học xã hội, khoa học tự nhiên. Năm nay, nếu bỏ tiếng Anh, TS chỉ còn 1 môn để tạo thành tổ hợp xét tuyển khác. Thậm chí các em hầu như không có cơ hội lựa chọn bởi tổ hợp xét tuyển ĐH bắt buộc tối thiểu 3 môn, ngoài tổ hợp D01 (toán, văn, tiếng Anh), rất ít trường sử dụng tổ hợp có đồng thời 2 môn văn và toán để xét tuyển.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm nay các trường ĐH không bị giới hạn việc sử dụng bao nhiêu tổ hợp xét tuyển. Khi đăng ký xét tuyển TS không cần đăng ký xét tuyển tổ hợp nào mà phần mềm của hệ thống sẽ tự chọn tổ hợp có lợi nhất của các em. Nhưng trên thực tế, các trường lớn đều giới hạn số tổ hợp như những năm trước đây. Khối ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật - công nghệ chủ yếu vẫn dùng tổ hợp A00, A01 (những trường dùng D01 thường ở tốp dưới); khối ngành kinh tế - kinh doanh dùng thêm D01. Không có em nào vừa dự thi môn tiếng Anh, đồng thời dự thi cả hai môn hóa và lý.

Tình trạng chất lượng đề thi không đồng đều là vấn đề nổi cộm hằng năm kể từ khi Bộ GD-ĐT triển khai kỳ thi "2 trong 1" (để xét tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH) ảnh: Nhật Thịnh





C Ó CÁCH NÀO HÓA GIẢI SỰ BẤT CÔNG ?

Tại cuộc họp báo của Bộ GD-ĐT sau 3 buổi thi tốt nghiệp THPT 2025 vào chiều tối 27.6, PV Thanh Niên đã đặt câu hỏi: Bộ GD-ĐT có giải pháp kỹ thuật nào nhằm đảm bảo công bằng cho TS dự thi môn tiếng Anh trong xét tuyển khi các em phải cạnh tranh với TS dự thi các môn lý, hóa, sử, địa…? Tuy nhiên, đại diện Bộ GD-ĐT là ông Nguyễn Anh Dũng, Phó vụ trưởng Vụ GD ĐH, chỉ trả lời chung chung là các trường ĐH thực hiện theo quy chế tuyển sinh, sau khi có kết quả thi sẽ phải công bố công khai việc quy đổi tương đương điểm chuẩn, Bộ GD-ĐT sẽ giám sát việc công khai này.

Nhưng quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT chỉ yêu cầu các trường quy đổi tương đương điểm chuẩn các phương thức xét tuyển, không yêu cầu quy đổi tương đương điểm chuẩn các tổ hợp. Đồng thời, hướng dẫn tuyển sinh của Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường không được chia chỉ tiêu xét tuyển theo tổ hợp, phần mềm sẽ lựa chọn tổ hợp có lợi nhất cho TS.

Trao đổi với PV Thanh Niên, nhiều cán bộ phụ trách tuyển sinh ĐH ở Hà Nội cho rằng phần lớn các trường sẽ lựa chọn theo hướng dễ làm nhất là xét cào bằng giữa các tổ hợp mà không đặt vấn đề lựa chọn tổ hợp gốc. Việc quy đổi tương đương điểm chuẩn sẽ chỉ được thực hiện với các phương thức, không thực hiện với các tổ hợp. Nếu cách làm này phổ biến thì đây chính là một nguy cơ bất công với TS thi tiếng Anh năm nay trong xét tuyển ĐH.

Một số lãnh đạo trường ĐH cho biết có thực sự bất công với các em thi môn tiếng Anh hay không, cần phải chờ đến khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, có phổ điểm từng môn thi, từng tổ hợp thi. Nếu phổ điểm tiếng Anh quả là thấp hơn các môn tự chọn khác, Bộ GD-ĐT vẫn có thể giúp các trường tạo sự công bằng bằng cách dùng phương pháp phân bị để quy đổi điểm tương đương phổ điểm các môn thi. Nghĩa là căn cứ vào phần trăm TS đạt mức điểm cụ thể để xếp hạng TS chứ không xếp hạng theo điểm số tuyệt đối. "Theo tôi biết, Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT sẽ đề xuất điểm chênh giữa các tổ hợp truyền thống để các trường ĐH tham khảo", lãnh đạo một trường ĐH lớn ở Hà Nội nói.

Bà Phạm Thanh Hà, Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Ngoại thương, cho biết trong thông tin tuyển sinh, mặc dù nhà trường đã công bố "điểm sàn" xét tuyển của trường là 24 nhưng cũng đã đưa thêm chú thích có tính mở: "Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng của trường có thể điều chỉnh trên cơ sở phổ điểm thi tốt nghiệp THPT thực tế năm 2025".

Trường ĐH Ngoại thương cũng sẽ đợi kết quả thi rồi căn cứ vào phổ điểm từng tổ hợp để có giải pháp tuyển sinh tốt nhất cho cả nhà trường và TS. "Sẽ có giải pháp quy đổi để tạo cơ hội trúng tuyển công bằng cho TS các tổ hợp A00, A01, D01", bà Hà nói.

Tuy nhiên, tiến sĩ Lê Anh Đức, Trưởng ban Đào tạo, ĐH Kinh tế quốc dân, cho biết nhà trường đã công bố khi TS đăng ký dự thi là xét tuyển không phân biệt tổ hợp. Bây giờ không thể vì đề thi môn này khó hơn môn kia mà thay đổi. "Sự công bằng chính là tuân thủ luật chơi đã thông báo trước", ông Đức nói.

PGS Nguyễn Đào Tùng, Giám đốc Học viện Tài chính, cũng cho biết nhà trường đã thông báo với TS là điểm trúng tuyển lấy theo thang 30 và không có sự chênh lệch giữa các tổ hợp. Vì thế nhà trường không thể thay đổi quy định này.