Tuyển sinh ĐH 2025: Nhiều trường số nguyện vọng xét tuyển tăng 100%

Thông tin được chia sẻ trong chương trình tư vấn truyền hình trực tuyến "Biết điểm chuẩn, thí sinh cần làm gì để chắc chắn trúng tuyển?" do Báo Thanh Niên thực hiện chiều 12.8. Chương trình được trực tuyến tại địa chỉ: thanhnien.vn, fanpage Facebook, kênh YouTube, TikTok Báo Thanh Niên.

Đại diện các trường tham gia tư vấn tại Báo Thanh Niên chiều 12.8 giải đáp những thắc mắc của thí sinh xung quanh điểm chuẩn ẢNH: NHẬT THỊNH

V Ì SAO SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN TĂNG MẠNH ?

Chia sẻ trong chương trình, thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin-Truyền thông Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM, nhận định năm nay số lượng thí sinh (TS) đăng ký nguyện vọng (NV) vào các trường có nhiều biến động, trong đó có những trường số NV tăng tới mức 100%.

Theo thạc sĩ Ngọc Bích, có nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên. Đầu tiên, năm nay số lượng TS xét tuyển ĐH nhiều hơn so với năm ngoái. Cụ thể, so với năm 2024, số TS đăng ký xét tuyển năm nay tăng thêm khoảng 115.892 người. Bên cạnh đó, năm nay lần đầu tiên thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH theo Chương trình giáo dục phổ thông mới nên nhiều học sinh chưa hiểu trọn vẹn về cách thức thi và xét tuyển. Với nhiều điểm mới trong cách thức xét tuyển, TS tăng số lượng NV đăng ký để đảm bảo sự an toàn. Thực tế, thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy năm nay trung bình mỗi TS đăng ký 9 NV (năm ngoái trung bình 5 NV).

Thạc sĩ Trần Văn Trắng, Phó phòng Tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn, bổ sung thông tin: "Một nguyên nhân quan trọng là năm nay không còn xét tuyển sớm, TS đăng ký tất cả các phương thức xét tuyển trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Ngoài ra, một điểm mới của năm nay là lệ phí xét tuyển giảm từ 20.000 đồng xuống còn 15.000 đồng/nguyện vọng khiến TS mạnh dạn đăng ký NV. Chưa kể, còn nguyên nhân từ nội tại của các trường ĐH trong việc nâng cao chất lượng".

Liên quan vấn đề này, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương, Giám đốc Trung tâm Marketing và phát triển thương hiệu Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho rằng trên bình diện chung, số lượng TS đăng ký NV vào các trường khác nhau. Có trường tăng, có trường tương đương và có trường giảm so với năm ngoái. Riêng Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, số lượng NV tăng so với năm ngoái, hiện ở mức trên 40.000 NV.

Thạc sĩ Phương phân tích: "Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến những nỗ lực của các trường trong việc tạo ra các giá trị cho người học. Bên cạnh đó là các chính sách tuyển sinh linh hoạt và đa dạng tạo điều kiện thuận lợi cho người học. Trường cũng có chính sách đột phá về học phí và học bổng cho người học trúng tuyển năm nay".

Cùng quan điểm, thạc sĩ Trương Quang Trị, Phó phòng Công tác sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, cho biết năm nay số lượng TS đăng ký xét tuyển vào Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tăng nhiều so với năm ngoái. Lý do được chuyên gia này nhận định một phần đến từ những cải tiến chất lượng đào tạo, kiểm định chất lượng… Bên cạnh đó, chính sách tuyển sinh đa dạng, minh bạch và thuận lợi giúp TS dễ dàng hơn trong lựa chọn ngành học. Ngoài ra, năm nay trường cũng có những ngành học mới đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động tương lai. Một số ngành có sức hút cao với người học năm nay liên quan lĩnh vực sức khỏe.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của trường ĐH ảnh: Đào Ngọc Thạch

D Ự ĐOÁN XU HƯỚNG ĐIỂM CHUẨN

Từ tình hình đăng ký NV xét tuyển trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT, các chuyên gia đưa ra các dự báo về xu hướng điểm chuẩn năm nay.

Theo thạc sĩ Trần Văn Trắng, dự kiến điểm chuẩn Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn cơ bản ổn định, một số ngành điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5-1 điểm so với điểm sàn. TS có thể tham khảo điểm chuẩn của trường năm 2024 để biết thêm thông tin.

Thạc sĩ Trương Quang Trị cũng cho rằng các ngành có số lượng TS đăng ký nhiều vẫn có sự cạnh tranh gay gắt, điểm chuẩn có thể tăng từ 0,5-1 điểm. Ngược lại, những ngành TS đăng ký thấp hơn, điểm chuẩn sẽ có xu hướng ổn định hoặc giảm nhẹ so với năm ngoái. Đặc biệt, các ngành mới mở năm nay TS chưa quan tâm nhiều nên điểm chuẩn có thể ở mức "dễ thở".

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích cho hay Trường ĐH Kinh tế-Tài chính TP.HCM ghi nhận số lượng TS đăng ký vào trường tăng khoảng 30% so với năm 2024. Điểm chuẩn sẽ có những điều chỉnh trong thời gian tới, trong đó các ngành liên quan kinh doanh - quản lý điểm chuẩn thuộc nhóm cao, các ngành còn lại sẽ theo các mức khác nhau. Đánh giá chung về tình hình điểm chuẩn các trường, thạc sĩ Ngọc Bích cũng nhận định: "Điểm chuẩn căn cứ vào chỉ tiêu để tuyển được số lượng TS phù hợp với năng lực đào tạo của trường. Dự đoán mặt bằng điểm chuẩn các trường sẽ ổn định so với năm ngoái. Một số nhóm ngành có sức hút mạnh với TS, điểm chuẩn sẽ ở mức cạnh tranh; các ngành phù hợp với xu hướng điểm chuẩn ở mức vừa phải…".

Thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương cũng cho hay nhiều năm nay Trường ĐH Công nghệ TP.HCM công bố điểm chuẩn theo từng ngành và từng phương thức. Trong 6 khối ngành đào tạo của trường, khối ngành sức khỏe luôn tuân thủ theo quy chế chung của Bộ GD-ĐT. "Nhiều khả năng điểm chuẩn các ngành của trường năm nay không thay đổi nhiều so với năm ngoái, TS có thể xem điểm chuẩn các ngành năm vừa rồi để có thể an tâm phần nào", thạc sĩ Phương nói thêm.

Lưu ý thêm về điểm chuẩn năm nay, thạc sĩ Trương Quang Trị cho biết các phương thức xét tuyển và tổ hợp môn phải thực hiện quy đổi tương đương theo quy định của Bộ GD-ĐT. Dù TS xét tuyển bằng phương thức nào (điểm học bạ, điểm thi tốt nghiệp, điểm thi đánh giá năng lực…) đều được quy đổi tương đương. Với cách này, sẽ không còn mức "chênh" lớn giữa các TS khi trúng tuyển trong cùng một ngành của một trường.

N HỮNG LƯU Ý VỀ ĐIỂM CHUẨN CỦA CÁC TRƯỜNG

Thạc sĩ Trần Văn Trắng cho rằng TS cũng cần lưu ý sự khác biệt về điểm sàn và điểm chuẩn, điểm để nhận học bổng cũng khác. Ví dụ, điểm sàn một ngành là 17, điểm chuẩn có thể 20 nhưng mức điểm nhận học bổng có thể 25-26 điểm tùy theo quy định của trường.

Còn thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích cho rằng căn cứ trên quy định chung của Bộ GD-ĐT, mỗi trường sẽ có những cách thức quy đổi điểm khác nhau nên TS cần quan tâm mức quy đổi của từng trường mình xét tuyển.

Trong khi đó, thạc sĩ Nguyễn Trần Ngọc Phương lưu ý: "Cách thức xét tuyển đợt 1 năm nay tương tự năm trước đó, nghĩa là TS đã trúng tuyển 1 ngành ở NV 1 thì không được xét tiếp các NV sau. Sau khi trúng tuyển, TS được quyền từ chối nhập học để xét tuyển bổ sung. Tuy nhiên, TS cần lưu ý về khả năng ngành, trường có xét tuyển đợt bổ sung hay không".

Còn khoảng 1 tuần nữa, TS sẽ chính thức biết điểm chuẩn. Theo thạc sĩ Trương Quang Trị, sau khi có kết quả trúng tuyển, TS phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT. Nếu không thực hiện bước này, mọi việc đã làm trước đó đều không có ý nghĩa gì. Ngoài việc xác nhận nhập học trực tuyến trên, TS sẽ làm các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của trường.

Có thể công bố điểm chuẩn từ 17 giờ ngày 20.8 Theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT, từ ngày 13.8 các cơ sở đào tạo rà soát dữ liệu trên Hệ thống tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT để thực hiện quy trình lọc ảo xét tuyển. Sau 6 lần lọc ảo, đến 17 giờ ngày 20.8 các cơ sở đào tạo nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống; Rà soát và chuẩn bị công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung.