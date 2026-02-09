Tuyển sinh ĐH 2026: Điểm học bạ được sử dụng như thế nào?

K HÔNG TÁC ĐỘNG ĐẾN PHƯƠNG THỨC KẾT HỢP

Một trong những điểm mới của dự thảo Quy chế tuyển sinh ĐH năm 2026 được Bộ GD-ĐT công bố liên quan đến điều kiện tuyển sinh theo phương thức xét học bạ.

Cụ thể, với phương thức xét tuyển bằng kết quả học bạ, dự thảo quy chế quy định tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập trong 6 học kỳ (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học. Trong đó, bắt buộc phải có môn toán hoặc ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30. Nguồn tuyển của phương thức này là các thí sinh có tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn toán, ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này không áp dụng đối với thí sinh được đặc cách hoặc được miễn thi tốt nghiệp THPT.

Năm 2026, dự thảo quy chế tuyển sinh ĐH có những quy định mới liên quan đến phương thức xét học bạ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Bên cạnh đó, dự thảo quy chế cũng bổ sung điều kiện tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi của môn toán, ngữ văn và một môn thi khác) phải đạt từ 20 điểm trở lên đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập để xét tuyển vào các ngành do các bộ phối hợp quy định ngưỡng đầu vào.

Ngay khi được công bố, một trong những quy định gây tranh luận nhất là việc xét tuyển học bạ phải gắn với ngưỡng tối thiểu 16/30 điểm ở tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT tương ứng. Nhiều ý kiến lo ngại quy định này tác động tới toàn bộ các phương thức xét tuyển dựa vào học bạ các trường ĐH đang sử dụng trong năm nay.

Tuy nhiên, theo thông tin từ đại diện các trường ĐH, quy định mới về điều kiện xét học bạ trong dự thảo quy chế tuyển sinh chỉ tác động đến phương thức xét học bạ độc lập. Với các phương thức kết hợp mà điểm học bạ chỉ là một tiêu chí, sẽ không bị tác động bởi điều kiện trên.

N HIỀU TRƯỜNG DUY TRÌ XÉT KẾT HỢP ĐIỂM HỌC BẠ

Với những điểm mới của dự thảo quy chế như trên, đại diện nhiều trường ĐH cho biết điểm học bạ tiếp tục được sử dụng trong các phương thức xét tuyển kết hợp với những điều chỉnh không đáng kể.

Tiến sĩ Huỳnh Trung Phong, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Phát triển khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết năm 2026 dự kiến trường tiếp tục không sử dụng kết quả học tập THPT (điểm học bạ) làm phương thức xét tuyển độc lập. Tuy nhiên điểm học bạ vẫn là một tiêu chí xét tuyển kết hợp với kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do trường tổ chức. Năm nay trường vẫn tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt với các bài thi độc lập gồm: toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều môn thi để xét tuyển vào các ngành học có áp dụng phương thức tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt.

"Dự kiến điểm xét tuyển được xác định gồm tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (được quy đổi về thang điểm 10) của 1 môn chính (được nhân hệ số 2), cộng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển được tính từ điểm trung bình môn trong 6 học kỳ ở THPT. Theo dự thảo quy chế tuyển sinh thì điều kiện xét tuyển căn cứ điểm học bạ của phương thức kết hợp này của trường không có thay đổi so với năm ngoái", tiến sĩ Phong cho hay.

Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét tuyển kết hợp căn cứ vào điểm học lực, điểm cộng và điểm ưu tiên. Năm 2025, điểm học lực được trường xây dựng gồm điểm năng lực (trọng số 70%), điểm thi tốt nghiệp THPT (trọng số 20%) và điểm học tập THPT (trọng số 10%). Năm nay trường dự kiến giữ ổn định về cách thức cũng như tỷ trọng điểm các thành tố nhưng nhân hệ số 2 môn toán trong tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT và điểm học bạ.

Học sinh lớp 12 sẽ thi tốt nghiệp THPT năm nay sớm hơn so với năm trước ảnh: Đào Ngọc Thạch





Đ IỀU CHỈNH QUY ĐỊNH XÉT HỌC BẠ THEO QUY CHẾ

Tiến sĩ Trần Hữu Duy, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, cho biết trường đã công bố các phương thức tuyển sinh dự kiến. Theo đó, một trong các điểm mới là năm nay các ngành sư phạm không còn xét học bạ, chỉ xét điểm thi tốt nghiệp THPT và điểm thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM và ĐH Quốc gia Hà Nội. Với các ngành khác, trường vẫn xét học bạ nhưng chờ quy chế tuyển sinh ban hành chính thức trường sẽ điều chỉnh cách thức xét tuyển của phương thức này.

"Nếu quy chế chính thức yêu cầu xét điểm học tập của 6 học kỳ thì trường sẽ điều chỉnh theo vì các năm trước trường chỉ xét học bạ lớp 12", Phó hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt thông tin thêm.

Tương tự, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến có các điều chỉnh để phù hợp với những điểm mới của quy chế tuyển sinh chính thức năm nay. Theo thông tin được công bố trên trang thông tin điện tử của trường, năm 2026 trường dự kiến sử dụng các phương thức xét tuyển: kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, kết quả thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026, kết quả học tập THPT lớp 12 kết hợp thành tích nổi bật (nếu có) và xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Trước những điểm mới của dự thảo quy chế tuyển sinh, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM cho biết dự kiến sử dụng phương thức xét tuyển kết hợp trong năm nay. Phương thức này xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm thi đánh giá năng lực, điểm học tập THPT, cộng điểm thưởng. Trong đó, điểm học bạ được tính theo kết quả học tập lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển và chỉ chiếm trọng số khoảng 20% tổng điểm xét tuyển của phương thức kết hợp này.

Năm nay, Trường ĐH Mở TP.HCM dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức (không tính xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT). Điểm đáng chú ý là trường quay lại sử dụng phương thức xét học bạ sau một năm không dùng. Theo đại diện nhà trường, phương thức này sử dụng kết quả học tập 3 năm THPT của thí sinh. Nếu quy chế tuyển sinh chính thức ban hành với những ràng buộc về cách thức xét học bạ như dự thảo công bố, trường sẽ có những quy định cụ thể phù hợp.

Quy định mới về xét học bạ của dự thảo quy chế tuyển sinh nếu đi vào thực tế sẽ tác động mạnh đến phương thức tuyển sinh nhóm trường ĐH tư thục. Hầu hết các trường đều sử dụng điểm học bạ để xét tuyển với nhiều cách thức khác nhau. Trong đó, có trường sử dụng điểm học bạ như một phương thức xét tuyển độc lập song song với việc kết hợp điểm học bạ với các tiêu chí khác.