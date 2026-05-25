Tuyển sinh ĐH 2026: Thêm nhiều tổ hợp môn mới cho ngành sức khỏe

N GÀNH Y KHOA THƯỜNG GIỮ TỔ HỢP TRUYỀN THỐNG

Năm nay, không ít trường đào tạo ngành y dược xét tuyển cả các tổ hợp mới. Tuy nhiên, ngành y khoa của nhiều trường vẫn giữ tổ hợp xét tuyển truyền thống. Chẳng hạn, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay bổ sung nhiều tổ hợp mới cho nhiều ngành, như: B08 (toán - tiếng Anh - sinh), D07 (toán - hóa - tiếng Anh), A00 (toán - lý - hóa), A01 (toán - lý - tiếng Anh), D01 (toán - văn - tiếng Anh). Bên cạnh đó, một số ngành vẫn duy trì sử dụng một tổ hợp truyền thống B00 (toán - hóa - sinh) gồm: y khoa, răng - hàm - mặt, kỹ thuật xét nghiệm y học.

Năm nay, Trường ĐH Y Dược TP.HCM vẫn chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 để xét tuyển. Tuy nhiên, so với năm trước, trường mở rộng tổ hợp môn xét tuyển hơn. Hầu hết các ngành đều sử dụng từ 2 - 3 tổ hợp khác nhau. Riêng với 2 ngành y khoa và răng - hàm - mặt, trường chỉ sử dụng tổ hợp B00 để xét tuyển. Trường ĐH Y Hà Nội cũng chỉ dùng B00 xét tuyển ngành y khoa, răng - hàm - mặt. Ngoài 2 ngành trên, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ dùng tổ hợp B00 cho cả ngành y học cổ truyền.

Năm nay nhiều trường mở rộng các tổ hợp xét tuyển cho khối ngành sức khỏe ẢNH: DUY ANH

Trong khi đó, ngoài tổ hợp B00 một số trường sử dụng tổ hợp khác cho các ngành y. Chẳng hạn, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) xét thêm tổ hợp A02 (toán - lý - sinh) cho các ngành: y khoa, răng - hàm - mặt, y học cổ truyền và điều dưỡng. Trường Y - Dược (ĐH Phenikaa) sử dụng tới 6 tổ hợp môn với ngành y khoa và răng - hàm - mặt. Ngoài B00, trường còn sử dụng loạt tổ hợp: A00, B03 (toán - sinh - ngữ văn), B08, C02 (ngữ văn - toán - hóa) và D07.

Trường ĐH Đại Nam sử dụng tới 10 tổ hợp cho ngành y khoa, hầu hết đều bảo đảm sự hiện diện của toán - hóa hoặc toán - sinh như: B00, A00, B01, B03, B08, C02 , D07, D08 (toán - sinh - tiếng Anh), X13 (toán - sinh - giáo dục kinh tế pháp luật)…

T UYỂN TỔ HỢP MÔN MỚI CHO NHỮNG NGÀNH NÀO ?

Với một số trường chuyên ngành, tổ hợp môn mới chỉ được bổ sung với nhóm ngành cử nhân hoặc các ngành y khác. Ví dụ, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch năm nay bổ sung tổ hợp B08, A01, D01 với ngành y học cổ truyền; thêm tổ hợp A00, D01 với ngành dược học; B08 với ngành hộ sinh; A00 với ngành kỹ thuật hình ảnh y học; A00 và A01 với ngành kỹ thuật phục hồi chức năng; D07 với ngành khúc xạ nhãn khoa.

Trường ĐH Y Dược TP.HCM năm ngoái chỉ xét tuyển B00 cho ngành y học cổ truyền thì năm nay bổ sung thêm B08 và D07. Nhiều ngành năm ngoái chỉ sử dụng 2 tổ hợp B00 và A00 năm nay bổ sung thêm tổ hợp môn thứ ba là D07, như: dược học, hóa dược, điều dưỡng, điều dưỡng chuyên ngành gây mê hồi sức, hộ sinh, kỹ thuật xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, kỹ thuật phục hồi chức năng, dinh dưỡng. Ngoài ra, 2 ngành bổ sung tổ hợp môn thứ ba là B08 gồm: y tế công cộng và y học dự phòng. Ngành công tác xã hội năm nay điều chỉnh tổ hợp môn, bên cạnh A00 và B00 trường bổ sung D01 và bỏ 2 tổ hợp B03 (toán - sinh - ngữ văn) và B08. D01 cũng được sử dụng xét tuyển ngành mới là tâm lý học bên cạnh A00 và B00.

Ngoài các tổ hợp A00, B00 và D07, Trường ĐH Y Hà Nội còn sử dụng các tổ hợp có môn văn hay địa để xét tuyển năm nay như: D01, D10 (toán - địa - tiếng Anh). Tuy nhiên, tổ hợp này chỉ sử dụng để xét tuyển vào các ngành như: y tế công cộng, tâm lý học, công tác xã hội. Trường ĐH Y tế công cộng cũng sử dụng nhiều tổ hợp có môn văn vào hầu hết các ngành như: B03, C01 (toán - lý - văn), C02 (toán - văn - hóa), D01 (toán - văn - tiếng Anh) và D13 (văn - sinh - tiếng Anh). Trong khi đó, Trường ĐH Y Dược Cần Thơ đưa tổ hợp C00 (văn - sử - địa) vào tuyển sinh các ngành: y tế công cộng và tâm lý học. Đây là trường đào tạo y dược hiếm hoi sử dụng tổ hợp C00 cho ngành đào tạo lĩnh vực khoa học sức khỏe trong năm nay.

Với các trường tư thục, số lượng tổ hợp có môn văn, sử, địa xuất hiện nhiều hơn. Chẳng hạn, ĐH Phenikaa sử dụng các tổ hợp A05 (toán - hóa - sử), A06 (toán - hóa - địa), B01 (toán - sinh - sử), B02 (toán - sinh - địa), B03... để xét tuyển một số ngành như: y học cổ truyền, khoa học y sinh. Riêng ngành điều dưỡng, Trường ĐH Đại Nam quy định tổ hợp môn gồm toán hoặc văn cộng với 2 môn tự chọn. Thí sinh lựa chọn môn 2 và môn 3 trong danh sách gồm: toán, văn, lý, hóa, sinh, ngoại ngữ, địa, sử, giáo dục công dân, giáo dục kinh tế - pháp luật, tin học, công nghệ.

Sinh viên ngành sức khỏe trong thời gian thực tập ảnh: Phạm Hữu

M Ở RỘNG TỔ HỢP NHƯ THẾ NÀO LÀ HỢP LÝ ?

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, cho rằng đây là xu hướng rõ nét từ vài năm gần đây. Nhiều trường ĐH cả công lập lẫn tư thục bổ sung tổ hợp mới để tăng cơ hội tuyển sinh trong bối cảnh thí sinh thi khối tự nhiên, đặc biệt hóa và sinh, giảm dần do chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cách làm này giúp tăng cơ hội cho thí sinh có thế mạnh về toán - tiếng Anh hoặc toán - sinh - văn vẫn có thể vào các ngành như: điều dưỡng, kỹ thuật xét nghiệm, phục hồi chức năng, dinh dưỡng, y tế công cộng, tâm lý học lâm sàng, công nghệ dược phẩm… Các ngành mang tính ứng dụng, giao tiếp cao (như điều dưỡng, phục hồi chức năng, tâm lý học, y tế công cộng) cần kỹ năng mềm, giao tiếp, ngoại ngữ nên tổ hợp có tiếng Anh (D07, B08, D01) hoặc thậm chí có văn là hợp lý. "Thực tế tuyển sinh năm nay cho thấy nhiều trường vẫn giữ môn cốt lõi là toán - sinh hoặc toán - hóa, chỉ thay môn thứ ba (thêm tiếng Anh, văn, lý…) vẫn đảm bảo nền tảng cơ bản", PGS Dũng nhận định.

Ngược lại, PGS Dũng cho rằng sẽ đáng lo ngại về chất lượng đầu vào với trường hợp thiếu môn hóa - sinh cho những ngành cần nền tảng khoa học tự nhiên mạnh (như dược học, kỹ thuật xét nghiệm y học, điều dưỡng, hộ sinh…). Sinh viên sẽ gặp khó khăn ở các môn chuyên ngành nên nhiều trường vẫn ưu tiên B00 cho các ngành này. "Một số tổ hợp "lạ" có văn - sử - địa hoặc chỉ toán - lý - tiếng Anh mà thiếu môn sinh và hóa chủ yếu dùng cho ngành ít yêu cầu thí nghiệm sâu như: y tế công cộng, tâm lý học... Với những ngành này thì có thể chấp nhận được tổ hợp môn mới vì trọng tâm là kiến thức cộng đồng, hành vi, chính sách chứ không phải đào sâu sinh, hóa", PGS Dũng nói thêm.

Nhận định chung, PGS Dũng cho rằng sẽ phù hợp ở mức độ vừa phải nếu trường phân biệt rõ tổ hợp theo hướng giữ môn cốt lõi với ngành đòi hỏi kiến thức nền tảng, dùng tổ hợp xã hội cho ngành "mềm" hơn. Đây là cách làm linh hoạt, phù hợp xu hướng giáo dục hiện đại và nhu cầu nhân lực đa dạng.

Cùng quan điểm, trưởng phòng đào tạo một trường ĐH công lập tại TP.HCM cho rằng tổ hợp môn xét tuyển có tác động đến kết quả học tập của sinh viên, đặc biệt các ngành đặc thù. Đó là lý do Bộ GD-ĐT ra quy định yêu cầu tổ hợp xét tuyển có ít nhất 3 môn phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo. Do đó, việc mở rộng tổ hợp môn cần đảm bảo có môn nòng cốt theo yêu cầu ngành học. "Một ngành thuần lĩnh vực khoa học sức khỏe không nên sử dụng tổ hợp C00 (văn - sử - địa), không có sự xuất hiện các môn nòng cốt toán - hóa - sinh", trưởng phòng đào tạo này nêu ý kiến.