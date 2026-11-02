Tuyển sinh ĐH năm 2027: Ngành học không còn trong danh mục có được tuyển sinh?

Nhiều ngành trở thành chuyên ngành

Trường ĐH Công thương TP.HCM công bố danh sách ngành/chương trình đào tạo trình độ ĐH tuyển sinh năm 2027 với dự kiến sẽ còn 36 ngành với 39 chương trình đào tạo và gần 60 chuyên ngành.

Đáng chú ý, một số ngành tuyển sinh năm 2026 của trường trở thành chuyên ngành vì không còn tên gọi cũ. Chẳng hạn, kinh doanh thời trang và dệt may trước là ngành thì nay chuyển thành chuyên ngành của kinh doanh thương mại. Tương tự, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành trở thành chuyên ngành của quản trị khách sạn, ngành khoa học dinh dưỡng và ẩm thực trở thành chuyên ngành của khoa học dinh dưỡng...

Trong khi đó, với một số ngành tuyển sinh những năm trước, nay danh mục đào tạo trình độ ĐH của Bộ không còn tên nên trường cũng chuyển thành chuyên ngành của một ngành gần. Cụ thể, ngành quản trị kinh doanh thực phẩm trở thành chuyên ngành/chương trình của ngành công nghệ thực phẩm, ngành khoa học chế biến món ăn được đưa vào thành chương trình đào tạo/chuyên ngành của ngành quản trị khách sạn.

Năm 2027, nhiều ngành học đổi tên hoặc trở thành chuyên ngành/chương trình đào tạo nên thí sinh cần tìm hiểu kỹ trước khi đăng ký xét tuyển ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại Trường ĐH Hoa Sen, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Hiệu trưởng nhà trường, cho hay một số ngành đào tạo thí điểm như kinh tế thể thao, quản trị công nghệ truyền thông, quản trị sự kiện không còn thuộc danh mục ngành đào tạo trình độ ĐH theo thông tư mới của Bộ GD-ĐT nên trường đang tính toán để tiếp tục duy trì. Chẳng hạn trường dự kiến mở mới ngành quản lý thể dục thể thao để đưa ngành kinh tế thể thao thành một chuyên ngành. Đối với ngành quản trị công nghệ truyền thông, dự kiến sẽ trở thành chương trình đào tạo/chuyên ngành của ngành truyền thông đa phương tiện. Với ngành quản trị sự kiện, trường đang cân nhắc đưa vào một ngành gần đang được tuyển sinh hoặc có thể mở một ngành gần mới.

Năm 2027, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM dự kiến tuyển sinh 97 ngành/chương trình đào tạo, tăng 33 ngành/chương trình so với năm 2026. Trong đó, ngành an toàn thông tin không còn (đổi tên thành an ninh mạng; trước đó, trường tuyển sinh cả an toàn thông tin và an ninh mạng), ngành digital marketing trở thành chương trình đào tạo thuộc ngành marketing...

Ngành quản trị sự kiện không còn trong danh mục mới của Bộ, trường đưa thành chương trình đào tạo của ngành quan hệ công chúng. Ngành công nghệ ô tô điện trở thành chương trình đào tạo của ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Ngành quản trị du lịch lữ hành trở thành chương trình đào tạo của quản trị khách sạn…

Tại Trường ĐH Văn Lang, ngành piano được đổi tên thành nhạc cụ phương Tây, quản trị dịch vụ du lịch lữ hành đổi thành quản trị khách sạn, ngành công nghệ thẩm mỹ không còn tên...

Theo thạc sĩ Trịnh Hữu Chung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Gia Định, trường đánh giá việc cập nhật danh mục và mã ngành theo Thông tư 74/2026 của Bộ GD-ĐT về cơ bản không làm thay đổi bản chất định hướng đào tạo của các ngành mà trường đang triển khai. Trường chỉ bỏ một ngành là quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành do ngành này theo tên gọi mới là quản trị khách sạn trong khi trường đã có ngành quản trị khách sạn, nên năm 2027 trường sẽ tuyển sinh 29 ngành (năm 2026 là 30 ngành).

Thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Trường ĐH Kinh tế tài chính TP.HCM, cho biết trường đang rà soát, đối chiếu các ngành và chương trình đào tạo hiện có với danh mục mới, dựa trên kiến thức cốt lõi, chuẩn đầu ra và định hướng nghề nghiệp của từng chương trình. "Năm 2027, trường dự kiến tuyển sinh 60 ngành và chương trình đào tạo. Tên ngành, mã ngành và thông tin cụ thể sẽ được công bố sau khi hoàn tất rà soát", thạc sĩ Bích thông tin. Như vậy so với năm 2026, trường sẽ tăng 18 ngành/chương trình đào tạo.

Thí sinh cần tìm hiểu kỹ chương trình học và thông tin tuyển sinh chính thức của từng trường trước khi quyết định đăng ký chọn ngành ảnh: Độc Lập

Những điều thí sinh cần lưu ý khi đăng ký ngành học

Trước sự điều chỉnh ngành học/chương trình/chuyên ngành tại các trường, PGS-TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt khuyên thí sinh (TS) cần nhìn sâu hơn tên gọi của ngành học để hiểu đúng con đường mình sắp bước vào.

"Khi một ngành đổi tên hoặc trở thành chuyên ngành, điều cần làm rõ là mình đăng ký vào ngành nào, khi nào được chọn chuyên ngành và phải đáp ứng những điều kiện gì, sẽ học gì và văn bằng được ghi ra sao. Đừng vội gạch bỏ một nguyện vọng vì không còn thấy tên ngành quen thuộc, cũng đừng vội lựa chọn vì một tên gọi mới hấp dẫn. Một quyết định đúng cần bắt đầu từ sự hiểu biết về chương trình, về cơ hội nghề nghiệp và quan trọng là hiểu chính mình", PGS-TS Huy Nhựt lưu ý.

PGS-TS Nguyễn Ngọc Vũ, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, cũng nhắc TS chọn nghề mình muốn làm trong tương lai, đừng chỉ chọn tên ngành hay mã ngành hiện tại. "Khi các trường ĐH điều chỉnh, gộp mã ngành, điều quan trọng không phải là ngành đó còn tên gọi cũ hay không, mà là chương trình đào tạo có phù hợp năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp của các em hay không. Hãy tìm hiểu kỹ chương trình học và thông tin tuyển sinh chính thức của từng trường trước khi quyết định", PGS-TS Vũ chia sẻ.

Theo thạc sĩ Trương Thị Ngọc Bích, TS và phụ huynh có thể đã quen với tên gọi trước đây nên cần được giải thích rõ về chương trình sau khi sắp xếp. Nhà trường sẽ cung cấp thông tin đối chiếu tên gọi cũ và mới, làm rõ nội dung đào tạo, định hướng chuyên sâu và cơ hội nghề nghiệp.

"Một ngành có thể có nhiều chương trình hoặc định hướng chuyên sâu, vì vậy TS nên xem xét nội dung học tập, chuẩn đầu ra, cơ hội nghề nghiệp... để lựa chọn phù hợp với năng lực, sở thích. Với chương trình thay đổi tên gọi, các em cần tìm hiểu sự tương ứng giữa tên mới và tên cũ, cùng những điều chỉnh về nội dung, định hướng đào tạo. Việc không còn thấy tên gọi quen thuộc chưa đủ để kết luận chương trình đã dừng tuyển sinh", thạc sĩ Bích lưu ý.

Thạc sĩ Trịnh Hữu Chung cho rằng trong giai đoạn chuyển tiếp, TS có thể gặp một số băn khoăn, chẳng hạn như tên ngành hoặc mã ngành có sự thay đổi so với thông tin mà các em đã từng biết, dẫn đến khó nhận diện ngành học hoặc so sánh thông tin tuyển sinh giữa các năm. "Để hạn chế vấn đề này, trường sẽ tăng cường công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh, công khai rõ mối liên hệ giữa tên ngành, mã ngành trước đây và danh mục mã ngành mới, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin về chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra, vị trí việc làm và định hướng nghề nghiệp để TS có cơ sở lựa chọn", thạc sĩ Chung chia sẻ.

Bên cạnh đó, các trường kiến nghị trong quá trình triển khai danh mục ngành mới, Bộ GD-ĐT tiếp tục có hướng dẫn thống nhất về việc chuyển đổi, đối chiếu tên và mã ngành, đặc biệt trong giai đoạn chuyển tiếp để thực hiện đồng bộ, tạo thuận lợi cho TS, phụ huynh và xã hội trong việc nhận diện và lựa chọn ngành đào tạo.