Tuyết mai nhìn như cành củi khô, vì sao chăm đúng cách lại nở trắng xóa dịp tết?

Chị Nguyễn Hồng Anh (31 tuổi, ở Hà Nội) đăng tải những hình ảnh tuyết mai nở bung, đẹp mắt thu hút nhiều lượt "thả tim" trên mạng xã hội. Theo chị, nếu mua tuyết mai từ cành khô, thời gian để hoa nở bung thường kéo dài hơn 1 tháng. Cách chọn này tiềm ẩn nhiều rủi ro do chất lượng cành không đồng đều.



Tuyết mai có 2 loại phổ biến: loại nhiều lá, hoa nhỏ và loại ít lá, nhiều hoa. Trong đó, loại nhiều hoa được đánh giá cao hơn về thẩm mỹ. Vì vậy, người chơi hoa nên mua tuyết mai trước tết khoảng 2 tuần, ưu tiên chọn những bó đã có mầm nụ rõ ràng để bảo đảm hoa tết nở đúng dịp.

Những cành tuyết mai của chị Hương nở đều, đẹp ẢNH: NVCC

Sau khi mang tuyết mai về, mọi người nên dùng dao chẻ gốc thành 2 hoặc 4 phần tùy theo độ lớn của cành. Tiếp đó, cắm hoa vào bình sạch, có thể cho thêm 1 gói kích hoa, gói này thường được tặng kèm khi mua hoặc bán sẵn trên thị trường để hỗ trợ quá trình bung nụ.

Sau khoảng 2 – 3 ngày, cần thay nước trong bình, sử dụng nước ấm khoảng 50oC. Những ngày tiếp theo, có thể bổ sung thêm một lượng nhỏ nước ấm định kỳ để giữ hoa tươi lâu và nở đều. Mọi người nên xịt phun sương đều khắp các cành, mỗi ngày xịt ít nhất 1 lần.

Chị Hương đăng tải bí quyết để tuyết mai nở đẹp lên mạng xã hội ẢNH: NVCC

"Sau mấy ngày chăm với cách làm trên, tuyết ai nở bung nóc, chi chít đến mức gần tết phải hãm bằng cách thay bằng nước lạnh", chị Hồng Anh cho biết.

Chị Hương Nguyễn (ở Hà Nội) cho biết dù bề ngoài tuyết mai nhìn như cành củi khô nhưng chị lại thích những bông hoa trắng li ti của nó. Không ít người rầu lòng vì cắm không nở hoặc nở lác đác nên muốn chia sẻ kinh nghiệm chăm tuyết mai thành công của bản thân.

Theo chị Hương, nếu là hoa rừng mọi người nên chọn loại cành mập, già đanh, có vỏ nâu vàng, nụ hoa mập và dày, dáng cành cong đẹp. Nếu là hoa vườn thì nên chọn cành mập, sai nụ, lá xanh biếc, không bị ngả màu vàng hoặc xanh nõn chuối.

Cành tuyết mai nở đúng dịp tết của chị Hương ẢNH: NVCC

Tùy vào không gian và sở thích, chị em có thể chọn các dáng bình khác nhau và để bình hoa xòe rộng hay vừa. Nhìn chung cần đảm bảo bình to, chứa được nhiều nước nuôi hoa.

Khi nhận hoa về, chị Hương ướm xem cành cao tầm nào cắm vào bình sẽ cân đối và dùng dao chặt vát gốc khoảng 45 độ. Tiếp đó, chẻ đôi (nếu cành nhỏ) và chẻ bốn (nếu cành to) sao cho gốc hoa tách lên phía trên chừng 5 – 7 cm. Việc này giúp hoa hút nước tốt hơn để nuôi toàn bộ nụ phía trên. Mọi người có thể cắm dưỡng trong nhà hoặc bên ngoài. Chị chọn dưỡng bên ngoài vì nhiệt độ, ánh sáng, sương gió bên ngoài gần với điều kiện sống của hoa nên sẽ bung nở sớm hơn.

Nếu biết cách chăm sóc, tuyết mai nở rất đẹp ẢNH: NVCC

Hằng ngày, chị phun nước 1 - 2 lần với chế độ vòi sen. Tuyết mai càng được phun nước nhiều, nụ càng nhanh bật hoa. Khoảng 3 - 4 ngày chị thay nước mới 1 lần và cứ tiếp tục phun nước như trên cho tới khi hoa bắt đầu bung.

Khi đặt tuyết mai trong nhà, người chơi hoa nên duy trì việc phun sương nhẹ hằng ngày lên thân và cành để các nụ còn lại tiếp tục bung đều. Bên cạnh đó, 4 - 5 ngày cần rửa sạch phần gốc và thay nước một lần nhằm giữ nước cắm hoa luôn trong, hạn chế mùi và giúp hoa bền lâu hơn. Một số người còn cho thêm gói dưỡng hoa vào bình để kéo dài thời gian tươi của cành tuyết mai.

"Quy trình này mình áp dụng cho hầu hết các loài hoa thuộc nhóm 'củi khô' và đều thành công. Mình thấy cắm các dòng hoa này không khó, chỉ cần biết chăm, kiên nhẫn, đặt tâm huyết vào là được", chị Hương nói.