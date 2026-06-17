Tuyệt vời những dải lụa mong manh…

Những người đưa múa lụa ra khỏi khuôn khổ thi đấu

Nguyễn Hồng Nhung (đến từ TP.HCM), hiện đang là giáo viên dạy múa lụa. Trước đây Nhung từng là VĐV đội tuyển quốc gia môn thể dục nghệ thuật và là kiện tướng quốc tế với nhiều huy chương trong và ngoài nước, tiêu biểu là HCB SEA Games 29 năm 2017.

Chia sẻ về bộ môn múa lụa, Nhung cho biết: "Mọi người thường hay nhầm lẫn giữa môn thể dục nghệ thuật, trong đó có bộ môn múa lụa với môn thể dục dụng cụ. Nhiều người cũng mặc định rằng tập lụa là phải nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế để có thể điều khiển được dải lụa dài 6 mét một cách bay bổng đẹp mắt thì cần có thể lực và nội lực mạnh mẽ".

Từng gắn bó với môi trường thi đấu đỉnh cao, Nhung nhận ra khoảng cách khá lớn giữa bộ môn này và công chúng. Không ít người yêu thích múa lụa nhưng còn e ngại các kỹ thuật khó hoặc cho rằng bộ môn chỉ phù hợp với vận động viên chuyên nghiệp.

"Mình nhận thấy có rất nhiều người đã yêu thích bộ môn này từ lâu nhưng chưa có cơ hội tiếp cận hoặc cho rằng các kỹ thuật quá khó nên còn e ngại tham gia, vì vậy, mình quyết định mở lớp học với định hướng khác so với mô hình đào tạo chuyên nghiệp. Thay vì tập trung vào các kỹ thuật đòi hỏi trình độ cao, các buổi học được thiết kế theo hướng kết hợp giữa múa lụa và vũ đạo để nhiều người có thể dễ dàng tham gia hơn. Mình muốn mọi người đều có cơ hội được "bung lụa", được cảm nhận vẻ đẹp của bộ môn này theo cách phù hợp với bản thân", Nhung chia sẻ.

Với Nhung, mở lớp học múa lụa không chỉ đơn thuần là hoạt động giảng dạy mà còn là cách xây dựng một không gian để mọi người tìm thấy sự thư giãn, cân bằng cảm xúc và kết nối với những người có cùng sở thích. Thông qua các buổi tập, Nhung mong muốn tạo nên một cộng đồng nơi mỗi người có thể vừa rèn luyện sức khỏe, vừa tìm thấy niềm vui và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Hồng Nhung (đứng giữa) cùng các học viên tại lớp học múa lụa ẢNH: NVCC

Không chỉ có cựu VĐV như Hồng Nhung, nhiều VĐV đang thi đấu chuyên nghiệp cũng tham gia vào hành trình lan tỏa bộ môn này. Hà Phương (đến từ Hà Nội) đã có 16 năm gắn bó với việc tập luyện và thi đấu ở bộ môn múa lụa với vai trò là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong quá trình thi đấu, Phương giành được một số HCV và hiện đang đảm nhiệm vai trò trọng tài quốc gia môn thể dục nghệ thuật.

Hiện tại, Phương đang giảng dạy bộ môn múa lụa với mong muốn lan tỏa niềm yêu thích vận động và đưa thể dục nghệ thuật nói chung, múa lụa nói riêng đến gần hơn với cộng đồng. Qua quá trình giảng dạy, Phương nhận thấy xu hướng hiện nay không chỉ dừng lại ở việc tập để khỏe, mà còn hướng đến việc tìm kiếm những trải nghiệm tích cực. Nhiều bạn trẻ hiện nay không chỉ tìm đến việc tập luyện với mục tiêu cải thiện thể chất mà còn quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm và cảm xúc mà bộ môn đó mang lại.

"Ban đầu, phần lớn mọi người tìm đến múa lụa như một trải nghiệm mới mang tính "trend" nhờ hình ảnh đẹp mắt, mềm mại và dễ thu hút trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, múa lụa không chỉ dừng lại ở yếu tố thị giác. Đây là một hình thức luyện tập giúp cải thiện độ dẻo, sức bền, khả năng phối hợp cũng như sự tự tin. Chính vì vậy, khi người học đi qua giai đoạn "trải nghiệm ban đầu", nhiều bạn bắt đầu gắn bó lâu dài vì cảm nhận rõ sự thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần", Hà Phương chia sẻ.

Hà Phương mong muốn đưa bộ môn gắn với thi đấu chuyên nghiệp đến gần hơn với cộng đồng ẢNH: NVCC

Từ sàn đấu chuyên nghiệp đến lớp học cộng đồng

Ngày cuối tuần, Võ Thị Huyền Anh (ngụ P.Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) không đến phòng tập gym như thường lệ mà lựa chọn tham gia một lớp học múa lụa. Dù đã duy trì thói quen tập gym và cardio, cô vẫn quyết định đăng ký lớp múa lụa vì bị thu hút bởi sự mềm mại, uyển chuyển của những dải lụa trên nền nhạc.

Huyền Anh từng nghĩ múa lụa chỉ đơn thuần là một hoạt động mang tính trình diễn. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp trải nghiệm, cô nhận ra bộ môn này không giống như những gì mình hình dung.

"Mình khá bất ngờ vì múa lụa không hề nhẹ nhàng như vẻ ngoài. Để giữ cho dải lụa chuyển động đúng ý muốn, người tập phải sử dụng lực tay, vai và khả năng kiểm soát cơ thể rất nhiều. Có những buổi tập mình cảm thấy mỏi không kém những buổi tập gym", Huyền Anh chia sẻ.

Theo Huyền Anh, cô nàng vẫn giữ thói quen duy trì tập gym, cardio và múa lụa cùng lúc. Việc kết hợp các bộ môn cũng mang lại những trải nghiệm khác biệt. "Mình có cảm giác các bộ môn đang bổ trợ cho nhau. Gym giúp mình có đủ thể lực để tập lụa, còn múa lụa lại giúp các chuyển động trở nên linh hoạt và mềm mại hơn", Huyền Anh cho biết.

Điều khiến Huyền Anh ấn tượng hơn cả là cơ hội được học trực tiếp với những vận động viên có chuyên môn và kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp. Đây là điều mà Huyền Anh chưa từng nghĩ tới khi đăng ký một lớp học dành cho cộng đồng.

"Ban đầu mình chỉ nghĩ đây là một lớp học trải nghiệm với bộ môn mới. Nhưng khi biết các giảng viên đều là những vận động viên đội tuyển quốc gia hoặc từng thi đấu ở các giải lớn, mình cảm thấy rất bất ngờ. Mọi người không chỉ hướng dẫn kỹ thuật mà còn chia sẻ rất nhiều kiến thức về thể thao, cách vận động đúng và kiểm soát cơ thể", Huyền Anh cho biết thêm.

Huyền Anh cũng cho biết, cô nàng xem múa lụa như một cách chăm sóc sức khỏe tinh thần nhiều hơn là để rèn luyện thể chất. "Mỗi buổi tập đều mang lại cho mình cảm giác thoải mái, thư giãn. Thay vì nghĩ đến những áp lực, căng thẳng trong cuộc sống, mình tập trung vào việc điều khiển dải lụa sao cho uyển chuyển, nhờ vậy mà mình tìm thấy niềm vui trong quá trình tập luyện", cô nàng bày tỏ.

Sự thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần khiến Huyền Anh quyết định gắn bó với bộ môn múa lụa ẢNH: NVCC

Từ một môn thể thao còn khá xa lạ với số đông, múa lụa hiện đã thu hút người tập ở nhiều độ tuổi khác nhau và từng bước xây dựng được cộng đồng riêng. Có thể nói, múa lụa có yếu tố "trào lưu" ở giai đoạn tiếp cận, nhưng hoàn toàn có tiềm năng trở thành một bộ môn tập luyện lâu dài, đặc biệt với những bạn trẻ yêu thích hình thức vận động mang tính nghệ thuật, nhẹ nhàng nhưng vẫn hiệu quả.