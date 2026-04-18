TV SQD-Mini LED lần đầu ra mắt tại Việt Nam

Tại sự kiện trải nghiệm sản phẩm mới 2026, TCL vừa giới thiệu đến người dùng Việt Nam loạt thiết bị gia dụng thông minh, nổi bật là dòng TV C8L. Model này dùng công nghệ SQD-Mini LED (Super Quantum Dot Mini LED) độc quyền trong việc xử lý hình ảnh. Tại Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, TCL C8L là TV duy nhất dùng công nghệ này.

SQD-Mini LED là bản nâng cấp từ dòng QD-Mini LED truyền thống. Công nghệ hiển thị mới kết hợp giữa đèn nền Mini LED siêu nhỏ và lớp chấm lượng tử siêu cấp (Super Quantum Dot) giúp tạo ra ánh sáng trắng siêu tinh khiết, đảm bảo sự ổn định và hiệu suất vượt trội cho khung hình. Công nghệ mới giúp TV của TCL tăng cường độ sáng, tái tạo chính xác màu sắc, độ tương phản cũng như độ sáng của hình ảnh.

TV TCL C8L dùng công nghệ SQD-Mini LED độc quyền vừa ra mắt tại Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG NHA

Công nghệ xử lý hình ảnh độc quyền cũng biến độ mờ cục bộ thông thường thành vùng mờ chính xác, mang lại hiệu suất cao với cả vùng sáng rực rỡ và vùng tối sâu. SQD-Mini LED cho phép các khu vực lân cận phát ra ánh sáng trắng sẽ không bị hiện tượng nhiễu xuyên màu. Kết hợp với công nghệ điều khiển ánh sáng giúp giảm đáng kể dải màu sắc biến đổi, mang đến trải nghiệm hình ảnh sống động.

Theo thông số của nhà sản xuất, SQD-Mini LED có độ sáng màn hình lên đến 6.000 nit, đạt 100% dải màu BT2020. Màn hình của C8L được trang bị hệ thống đèn nền mật độ siêu cao lên đến 4.032 vùng sáng, giúp tái tạo độ sâu, chi tiết sắc nét.



Ngoài ra, mẫu TV đầu bảng của TCL còn tích hợp thêm công nghệ âm thanh của thương hiệu Bang & Olufsen giúp người dùng có thể đắm chìm trong công nghệ âm thanh vòm 3D sống động.

Về ngoại hình, C8L sở hữu thiết kế không viền (Zero Border) ấn tượng. Model này có thiết kế mỏng và tối giản, phù hợp với nhiều không gian bài trí khác nhau. Tại Việt Nam, TCL C8L sẽ có nhiều lựa chọn về kích thước, từ 55 inch đến 65 inch, 75 inch, 85 inch và 98 inch.

Trợ lý robot TCL AiMe của TCL ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ngoài C8L, TCL còn mang đến Việt Nam dòng TV Fashion QD-Mini LED A400. Model này hướng đến nhóm khách hàng thích những thiết bị công nghệ thời trang, có thiết kế tinh tế. A400 cũng là dòng TV Lifestyle hiếm hoi trên thị trường được trang bị tấm nền QD-Mini LED tiên tiến.

Trong lần giới thiệu loạt sản phẩm mới tại Việt Nam, TCL cũng trình diễn những thiết bị gia dụng đột phá khác như trợ lý robot TCL AiMe, có khả năng tương tác và kết nối liền mạch với các thiết bị trong hệ sinh thái sản phẩm. Máy lạnh khí tươi FreshIN 3.0; Máy giặt sấy đa năng; Tủ lạnh Free Built-in; Máy tính bảng NXTPAPER - thế hệ tablet độc quyền về công nghệ bảo vệ mắt.