Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

TV360 trực tiếp vòng chung kết bóng rổ và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
10/11/2025 09:26 GMT+7

Vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 được trực tiếp trọn vẹn trên TV360.

Xem bóng rổ, bóng đá nam sinh viên miễn phí trên TV360

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốcgiải bóng đá nam sinh viên toàn quốc Cúp TV360 năm 2025 nằm trong hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent).

TV360 trực tiếp vòng chung kết bóng rổ và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc- Ảnh 1.

Các trận đấu của vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 sẽ được trực tiếp trên TV360

ẢNH: BTC

Sau hơn một tháng thi đấu, vòng loại 2 giải đấu này ghi nhận gần 250 đội tham dự đến từ hơn 167 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Theo lịch trình, vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 diễn ra từ ngày 6 đến 14.11, thu hút 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại toàn quốc.

Tiếp đó, vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 29.11 với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

TV360 trực tiếp vòng chung kết bóng rổ và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc- Ảnh 2.

Người hâm mộ được thưởng thức các trận đấu của giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 trên TV360

ẢNH: BTC

Công tác tổ chức chuyên môn được bảo đảm bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, phối hợp cùng các trường đăng cai địa phương. Các trận đấu tại vòng chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TV360, cùng hệ thống fanpage chính thức của giải và các kênh thể thao sinh viên như Bóng rổ TV, Webthethao.vn, giúp người hâm mộ trên toàn quốc theo dõi và đồng hành cùng các đội.

Chính thức ra mắt vào năm 2021, TV360 - ứng dụng truyền hình trực tuyến đã vươn lên top đầu Việt Nam chỉ sau hơn 2 năm sau đó. Sự xuất hiện của TV360 phản ánh rõ xu hướng phát triển của các nền tảng OTT (over-the-top) trên toàn thế giới. TV360 trở thành nền tảng truyền hình giải trí hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu bản quyền và quyền phát sóng các giải đấu bóng đá quốc tế lớn như: World Cup, Euro, Champions League và Bundesliga.


Tin liên quan

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…

Phản ứng trái ngược sau trận cầu kịch tính: HLV Lê Huỳnh Đức mãn nguyện dù thua, HLV Ninh Bình thì…

Tối 9.11, ở vòng 11 V-League 2025-2026, CLB Công an TP.HCM dẫn trước đội Ninh Bình 3-1 nhưng lại thua ngược 3-4. Dù vậy, HLV Lê Huỳnh Đức vẫn tỏ ra hài lòng.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: HAGL và Thanh Hóa thoát đáy ngoạn mục, Ninh Bình bứt phá như cơn lốc

Ninh Bình ngược dòng khó tin, đánh bại đội CA TP.HCM: Hoàng Đức tuyệt hay, trận đấu cực đỉnh!

Khám phá thêm chủ đề

TV360 Bóng rổ giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc trực tiếp bóng đá
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận