TV360 trực tiếp vòng chung kết bóng rổ và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc

Xem bóng rổ, bóng đá nam sinh viên miễn phí trên TV360

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc và giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc Cúp TV360 năm 2025 nằm trong hệ thống giải thể thao sinh viên toàn quốc (NUC) do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Công ty Cổ phần Thương mại và Nội dung số Việt (Vietcontent).

Các trận đấu của vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025 sẽ được trực tiếp trên TV360 ẢNH: BTC

Sau hơn một tháng thi đấu, vòng loại 2 giải đấu này ghi nhận gần 250 đội tham dự đến từ hơn 167 trường đại học, học viện, cao đẳng trên cả nước. Theo lịch trình, vòng chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 diễn ra từ ngày 6 đến 14.11, thu hút 14 đội bóng xuất sắc nhất từ các vòng loại toàn quốc.

Tiếp đó, vòng chung kết giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc năm 2025 - Cúp TV360 sẽ khởi tranh từ ngày 18 đến 29.11 với sự góp mặt của 16 đội đại diện cho các khu vực cùng đội chủ nhà Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tổng giá trị giải thưởng của hệ thống năm nay gần 600 triệu đồng, trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Người hâm mộ được thưởng thức các trận đấu của giải bóng đá nam sinh viên toàn quốc 2025 trên TV360 ẢNH: BTC

Công tác tổ chức chuyên môn được bảo đảm bởi Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Hà Nội, phối hợp cùng các trường đăng cai địa phương. Các trận đấu tại vòng chung kết đều được truyền hình trực tiếp trên nền tảng TV360, cùng hệ thống fanpage chính thức của giải và các kênh thể thao sinh viên như Bóng rổ TV, Webthethao.vn, giúp người hâm mộ trên toàn quốc theo dõi và đồng hành cùng các đội.

Chính thức ra mắt vào năm 2021, TV360 - ứng dụng truyền hình trực tuyến đã vươn lên top đầu Việt Nam chỉ sau hơn 2 năm sau đó. Sự xuất hiện của TV360 phản ánh rõ xu hướng phát triển của các nền tảng OTT (over-the-top) trên toàn thế giới. TV360 trở thành nền tảng truyền hình giải trí hàng đầu tại Việt Nam, sở hữu bản quyền và quyền phát sóng các giải đấu bóng đá quốc tế lớn như: World Cup, Euro, Champions League và Bundesliga.



