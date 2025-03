Tỷ giá chịu nhiều áp lực

Giá USD tăng cao kỷ lục

Ngày 4.3, các ngân hàng (NH) giảm giá USD 40 đồng sau khi tăng lên mức giá cao kỷ lục trước đó. ACB mua vào còn 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.740 đồng; Vietinbank mua vào 25.383 đồng, bán ra 25.743 đồng. Vietcombank mua vào 25.360 - 25.390 đồng, bán ra 25.750 đồng… Giá USD dịu lại sau khi tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng giảm 15 đồng, xuống còn 25.580 đồng/USD.

Dù vậy so với đầu năm, giá USD tăng 200 đồng, tương ứng mức đi lên 0,78%. So với đầu tháng 2, giá USD của các nhà băng đã tăng gần 500 đồng, tương đương 1,97%. Như vậy chỉ hơn 2 tháng đầu năm mà tỷ giá tăng gần 2%, mức tăng tương đối lớn so với cả năm 2024 tăng khoảng 5%. Trên thị trường tự do, giá đồng bạc xanh tăng thêm 20 đồng, lên 25.850 đồng ở chiều bán ra, mua vào lên 25.750 đồng.

Ngân hàng tăng giá USD ẢNH: NGỌC THẮNG

PGS-TS Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế TP.HCM, không tỏ ra ngạc nhiên trước đà tăng mạnh của tỷ giá vì điều này xuất phát từ việc lựa chọn giảm lãi suất. Hiện nay Chính phủ đang yêu cầu NH giảm lãi suất để hỗ trợ kinh tế tăng trưởng. Khi lãi suất giảm thì tỷ giá sẽ tăng, ngược lại muốn tỷ giá giảm thì điều chỉnh lãi suất.

"Tuy nhiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng có hành động bơm tiền liên tục trên thị trường mở nhằm giảm áp lực tăng lãi suất, từ đó góp phần giảm áp lực đối với tỷ giá", ông Huân nói. Thực tế, NHNN vẫn tiếp tục thực hiện bơm tiền trên thị trường mở. Ngày 4.3, lượng tiền bơm ròng ở mức hơn 6.688 tỉ đồng (thấp hơn một nửa so với ngày trước đó). Lượng tiền bơm ra là 7.688,41 tỉ đồng, hút về 999,8 tỉ đồng. Tiền bơm ra có kỳ hạn 14 ngày và 28 ngày, trong khi hút về kỳ hạn 7 ngày; lãi suất bơm ra 4%/năm, hút về 3,1%/năm. Dù có hoạt động bơm ròng trong những ngày gần đây nhưng lãi suất giao dịch giữa các NH trên thị trường liên NH vẫn ở mức cao, dao động từ 4,76 - 5%/năm. Lãi suất tiền đồng và USD đang xấp xỉ nhau.

Một lý do nữa theo ông Nguyễn Hữu Huân, tỷ giá tăng còn do nhu cầu nhập khẩu tăng cao thời gian qua. Việc hàng hóa nhập khẩu gần đây tăng khiến cán cân thương mại tính từ đầu năm đến giữa tháng 2 thâm hụt 198 triệu USD, đặc biệt chỉ tính riêng kỳ 1 tháng 2 đã thâm hụt 3,19 tỉ USD. Điều này khiến nhu cầu ngoại tệ thanh toán tăng lên.

Tương tự, ông Đinh Đức Quang, Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, NH UOB Việt Nam, nhận định: Tỷ giá giao dịch trên thị trường những ngày đầu năm 2025 biến động tăng giảm theo nhu cầu mua bán tùy từng thời điểm. Tỷ giá bán niêm yết tại các NH có thể cao hơn một chút nhưng thường được áp dụng cho các giao dịch nhỏ lẻ trong khi các khách hàng mua bán số lượng lớn vẫn tiếp tục được các NH chào giá cạnh tranh. Thị trường cũng có thông tin trạng thái ngoại hối tổng thể tại các NH đang có mức dương khá lớn cho thấy cung cầu ngoại tệ đang ổn định.

Hiện nay, một số đồng tiền khác trong khu vực (rupie Indonesia, yen Nhật, won Hàn Quốc, baht Thái, đô la Singapore…) có được mức tăng khoảng 1 - 3% so với USD. VN (kinh tế, đồng tiền…) vẫn tiếp tục chịu áp lực trước các chính sách thương mại khó đoán định từ Mỹ trong năm 2025. Một diễn biến khác cũng cần chú ý là các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng trên thị trường chứng khoán cho thấy cần có các giải pháp mạnh mẽ để giải quyết bài toán này.

Dự báo giá USD có thể lên 26.000 đồng

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, nhập khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp tăng lên cũng là một tín hiệu tốt đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, trước hành động đánh thuế của Mỹ lên các nước như Canada, Mexico và đặc biệt là Trung Quốc, VN cũng thận trọng để tránh trở thành trạm trung chuyển tiếp hàng hóa của nước khác. Bên cạnh đó, cần xem xét lại việc tạm nhập tái xuất hiện nay, tránh trường hợp nhập hàng hóa vào VN rồi xuất sang Mỹ. Đối với tỷ lệ nội địa hóa, cần quy định tỷ lệ từ bao nhiêu mới được xem là sản xuất tại VN. "Nguồn ngoại tệ từ xuất khẩu góp phần ổn định tỷ giá. Tuy nhiên trước những biến động thương mại trên thị trường thế giới, chính sách thuế quan thay đổi… tỷ giá có thể tăng lên 26.000 đồng một USD trong thời gian tới thì vẫn chấp nhận được", ông Nguyễn Hữu Huân cho hay.

Dựa vào các số liệu kinh tế từ Mỹ, ông Đinh Đức Quang tiếp tục giữ quan điểm rằng lãi suất USD chỉ sẽ được cắt giảm rất chậm trong năm 2025, với mức cắt giảm khoảng 0,25% sớm nhất vào giữa năm 2025. Như vậy mặt bằng chung lãi suất USD sẽ tiếp tục ở mức cao quanh mức 4%. Đây là mức lợi tức hấp dẫn cho một đồng tiền dự trữ quốc tế với mức độ an toàn và thanh khoản rất cao. Chính quyền mới tại Mỹ đang đề cập nhiều đến các biện pháp thuế quan. Biện pháp áp thuế cao vẫn có tác dụng ngược làm tăng giá cả hàng hóa, qua đó gây áp lực lên lạm phát tại Mỹ làm chậm đi mong muốn cắt giảm lãi suất mạnh mẽ hơn. Chính quyền mới cũng nhiều lần đưa ra quan điểm ủng hộ chính sách lãi suất USD thấp hơn (đồng

đô la Mỹ yếu hơn) để thúc đẩy tiêu dùng, thị trường nhà ở và xuất khẩu. Khi thị trường Mỹ chưa thực sự bắt đầu nới lỏng tiền tệ thì các thị trường còn lại sẽ chưa thể mạnh tay cắt giảm lãi suất. Tất cả các thị trường trên thế giới đều cố gắng giữ dòng vốn USD ở lại thị trường mình trong tổng thể cân bằng các yếu tố lợi tức từ lãi suất và tỷ giá. VN không nằm ngoài tổng thể đó.

Ông Đinh Đức Quang dự báo tỷ giá USD có thể chạm 26.000 đồng vào quý 2, quý 3 sẽ giảm nhẹ vào cuối năm 2025. Mức biến động 2 - 3% này dựa trên tổng thể tích cực từ dự báo VN tiếp tục có được thặng dư thương mại, thu hút đầu tư FDI, vốn vay nước ngoài, nguồn thu kiều hối và nguồn thu ngoại tệ từ khách du lịch quốc tế. Để quản lý rủi ro về tỷ giá, cơ quan quản lý với mục tiêu ổn định lãi suất, tỷ giá nhưng không cố định hay neo cứng vì kinh tế VN đang hội nhập sâu rộng theo hướng kinh tế thị trường vốn rất cần sự linh hoạt. Do vậy, giải pháp tốt nhất UOB khuyến nghị doanh nghiệp quản lý dòng tiền chặt chẽ. Trên cơ sở có được kế hoạch sử dụng dòng tiền, dòng vốn chi tiết, xây dựng được kế hoạch huy động vốn, chuyển đổi ngoại tệ đúng thời điểm có lợi nhất, sử dụng các sản phẩm, công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất một cách hợp lý để tối ưu hóa quá trình vận hành hoạt động kinh doanh, đầu tư.