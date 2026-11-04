Tỷ giá hối đoái liên tục lao dốc

Thấp nhất trong vòng một năm rưỡi

Hôm qua 3.11, các ngân hàng tiếp tục giảm giá mua bán USD và ghi nhận mức thấp nhất trong khoảng một năm rưỡi qua. Cụ thể, Ngân hàng Vietcombank mua chuyển khoản xuống 25.580 đồng và bán ra còn 25.960 đồng, giảm 30 đồng sau 2 ngày đầu tuần. Trong khi đó, Ngân hàng ACB giảm đến 30 đồng khi đưa giá mua chuyển khoản còn 25.590 đồng và bán ra 25.950 đồng. Tương tự, hàng loạt ngân hàng khác như Sacombank, Eximbank, HDBank... cũng giảm khoảng 20 đồng.

So với hơn một tuần trước thì giá USD đã giảm gần 100 đồng. Đáng chú ý, tỷ giá hối đoái tại các ngân hàng thương mại giảm nhanh trong khi tỷ giá trung tâm chỉ biến động nhẹ. Điều này khiến chiều bán ra ở các nhà băng cách xa mức trần cho phép khoảng 950 đồng. Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM không biến động nhiều và vẫn đang giao dịch quanh 26.000 - 26.200 đồng, nhích nhẹ so với đầu tuần và cao hơn giá mua bán tại ngân hàng. Tuy nhiên đây cũng là mức thấp trong hơn một năm qua.

Chuyên gia tài chính - TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định tỷ giá hối đoái tại VN xuống mức thấp trong hơn một năm qua là điều khá tích cực. Điều này tương ứng giá trị tiền đồng của VN được duy trì tốt và thậm chí có lên cao so với USD. Lý do là thời gian gần đây ghi nhận tình hình xuất khẩu của cả nước tăng tốc. Cụ thể, tháng 10 ghi nhận cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu 7,31 tỉ USD, nối tiếp mức xuất siêu 1,3 tỉ USD của tháng 9, đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất siêu trong năm 2026. Mặc dù tính chung 10 tháng năm 2026, cả nước vẫn nhập siêu nhưng tình hình đã được cải thiện. Bên cạnh đó, kiều hối cũng bắt đầu tăng. Đồng thời, số liệu công bố cho thấy tính chung 10 tháng năm nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào VN đã chạm mốc 54,85 tỉ USD. So với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký đã tăng tới 74%, chính thức thiết lập mức đỉnh cao nhất được ghi nhận kể từ năm 2009 đến nay. Không chỉ thế, vốn FDI thực hiện trong 10 tháng ước đạt 24,08 tỉ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước và cũng ghi nhận là vốn FDI thực hiện cao nhất trong cùng kỳ 10 tháng của suốt 5 năm qua...

Tỷ giá hối đoái xuống mức thấp nhất trong một năm rưỡi qua, mang lại nhiều tác động tích cực ẢNH: NGỌC THẮNG

TS Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh tất cả những điều đó cho thấy nhà điều hành đã áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt, đạt hiệu quả và chính sách ngoại hối ổn định, góp phần kiểm soát lạm phát trong mục tiêu đề ra.

Đồng quan điểm, PGS-TS Ngô Minh Vũ (ĐH Kinh tế TP.HCM) nhìn nhận tỷ giá hối đoái tại VN diễn biến khá tích cực. Điều này cho thấy chính sách điều hành tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) từ đầu năm đến nay theo hướng ổn định và linh hoạt đã phát huy tác dụng, đạt được mục tiêu đề ra. Dù vậy từ nay đến cuối năm và sang đầu năm 2027, tỷ giá USD/VND vẫn còn có những áp lực từ bên ngoài và không thể chủ quan. Đó là lạm phát trên thế giới vẫn ở mức cao do tác động từ xung đột ở Trung Đông, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giữ lãi suất ở mức cao hoặc thậm chí có thể tăng lãi suất trong kỳ họp vào tháng 12 tới.

Góp phần giảm lạm phát, kéo mặt bằng lãi suất đi xuống

Việc tỷ giá hối đoái xuống thấp được các chuyên gia kinh tế đánh giá là tạo ra nhiều tác động tích cực cho cả nền kinh tế. Phân tích cụ thể, TS Nguyễn Trí Hiếu cho rằng trước mắt, giá USD hạ nhiệt sẽ giúp hàng hóa nhập khẩu vào VN thấp hơn. Với các doanh nghiệp đang bước vào đợt sản xuất cao điểm cuối năm, đây là điều rất đáng mừng. Từ đó sẽ làm giảm giá sản phẩm dịch vụ tại thị trường nội địa nói chung, đồng thời làm gia tăng sức cạnh tranh của hàng hóa VN khi xuất khẩu ra nước ngoài.

Một tác động khác là khi tỷ giá ở mức thấp, NHNN sẽ có dư địa để tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phục vụ cho mục tiêu đảm bảo ổn định vĩ mô và tăng trưởng kinh tế 2 chữ số mà Chính phủ đề ra. Bởi trong trường hợp tỷ giá hối đoái căng thẳng thì cơ quan điều hành có thể sẽ phải xem xét thắt chặt chính sách tiền tệ bằng cách hút bớt thanh khoản khỏi hệ thống. Còn khi tỷ giá USD/VND bớt căng thẳng, lạm phát được kiểm soát tốt thì NHNN có thêm dư địa để gia tăng cung tiền, hỗ trợ thanh toán cho các ngân hàng thương mại khi cần thiết để góp phần kéo giảm mặt bằng lãi suất trên thị trường. Việc giảm lãi suất lại có tác dụng giảm áp lực lên tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, tỷ giá đi xuống cũng làm giảm tâm lý kỳ vọng của người dân và doanh nghiệp. Điều này có thể góp phần thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng, kích thích gia tăng sản xuất của khối doanh nghiệp... Thậm chí trong trường hợp Ngân hàng trung ương Mỹ tăng lãi suất ở mức khoảng 0,25 điểm phần trăm trong tháng 12 thì cũng không tác động quá mạnh đến tỷ giá hối đoái USD/VND.

Tỷ giá hối đoái xuống mức thấp tác động rất tích cực cho kinh tế VN. Đặc biệt không chỉ NHNN có thêm dư địa để thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt mà còn giúp kiểm soát lạm phát tốt, góp phần đạt được tăng trưởng kinh tế cao. TS Nguyễn Trí Hiếu

"Tỷ giá hối đoái xuống mức thấp tác động rất tích cực cho kinh tế VN. Đặc biệt không chỉ NHNN có thêm dư địa để thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt mà còn giúp kiểm soát lạm phát tốt, góp phần đạt được tăng trưởng kinh tế cao", TS Nguyễn Trí Hiếu chia sẻ thêm.

Còn theo PGS-TS Ngô Minh Vũ, tỷ giá USD/VND đi xuống cho thấy nhu cầu về USD của người dân, doanh nghiệp đang giảm bớt. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những áp lực lên tỷ giá hối đoái của VN khi nhìn ra thị trường toàn cầu với lạm phát vẫn ở mức cao, khả năng Fed nâng lãi suất... Bên cạnh đó, nhu cầu chuyển đổi sang USD của các doanh nghiệp FDI hay cả doanh nghiệp sản xuất nói chung để nhập khẩu hàng hóa càng về cuối năm sẽ càng tăng. Trong khi tính chung cán cân thương mại 10 tháng thì cả nước vẫn nhập siêu. Hơn nữa, dự trữ ngoại hối của VN vẫn được đánh giá không cao. Như vậy có thể thấy cả áp lực từ bên ngoài lẫn nội tại vẫn hiện hữu. Do đó, dù tỷ giá xuống thấp nhưng có thể không kéo dài mà chỉ là thời điểm ngắn hạn. Vì vậy, NHNN vẫn phải áp dụng các chính sách điều hành linh hoạt. Ví dụ, gần đây dù thị trường không căng thẳng nhưng tỷ giá trung tâm vẫn điều chỉnh tăng nhẹ hoặc đứng yên đã giúp các ngân hàng thương mại chủ động giao dịch trong biên độ cho phép. Đây là sự điều hành linh hoạt nhưng chủ động hơn của NHNN để ứng phó những biến động vĩ mô trong thời điểm cuối năm.