    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam đạt 53,3%

    Mai Hà
    Mai Hà
    Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cả nước hiện có 2 đô thị đặc biệt, 7 đô thị loại I và 892 đô thị loại II, III, với tỷ lệ đô thị hóa khoảng 53,3%.

    Thông tin được ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), đưa ra tại Diễn đàn Phát triển bền vững đô thị Việt Nam 2026, do Bộ Xây dựng và Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức ngày 6.11.

    Theo ông Thái, sau một năm sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống đô thị Việt Nam đã được tái cấu trúc.

    Cả nước có 2 đô thị đặc biệt, 7 đô thị loại I- Ảnh 1.

    Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn

    ẢNH: NGỌC HÂN

    Trong đó, Hà Nội và TP.HCM là 2 đô thị đặc biệt; 7 đô thị loại I gồm Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ, Bắc Ninh và Quảng Ninh.

    Việc hình thành các cực tăng trưởng mới tại Đồng Nai, Bắc Ninh và Quảng Ninh tạo điều kiện tổ chức lại không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

    Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn cho rằng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn tới đòi hỏi hệ thống đô thị phải chuyển đổi căn bản về mô hình phát triển.

    Theo ông Văn, phát triển đô thị không chỉ là mở rộng diện tích, tăng dân số hay đầu tư thêm công trình hạ tầng, mà phải chú trọng chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản trị, năng suất sử dụng nguồn lực và chất lượng sống của người dân.

    Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương, cũng chỉ ra những hạn chế trong quá trình đô thị hóa, gồm chất lượng quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa cao, hạ tầng thiếu đồng bộ, năng lực quản trị và khả năng chống chịu của đô thị còn yếu.

    Theo ông Tuấn, việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, cùng tác động của biến đổi khí hậu và chuyển đổi số đang đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch, quản trị đô thị.

    Tin liên quan

    TP.HCM xếp 104 phường vào nhóm đô thị đặc biệt

    TP.HCM xếp 104 phường vào nhóm đô thị đặc biệt

    UBND TP.HCM phân loại phường, xã thành 4 nhóm để xác định nhu cầu nhân lực giai đoạn 2027 - 2031, trong đó có 104 phường thuộc nhóm đô thị đặc biệt.

    Đại biểu lo ngại các 'khu đô thị ma', Bộ trưởng Xây dựng nói gì?

    Khám phá thêm chủ đề

    đô thị đặc biệt TP.HCM Đô thị loại I Bộ Xây dựng

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận