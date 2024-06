Tỷ lệ trượt giá của ô tô đã qua sử dụng trong một năm

Ô tô điện đang trở thành xu hướng thịnh hành trên thị trường ô tô toàn cầu những năm gần đây, tuy nhiên xu hướng tiêu dùng ô tô điện đang có dấu hiệu chững lại khi doanh số bán xe điện mới sụt giảm, trong khi ô tô điện đã qua sử dụng lại rớt giá khá nhanh.



Giá ô tô điện đã qua sử dụng bắt đầu sụt giảm về mức thấp hơn giá xe ô tô động cơ đốt trong chạy bằng xăng từ tháng 2 năm nay. Đến tháng 5 vừa qua, kết quả khảo sát, nghiên cứu mới nhất của iSeeCars cho thấy, giá bán trung bình của ô tô điện đã qua sử dụng đang trượt dài và thấp hơn khá nhiều so với ô tô cũ sử dụng động cơ xăng.

Giá bán trung bình của ô tô điện đã qua sử dụng đang trượt dài và thấp hơn khá nhiều so với ô tô cũ sử dụng động cơ xăng

Nghiên cứu được iSeeCars thực hiện dựa trên cơ sở khảo sát, phân tích hơn 2,2 triệu giao dịch mua bán ô tô đã qua sử dụng từ 1 - 5 năm tuổi, bán vào tháng 5.2023 - 5.2024. Kết quả khảo sát được iSeeCars công bố cho thấy, ô tô điện cũng như ô tô động có xăng đã qua sử dụng đều rớt giá so với năm ngoái, nhưng ô tô điện cũ rớt giá nhanh hơn so với xe dùng động cơ xăng.

Cụ thể, giá bán lại trung bình của ô tô điện đã qua sử dụng giảm 29,5%, trong khi ô tô dùng động cơ xăng giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Vào tháng 5.2024, một chiếc ô tô điện đã qua sử dụng trung bình có giá 28.767 USD, thấp hơn 8,3% so với giá trung bình của xe xăng (31.424 USD). Mức giá này cho thấy sự thay đổi lớn so với một năm trước, khi một chiếc ô tô điện đã qua sử dụng trung bình có giá 40.783 USD và một chiếc xe chạy xăng đã qua sử dụng trung bình có giá 33.469 USD.

Ô tô điện đã qua sử dụng rớt giá nhanh hơn so với xe dùng động cơ xăng

Ông Karl Brauer - nhà phân tích kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Không thể phủ nhận sự sụt giảm về giá trị ô tô điện đã qua sử dụng trong năm qua. Chúng tôi đã chứng kiến giá xe điện giảm từ 30 - 40% kể từ tháng 6 năm ngoái, trong khi giá xe chạy xăng trung bình chỉ giảm 3 - 7% trong cùng khung thời gian đó".

Điều thú vị là những chiếc ô tô chạy bằng xăng đã qua sử dụng không hề có mức giảm lớn mà thay vào đó là xu hướng giá cả rất nhất quán. Giá trị trung bình chỉ giảm từ 2,1 - 7% mỗi tháng trong năm. Tính đến tháng 5, mức trung bình này thấp hơn 6,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong khi đó, giá trị ô tô điện đã qua sử dụng dường như giảm gần một phần ba qua từng năm. Vào tháng 9.2023, giá xe điện đã qua sử dụng trung bình thấp hơn 39,1% so với năm 2022. Hiện tại, giá này giảm 29,5% so với tháng 5.2023.

Giá trị ô tô điện đã qua sử dụng dường như giảm gần một phần ba qua từng năm

"Điều đáng lo ngại hơn là không có dấu hiệu nào cho thấy giá trị ô tô điện đã qua sử dụng đang ổn định. Tại một thời điểm nào đó, giá xe điện đã qua sử dụng sẽ phải chạm đáy, nhưng có vẻ như chúng tôi vẫn chưa thấy đạt đến mức đó", ông Karl Brauer chia sẻ thêm.