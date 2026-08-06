U.11 CLB bóng đá Hà Nội đăng quang: Chiếc cúp vô địch của cả hệ thống

Thành công ấy, nối tiếp chức vô địch U.15 và những đóng góp cho U.17 Việt Nam trong năm 2026, cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo nhiều tầng, đồng thời phản ánh trách nhiệm của CLB Hà Nội với đội tuyển và bóng đá cộng đồng. Chiều 5.8 tại Đắk Lắk, U.11 CLB bóng đá Hà Nội đánh bại U.11 Hà Nội 2-0 trong trận chung kết giải bóng đá nhi đồng toàn quốc. Nguyễn Hải Nam ghi bàn mở tỷ số cuối hiệp một, trước khi Dương Trọng Đại ấn định chiến thắng trong hiệp hai.

Đây là lần đầu U.11 CLB bóng đá Hà Nội giành chức vô địch quốc gia. Nguyễn Hải Nam còn được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất giải, Hoàng Gia Bảo nhận danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất, còn Dương Trọng Đại cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu danh sách ghi bàn với 7 bàn thắng.

Đội U.11 CLB bóng đá Hà Nội (áo vàng) đăng quang thuyết phục

U.11 CLB bóng đá Hà Nội vô địch đầy thuyết phục ẢNH: BTC

Nhưng giá trị lớn nhất của chức vô địch không chỉ nằm ở kết quả 2-0 hay những giải thưởng cá nhân. Đội bóng bước lên bục nhận cúp được hình thành từ hai địa điểm cách xa nhau hàng trăm km. Một nhóm cầu thủ được đào tạo tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Nghệ An; một số cầu thủ đến từ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Bắc Giang.

Hai nhóm chỉ thực sự tập hợp thành một đội trước giải, nhưng trên sân lại vận hành như những cầu thủ đã chơi cùng nhau trong thời gian dài.

Hai nơi đào tạo, một cách chơi

Cựu danh thủ Văn Sỹ Thủy, Phó tổng giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Nghệ An, cho rằng điều đáng chú ý nhất ở lứa cầu thủ sinh năm 2015 là sự đồng đều về thể hình, thể lực và khả năng tiếp thu kỹ chiến thuật.

Sự hòa nhập nhanh giữa các cầu thủ của hai lò đào tạo bóng đá trẻ vệ tinh ở Nghệ An và Bắc Giang không phải chuyện tình cờ. Hai trung tâm cùng nằm trong hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội, sử dụng giáo án thống nhất và theo đuổi những yêu cầu chung về kỹ thuật, tư duy chơi bóng, thể lực cũng như kỷ luật sinh hoạt.

Các cầu thủ được tuyển chọn từ 8 - 9 tuổi, tập luyện tại địa phương đến khoảng 13 tuổi. Những em nổi bật nhất sau đó được sàng lọc để chuyển lên Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội tại Nhổn, bước vào giai đoạn chuyên sâu hơn.

Như vậy, Nhổn không phải điểm bắt đầu duy nhất. Đó là tầng cao hơn trong một mô hình nhiều lớp, có mạng lưới tìm kiếm và phát triển cầu thủ tại các địa phương.

Trung tâm Bắc Giang được xây dựng với mục tiêu đào tạo cầu thủ cho các đội trẻ địa phương, đồng thời cung cấp nhân lực cho hệ thống CLB Hà Nội. Mô hình này còn tạo thêm môi trường tập luyện chuyên nghiệp cho trẻ em Bắc Giang và các tỉnh lân cận.

Ở Nghệ An, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ T&T Nghệ An tiếp cận một địa bàn vốn có truyền thống bóng đá mạnh. Thay vì đưa tất cả cầu thủ nhỏ tuổi về Hà Nội từ sớm, CLB đặt môi trường đào tạo gần gia đình, giảm áp lực sinh hoạt và mở rộng phạm vi tuyển chọn.

Mỗi trung tâm có người chịu trách nhiệm chuyên môn cụ thể. Cựu cầu thủ Hồ Thanh Thưởng phụ trách công tác chuyên môn tại Bắc Giang. Ở Nhổn, hai cựu tuyển thủ Văn Sỹ Hùng và Đinh Thế Nam tham gia điều hành hệ thống đào tạo chuyên sâu. Những người từng trải qua bóng đá đỉnh cao tiếp tục trở lại làm công tác đào tạo, tạo nên sự kế thừa không chỉ ở cầu thủ mà cả trong đội ngũ chuyên môn.

Vì thế, chức vô địch U.11 là thành quả của cả một dây chuyền: tuyển chọn tại địa phương, giáo án thống nhất, đội ngũ HLV được phân bổ theo từng tầng và một điểm đến rõ ràng dành cho những cầu thủ tiến bộ nhất.

Các tuyến trẻ nối nhau thành công

Tháng 4.2026, U.15 Hà Nội thắng Thể Công Viettel 1-0 trong trận chung kết để lần đầu vô địch U.15 quốc gia. Bốn tháng sau, đội U.11 tiếp tục có danh hiệu quốc gia đầu tiên.

Xen giữa hai cột mốc ấy, U.14 Hà Nội vô địch Festival bóng đá quốc tế U.14 Gia Lai, vượt qua những đối thủ đến từ Nhật Bản và Malaysia trước khi thắng SLNA ở chung kết. Hà Nội cũng giành cả danh hiệu cầu thủ và thủ môn xuất sắc nhất giải.

HLV Roland của U.17 Việt Nam ẢNH: VFF

Các kết quả xuất hiện liên tiếp nhưng không phải sự bùng lên nhất thời của một thế hệ. Trước chức vô địch U.15 năm nay, Hà Nội đã có 7 lần vô địch U.19 quốc gia, 6 lần vô địch U.21 quốc gia và hai lần đăng quang ở cấp độ U.17. U.11 và U.15 chỉ bổ sung những phần còn thiếu vào hệ thống danh hiệu ấy.

Các cầu thủ U.11 hiện nay chưa chào đời vào năm CLB Hà Nội được thành lập. Ngay cả lứa U.15 cũng sinh ra sau thời điểm đội một đã giành chức vô địch V-League đầu tiên. Điều đó cho thấy sức sống của một chiến lược đào tạo không phụ thuộc vào nhóm cầu thủ khai phá ban đầu.

Một CLB có thể gặp một thế hệ tài năng và thành công trong vài năm. Khó hơn nhiều là duy trì khả năng phát hiện, đào tạo và đưa cầu thủ lên tuyến trên trong suốt hai thập niên.

CLB Hà Nội làm được điều đó nhờ các tầng được nối với nhau. Cầu thủ nhỏ tuổi tập tại vệ tinh, người xuất sắc chuyển lên Nhổn, tiếp tục thi đấu ở U.15, U.17, U.19, U.21, đội trẻ rồi đội một. Những người chưa thể chen chân vào đội hình chính vẫn có cơ hội thi đấu ở các đội liên kết hoặc các giải hạng dưới.

Đó cũng là nền tảng giúp CLB Hà Nội trở thành đội bóng giàu thành tích nhất kỷ nguyên bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, với 6 chức vô địch V-League, 3 Cúp quốc gia và 5 Siêu cúp quốc gia. Ở đấu trường châu Á, đội từng vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019, một trong những cột mốc nổi bật nhất của bóng đá CLB Việt Nam.

Những danh hiệu của đội một không tách rời hệ thống đào tạo. Duy Mạnh, Quang Hải, Hùng Dũng, Thành Chung, Văn Hậu và nhiều cầu thủ khác đã đi lên từ các đội trẻ, sau đó trở thành trụ cột của CLB và đội tuyển quốc gia.

Hà Nội vẫn tuyển cầu thủ từ bên ngoài như mọi đội bóng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, sức mạnh của họ không hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường chuyển nhượng. CLB có khả năng tự tạo ra một phần quan trọng lực lượng kế tiếp.

Cầu thủ và HLV cùng góp sức cho U.17 Việt Nam

Đóng góp của một hệ thống đào tạo không chỉ được đo bằng số cầu thủ lên đội một. Một thước đo khác là số người đủ khả năng khoác áo các đội tuyển quốc gia.

Trong hành trình giành vé dự U.17 World Cup 2026, Hà Nội đóng góp 6 cầu thủ cho đội U.17 Việt Nam, nhiều nhất đội tuyển quốc gia, ngang với PVF. Đó là Chu Bá Huấn, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Khắc Minh Đức, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương và Trần Mạnh Quân.

Ở trận quyết định thắng UAE 3-2, bốn cầu thủ Hà Nội cùng ra sân. Nguyễn Lực ghi bàn gỡ hòa bằng một cú sút phạt, sau đó còn tham gia phát động pha phối hợp giúp U.17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-1.

Dấu ấn của Hà Nội còn nằm trên băng ghế huấn luyện. HLV trưởng Cristiano Roland cùng hai trợ lý Nguyễn Đại Đồng và Lê Sỹ Phương đều làm việc trong hệ thống đào tạo trẻ Hà Nội.

Roland từng thi đấu cho đội bóng thủ đô, sau đó trở lại làm công tác huấn luyện các đội trẻ. Nguyễn Đại Đồng cũng là cựu cầu thủ Hà Nội. Họ không chỉ hiểu cầu thủ về chuyên môn mà còn quen thuộc với những nguyên tắc huấn luyện đã được duy trì trong CLB.

Tài năng trẻ Nguyễn Lực (số 10)

Trong nhiều đợt tập trung kéo dài, Hà Nội chấp nhận để các HLV quan trọng rời công việc tại trung tâm nhằm toàn tâm phục vụ đội tuyển. Đó là phần đóng góp ít xuất hiện trên bảng tỷ số, nhưng cần thiết không kém việc cung cấp cầu thủ.

Một CLB có trách nhiệm với bóng đá quốc gia không chỉ gửi cầu thủ lên tuyển rồi chờ họ trở về. Trách nhiệm ấy còn thể hiện ở việc đào tạo HLV, chia sẻ nhân lực chuyên môn và chấp nhận những xáo trộn trong hoạt động riêng vì mục tiêu chung.

Tấm vé U.17 World Cup vì thế cũng phản ánh giá trị của các trung tâm đào tạo trong nước. Đội tuyển thành công không phải nhờ vài tháng tập trung, mà dựa trên nhiều năm chuẩn bị của Hà Nội, PVF, Thể Công Viettel, Sông Lam Nghệ An và các đơn vị khác.

Đưa bóng đá đến gần cộng đồng

Một hệ thống bóng đá hoàn chỉnh không thể chỉ phục vụ nhóm trẻ đã được tuyển chọn vào con đường chuyên nghiệp.

Tháng 7.2026, CLB Hà Nội khai trương Trung tâm Bóng đá Cộng đồng với bốn điểm tập miễn phí dành cho trẻ từ 7 đến 13 tuổi. Hơn 300 học viên đăng ký trong giai đoạn đầu, tập luyện hai buổi mỗi tuần theo giáo án của CLB.

Hà Nội cũng đang làm rất tốt bóng đá cộng đồng

Mục tiêu của mô hình không phải biến mọi học viên thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trẻ em được chơi bóng, vận động, học tinh thần đồng đội, kỷ luật và sự tôn trọng. Những em có năng khiếu mới được giới thiệu vào hệ thống tuyển chọn chuyên sâu.

Đây là bước mở rộng đáng chú ý. Trong nhiều năm, CLB Hà Nội tập trung xây dựng phần đỉnh của mô hình gồm đội một và các đội trẻ thành tích cao. Bóng đá cộng đồng giúp CLB mở rộng phần gốc, đưa bóng đá đến gần trường học, khu dân cư và các gia đình hơn.

Trước đó, chương trình "Strong Vietnam" đã được CLB Hà Nội và T&T Group triển khai từ năm 2019, đưa cầu thủ đến trường học để giao lưu và truyền cảm hứng cho học sinh. Trung tâm cộng đồng là bước tiếp theo, biến những hoạt động theo đợt thành môi trường tập luyện thường xuyên.

Mô hình này vừa thể hiện trách nhiệm xã hội, vừa có lợi cho sự phát triển lâu dài của CLB. Nguồn tuyển chọn được mở rộng, trẻ em có thêm cơ hội chơi bóng, còn mối liên hệ giữa đội bóng với cộng đồng địa phương được hình thành ngay từ những gia đình có con tham gia tập luyện.

Không phải mọi em nhỏ bước vào sân tập đều phải mang theo giấc mơ chuyên nghiệp. Một nền bóng đá mạnh trước hết cần đông người chơi, đông gia đình quan tâm và đủ không gian để trẻ em tiếp xúc với trái bóng.

Trong kim tự tháp ấy, bóng đá cộng đồng tạo phần nền rộng; các trung tâm vệ tinh thực hiện bước tuyển chọn và đào tạo ban đầu; Nhổn đảm nhận giai đoạn chuyên sâu; đội một cung cấp đích đến; còn các đội tuyển quốc gia tiếp nhận những người xuất sắc nhất.

Chức vô địch U.11 quốc gia 2026 cho thấy các mắt xích ấy đang bắt đầu tạo ra kết quả ngay ở độ tuổi nhỏ nhất.

Hai mươi năm sau ngày thành lập, giá trị của CLB Hà Nội không chỉ nằm trong phòng truyền thống. Đội bóng đã tạo ra cầu thủ, HLV, những trung tâm đào tạo tại địa phương, các sân chơi trẻ và thêm cơ hội tiếp cận bóng đá cho cộng đồng.

Đó cũng là lý do thành công của CLB Hà Nội không thể chỉ được giải thích bằng ngân sách hay những cầu thủ giỏi trong một giai đoạn. Tiền có thể mua một đội hình, nhưng không thể ngay lập tức tạo ra những lứa U.11, U.15, U.17, U.19 và U.21 nối tiếp nhau.

Chiếc cúp U.11 nhỏ về độ tuổi nhưng mang ý nghĩa lớn: CLB Hà Nội không chỉ sở hữu những đội bóng vô địch. Họ đã xây dựng được một hệ thống có khả năng tiếp tục tạo ra nhà vô địch, đồng thời đóng góp con người và môi trường phát triển cho bóng đá Việt Nam.