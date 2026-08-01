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Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.16 Hà Nội giành trọn 3 điểm, cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn

Thư Anh
Thư Anh
Chiều 1.8, lượt trận thứ hai của lượt 4 giải bóng đá nữ vô địch U.16 quốc gia 2026 đã diễn ra với màn so tài giữa Hà Nội và chủ nhà Sơn La.

U.16 Hà Nội giành chiến thắng 2-0 để tiếp tục bám đuổi đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam trên bảng xếp hạng. 

Sau khi U.16 Phong Phú Hà Nam vượt qua U.16 TP.HCM với tỷ số 5-1 ở trận đấu trước đó, U.16 Hà Nội bước vào cuộc đối đầu với quyết tâm giành trọn 3 điểm nhằm duy trì cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Sơn La cũng hướng đến một kết quả thuận lợi để nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu. 


U.16 Hà Nội giành trọn 3 điểm, cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn - Ảnh 1.

U.16 Hà Nội (áo hồng) có chiến thắng quan trọng

Ảnh: VFF


U.16 Hà Nội giành trọn 3 điểm, cuộc đua vô địch trở nên hấp dẫn - Ảnh 2.

Hai đội nhập cuộc với thế trận chặt chẽ và tạo ra nhiều pha tranh chấp quyết liệt ở khu vực giữa sân. U.16 Sơn La thi đấu đầy nỗ lực, tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. 

Bước sang hiệp 2, sức ép liên tục của Hà Nội cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 45, Nguyễn Thị Ngọc Ánh mở tỷ số sau một tình huống dứt điểm chính xác, giúp đội bóng thủ đô khai thông thế bế tắc. Có bàn dẫn trước, Hà Nội chơi chủ động hơn và tiếp tục tạo ra nhiều cơ hội. Đến phút 54, Phan Thị Thu Phương nhân đôi cách biệt cho Hà Nội, qua đó đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của đội chủ nhà. 

Sơn La cố gắng đẩy cao đội hình trong quãng thời gian còn lại nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Phút 42, Nguyễn Thị Huyền Trang (Sơn La) phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi. Giành chiến thắng 2-0, Hà Nội có 7 điểm sau 4 trận, tiếp tục đứng thứ hai trên bảng xếp hạng và rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Phong Phú Hà Nam xuống còn 3 điểm. Trong khi đó, Sơn La giữ nguyên 4 điểm và đứng thứ ba. U.16 TP.HCM xếp cuối bảng với 1 điểm.

Chiều 31.7, tiếp tục diễn ra với cuộc so tài giữa U.16  TP.HCM và Phong Phú Hà Nam. Thi đấu vượt trội, Phong Phú Hà Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 5-1 để tiếp tục cuộc đua ở nhóm dẫn đầu.

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