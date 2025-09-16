Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

U.17 HAGL lại thất bại, dễ bị loại sớm khỏi giải U.17 quốc gia

Nguyễn Long
Nguyễn Long
16/09/2025 22:37 GMT+7

Chiều 16.9, VCK giải bóng đá vô địch U.17 quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2025 tiếp tục sôi động với lượt trận thứ hai của các bảng B và C. Tâm điểm là màn thể hiện ổn định của Hà Nội, SLNA cùng phong độ ấn tượng giúp PVF-CAND sớm giành quyền vào tứ kết.

Tại bảng B, cuộc chạm trán thu hút sự chú ý giữa U.17 Hà Nội và SLNA diễn ra cân bằng. Hai đội nhập cuộc thận trọng, tổ chức chắc chắn ở tuyến giữa, khiến số cơ hội nguy hiểm không nhiều. Sang hiệp hai, cơn mưa nặng hạt càng khiến thế trận trở nên bế tắc. Trận hòa 0-0 giúp cả Hà Nội và SLNA tiếp tục duy trì mạch bất bại, chia nhau hai vị trí dẫn đầu sau hai lượt trận.

U.17 HAGL lại thất bại, dễ bị loại sớm khỏi giải U.17 quốc gia- Ảnh 1.

U.17 HAGL lâm nguy khi thua cả 2 trận ở VCK giải U.17

U.17 HAGL lại thất bại, dễ bị loại sớm khỏi giải U.17 quốc gia- Ảnh 2.

Hà Nội bị chia điểm

U.17 HAGL lại thất bại, dễ bị loại sớm khỏi giải U.17 quốc gia- Ảnh 3.

Trong khi đó, U.17 Becamex TP.HCM và LPBank HAGL – những đội cùng thua ở ngày ra quân – bước vào cuộc đối đầu mang tính bản lề. Lợi thế tưởng chừng thuộc về LPBank HAGL khi có thêm người từ phút 33 sau chiếc thẻ đỏ của Quang Kiệt bên phía Becamex TP.HCM. Nhưng bất ngờ đã xảy ra: phút 52, Anh Tài tận dụng pha phản công sắc bén để ghi bàn duy nhất, mang về chiến thắng 1-0 cho Becamex TP.HCM, qua đó thắp lại hy vọng vào tứ kết.

U.17 HAGL lại thất bại, dễ bị loại sớm khỏi giải U.17 quốc gia- Ảnh 4.

U.17 PVF-CAND sớm vào tứ kết

Ở bảng C, PVF-CAND tiếp tục khẳng định sức mạnh bằng trận thắng đậm 5-1 trước U.17 TP.HCM. Văn Dương lập cú đúp trong hiệp một, trước khi Phi Khang, Gia Bảo và Anh Tú lần lượt ghi thêm các bàn thắng, giúp PVF-CAND áp đảo hoàn toàn. Dù U.17 TP.HCM gỡ lại một bàn do công Gia Huy ở phút 79, nhưng không thể xoay chuyển cục diện. Với 6 điểm tuyệt đối sau hai lượt trận, PVF-CAND đã chắc chắn giành quyền vào tứ kết, bất chấp kết quả lượt đấu cuối.

Trận còn lại chứng kiến Thể Công Viettel vượt qua An Giang 3-1. Tận dụng pha phản lưới của đối phương, đội bóng áo lính sớm vươn lên và duy trì thế trận lấn lướt. Đại Nhân và Huy Hoàng lần lượt lập công trước khi Quang Trung ghi bàn danh dự cho An Giang trên chấm 11 m.

