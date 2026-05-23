Rạng sáng 23.5.2026, U.17 Nhật Bản đánh bại U.17 Trung Quốc với tỷ số 3-2 ở chung kết giải U.17 châu Á 2026 để lần thứ 5 lên ngôi vô địch.

Đội bóng Nhật Bản chơi áp đảo ngay từ đầu với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội. Phút 31, Tafuku Satomi mở tỷ số bằng cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm. Trước khi hiệp 1 khép lại, Kakeru Saito và Maki Kitahara ghi thêm 2 bàn giúp U.17 Nhật Bản dẫn trước 3-0.

Sang hiệp 2, U.17 Trung Quốc vùng lên mạnh mẽ. Xiang Wan rút ngắn tỷ số xuống 1-3 ở phút 48, trước khi Zhao Songyuan ghi bàn trên chấm 11 m ở phút 78 để đưa trận đấu trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, U.17 Trung Quốc không thể ghi thêm bàn và chấp nhận thất bại 2-3.

Theo Tân Hoa Xã, dù thua trận, U.17 Trung Quốc vẫn được đánh giá đã có bước tiến lớn khi lần đầu trở lại chung kết châu Á sau 22 năm, đồng thời giành vé dự U.17 World Cup 2026 sau hơn 2 thập niên chờ đợi.

U.17 Nhật Bản vô địch châu Á, truyền thông Trung Quốc tiếc nuối gọi thất bại là ‘nỗi đau nhân đôi’

Tuy nhiên, truyền thông Trung Quốc vẫn bày tỏ sự tiếc nuối. Trang 163 Sports gọi đây là “nỗi đau nhân đôi”, sau khi U.23 Trung Quốc cũng từng thua U.23 Nhật Bản ở chung kết U.23 châu Á hồi đầu năm.

Theo thống kê từ AFC được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, tỷ lệ chuyền chính xác của U.17 Trung Quốc trong hiệp 1 chỉ đạt 58%, thấp hơn nhiều so với mức 82% của Nhật Bản. Đội bóng áo đỏ cũng chỉ có 2 lần đưa bóng vào vòng cấm đối phương trước giờ nghỉ, trong khi Nhật Bản có tới 17 lần.

Nhiều ý kiến cho rằng U.17 Trung Quốc đã đánh mất lối chơi pressing tầm cao từng giúp họ tạo dấu ấn ở các trận trước. Sina Sports nhận định đội bóng thất bại vì thay đổi chiến thuật đột ngột cùng sai lầm cá nhân, đặc biệt là tình huống xử lý không tốt của thủ môn Qin Ziniu ở bàn thua thứ 2.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc vẫn ghi nhận tinh thần chiến đấu của đội nhà trong hiệp 2. Việc giành ngôi á quân cùng tấm vé dự U.17 World Cup 2026 vẫn được xem là thành công lớn với bóng đá trẻ nước này.