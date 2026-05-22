V-League nóng rực trước vòng 24: Cuộc đua trụ hạng căng như dây đàn

Quỳnh Phương
22/05/2026 11:26 GMT+7

Vòng 24 V-League 2025-2026 sẽ khởi tranh với trận đấu đáng chú ý giữa Thể Công Viettel và PVFCAND.

Dù không còn cơ hội đua vô địch với CLB Công an Hà Nội, Thể Công Viettel vẫn phải tích lũy điểm số để giữ vị trí á quân trước sự bám đuổi của Ninh Bình FC. Trong khi đó, PVFCAND đang đứng cuối bảng và bước vào giai đoạn “sinh tử” của mùa giải.

Hai chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy quyết tâm lớn của thầy trò HLV Popov. Nhưng ở chiều ngược lại, PVFCAND cũng không còn đường lùi khi mỗi vòng đấu lúc này đều có thể quyết định số phận trụ hạng.

Ở nhóm cạnh tranh tốp đầu, Ninh Bình FC sẽ gặp Công an TP.HCM trong trận đấu quan trọng. Đội bóng tân binh rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng cạnh tranh vị trí thứ 2, đồng thời giữ khoảng cách với Hà Nội FC phía sau.

Trong khi đó, Công an TP.HCM bước vào chuỗi trận khó khăn khi liên tiếp gặp các đội mạnh ở giai đoạn cuối mùa. Áp lực giữ vị trí trong tốp 5 đang đè nặng lên thầy trò HLV Phùng Thanh Phương.

Nóng nhất lúc này vẫn là cuộc chiến trụ hạng.

SHB Đà Nẵng và PVFCAND đang cùng có 17 điểm và tiếp tục cạnh tranh quyết liệt để tránh suất xuống hạng trực tiếp. Tuy nhiên, khoảng cách với nhóm phía trên chưa quá xa khiến Becamex TP.HCM, HAGL, SLNA hay Đông Á Thanh Hóa vẫn chưa thể an tâm.

Tại sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng sẽ tiếp Hải Phòng trong trận đấu được dự báo rất căng thẳng. Đội bóng sông Hàn vẫn đang chiến đấu bền bỉ dưới thời HLV Lê Đức Tuấn và chưa từ bỏ hy vọng trụ hạng.

Trong khi đó, cặp đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và HAGL cũng mang ý nghĩa lớn. Đội thắng sẽ tiến gần vé trụ hạng, còn đội thua có nguy cơ bị kéo trở lại vòng xoáy nguy hiểm.

Becamex TP.HCM gặp SLNA cũng là trận đấu mang tính “6 điểm”, khi SLNA đang trải qua chuỗi phong độ không tốt với 4 trận thua liên tiếp.

Ở nhóm đầu bảng, Hà Nội FC vẫn chưa từ bỏ mục tiêu chen chân vào tốp 3 khi tiếp Thép Xanh Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Trong khi đó, CLB Công an Hà Nội dù đã vô địch sớm vẫn còn động lực hướng tới cột mốc điểm số kỷ lục của giải đấu.

Xem LPBank V-League 1-2025-2026 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

