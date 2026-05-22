Nhận diện các đối thủ của U.17 Việt Nam tại World Cup: Mali đáng gờm, Bỉ khó lường

U.17 Mali - thử thách thể lực lớn với U.17 Việt Nam

U.17 Mali được đánh giá là đối thủ mạnh nhất bảng G. Đại diện châu Phi nổi tiếng với nền tảng thể lực, tốc độ và khả năng tranh chấp rất mạnh. U.17 Mali từng vào chung kết U.17 World Cup 2015 và giành hạng 3 năm 2023.

Với U.17 Việt Nam, đây sẽ là bài kiểm tra lớn về khả năng phòng ngự, tranh chấp tay đôi và chống phản công trước đối thủ giàu sức mạnh.

U.17 Bỉ - đại diện châu Âu giàu kỹ thuật

Nếu Mali mạnh về thể lực, U.17 Bỉ lại nổi bật với khả năng kiểm soát bóng và tổ chức lối chơi theo phong cách bóng đá châu Âu hiện đại.

Điểm mạnh của U.17 Bỉ nằm ở tư duy chơi bóng, sự kỷ luật chiến thuật và khả năng khai thác khoảng trống. Đây được dự báo là trận đấu buộc U.17 Việt Nam phải duy trì sự tập trung tối đa.

U.17 New Zealand - cơ hội cạnh tranh điểm số

U.17 New Zealand được xem là đối thủ “dễ thở” nhất với U.17 Việt Nam ở bảng G. Đại diện châu Đại Dương có ưu thế thể hình và bóng bổng nhưng không quá vượt trội về kỹ thuật.

Đây có thể là trận đấu bản lề với U.17 Việt Nam trong cuộc cạnh tranh điểm số. Nếu chơi tự tin và tận dụng tốt cơ hội, thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn toàn có thể hướng tới điểm số đầu tiên ở U.17 World Cup.

Lần đầu dự U.17 World Cup, mục tiêu lớn nhất của U.17 Việt Nam là tích lũy kinh nghiệm và cọ xát với các nền bóng đá hàng đầu thế giới. Việc góp mặt ở sân chơi này đã là cột mốc đáng nhớ với bóng đá trẻ Việt