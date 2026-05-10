U.17 Thái Lan hứng ‘bão chỉ trích’ vì bị loại, HLV Marco Gockel thốt câu đau đớn

Ở trận đấu quyết định diễn ra tối 10.5, U.17 Thái Lan khởi đầu đầy khó khăn khi để Marwan Al-Yami đánh đầu mở tỷ số cho Ả Rập Xê Út ngay phút thứ 4. Bàn thua sớm khiến đội bóng Đông Nam Á rơi vào thế bám đuổi trong phần lớn thời gian trận đấu.

Sang hiệp 2, U.17 Thái Lan nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, hàng công của họ tiếp tục gây thất vọng khi không thể tận dụng các cơ hội tạo ra. Đến phút 90+2, Hassan Al-Okhrush ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà. Cùng thời điểm, U.17 Tajikistan đánh bại U.17 Myanmar 1-0 để cùng U.17 Ả Rập Xê Út giành vé vào tứ kết. Điều đó đồng nghĩa cả U.17 Thái Lan lẫn U.17 Myanmar đều phải dừng bước ngay từ vòng bảng, đồng thời lỡ cơ hội góp mặt ở FIFA U.17 World Cup.

Tờ Khaosod nhấn mạnh: “U.17 Thái Lan tiếp tục nhận thêm một thất bại nặng nề, khiến đội bóng không có nổi điểm nào sau 2 trận. Đội trẻ “Voi chiến” đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất là giành vé tham dự World Cup, mục tiêu từng được kỳ vọng rất nhiều trước giải”.

U.17 Thái Lan (phải) không hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng ẢNH: FAT

Siamsports dùng cụm từ “hành trình châu Á kết thúc” để nói về thất bại của đội nhà. Tờ báo thể thao nổi tiếng xứ chùa vàng nhận xét: “U.17 Thái Lan gần như không thể chống chọi được với sức mạnh của đội chủ nhà, dù các cầu thủ đã cố gắng chiến đấu trong suốt 90 phút tại Jeddah. Đây là kỳ giải thất vọng của U.17 Thái Lan khi thua cả 2 trận đã đấu, không ghi nổi 1 bàn thắng”.

Trong khi đó, Main Stand bình luận: “Thất bại thứ hai liên tiếp khiến U.17 Thái Lan hoàn toàn lép vế trong cuộc đua tại bảng A. U.17 Ả Rập Xê Út lẫn U.17 Tajikistan đã giành quyền vào tứ kết dù vòng bảng vẫn còn 1 vòng đấu nữa. U.17 Thái Lan được chuẩn bị trong thời gian dài, thậm chí không phải dự giải U.17 Đông Nam Á nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được vòng bảng”.

HLV U.17 Thái Lan thất vọng vì bị loại sớm

Sau trận đấu, HLV Marco Gockel không giấu được sự thất vọng. Ông nói: “Chúng tôi đã thua 0-2. Thành thật mà nói, giấc mơ của chúng tôi đã tan vỡ. Mọi người đều có thể tưởng tượng các cầu thủ cũng như ban huấn luyện thất vọng như thế nào. Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể giành vé tham dự World Cup. Chúng tôi đã có một giấc mơ đạt được điều đó. Tôi biết rằng việc tham dự World Cup không chỉ là giấc mơ của các cầu thủ mà còn là niềm tự hào của cả quốc gia. Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã không thành công”.

Nhà cầm quân người Đức tiếp tục chia sẻ: “Tôi muốn nói với người hâm mộ Thái Lan đã theo dõi hai trận đấu rằng mọi người đều thấy được nỗ lực hết mình của các cầu thủ trong cả hai trận. Mặc dù hai trận đấu không khác biệt quá nhiều, nhưng trình độ thi đấu cũng không chênh lệch đáng kể. Bóng đá là môn thể thao được đánh giá bằng bàn thắng; chúng tôi ghi ít bàn hơn, vì vậy chúng tôi đã thua”.

HLV Marco Gockel thất vọng vì U.17 Thái Lan bị loại ẢNH: FAT

Ông nói thêm: “Đó là sự thật. Tôi rất buồn về kết quả này. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức trong hai trận đấu. Tôi hy vọng người hâm mộ Thái Lan đã thấy được sự cống hiến của họ. Tôi nghĩ các em xứng đáng có một kết quả tốt hơn”.

Theo lịch thi đấu, U.17 Thái Lan sẽ gặp Myanmar ở lượt trận cuối bảng A ngày 13.5. Tuy nhiên, trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục khi cả hai đại diện Đông Nam Á đều đã bị loại.