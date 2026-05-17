Video Thể thao

U.17 Uzbekistan hạ U.17 Hàn Quốc sau loạt luân lưu nghẹt thở, vào bán kết gặp Nhật Bản

Quỳnh Phương
17/05/2026 07:04 GMT+7

U.17 Uzbekistan tạo cú sốc lớn tại tứ kết U.17 châu Á 2026 khi cầm hòa U.17 Hàn Quốc 2-2 trước khi thắng 5-3 trên chấm luân lưu để giành vé vào bán kết.

Trận tứ kết giữa U.17 Uzbekistan và U.17 Hàn Quốc tại VCK U.17 châu Á 2026 rạng sáng 17.5 diễn ra đầy kịch tính với 4 bàn thắng cùng màn đấu luân lưu căng thẳng đến những lượt sút cuối cùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U.17 Uzbekistan là đội chơi chủ động hơn và liên tục gây sức ép về phía khung thành U.17 Hàn Quốc. Đại diện Trung Á tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhờ khả năng pressing và tốc độ trong các pha chuyển trạng thái.

Ở chiều ngược lại, hàng thủ U.17 Hàn Quốc nhiều lần bộc lộ sự thiếu ăn ý, khiến khung thành đội nhà liên tục rơi vào trạng thái báo động.

Dù lép vế về thế trận, U.17 Hàn Quốc lại bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 22. Từ một trong số ít cơ hội nguy hiểm tạo ra, Moon Ji-Hwan tận dụng thành công để đưa đại diện Đông Á vượt lên dẫn trước 1-0.

Tuy nhiên, lợi thế của U.17 Hàn Quốc không kéo dài quá lâu. Phút 41, thủ môn Moon Yu-No cùng hàng phòng ngự mắc sai lầm đáng tiếc, tạo điều kiện để Ravshanbekov ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho U.17 Uzbekistan.

Tinh thần lên cao giúp đội bóng Trung Á tiếp tục chơi hưng phấn. Trong thời gian bù giờ hiệp 1, Ravshanbekov hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm hiểm hóc, giúp U.17 Uzbekistan dẫn ngược 2-1.

Sang hiệp 2, U.17 Hàn Quốc đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, đội bóng xứ kim chi cũng có được điều mình cần ở phút 88 khi An Sun-Hyun ghi bàn quan trọng, quân bình tỷ số 2-2.

Hai đội sau đó phải bước vào loạt sút luân lưu cân não để phân định thắng thua. Trên chấm 11 m, các cầu thủ U.17 Uzbekistan thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Trong khi đó, Park Kyung-Hoon là cầu thủ duy nhất bên phía U.17 Hàn Quốc đá hỏng, khiến đội nhà nhận thất bại 3-5.

Với chiến thắng này, U.17 Uzbekistan giành vé vào bán kết U.17 châu Á 2026 và sẽ chạm trán U.17 Nhật Bản vào ngày 19.5.

Đội tuyển U.17 Việt Nam không thể tạo bất ngờ trước U.17 Úc và nhận thất bại 0-3 ở tứ kết U.17 châu Á 2026. Dù dừng bước, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn có lần đầu giành vé dự U.17 World Cup.

