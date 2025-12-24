U.23 Việt Nam bất ngờ không sang ngay Ả Rập Xê Út, đấu châu Á ở ba khung giờ ‘tréo ngoe’

Liên đoàn Bóng đá Qatar chúc mừng thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2025

Mới đây, bên lề cuộc họp các ban chức năng của FIFA đang diễn ra tại Doha, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã có buổi gặp và làm việc với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Qatar (QFA). Tại buổi làm việc, lãnh đạo QFA bày tỏ sự ấn tượng và gửi lời chúc mừng tới bóng đá Việt Nam trước những bước tiến tích cực trong thời gian qua, đặc biệt là các thành tích mà U.23 Việt Nam đạt được trong năm nay.

HLV Kim Sang-sik sẽ đối diện thử thách đầu tiên ở đấu trường châu lục ẢNH: NHẬT THỊNH

Đặc biệt, việc có tới 7 đội tuyển quốc gia của Việt Nam giành quyền tham dự các VCK châu Á giai đoạn 2025 - 2026 được đánh giá là dấu mốc quan trọng, phản ánh sự phát triển đồng bộ, bài bản và mang tính bền vững của nền bóng đá nước nhà.

Trên cơ sở bản ghi nhớ hợp tác phát triển bóng đá giữa VFF và QFA được ký kết vào tháng 5.2023, hai bên thống nhất tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác cụ thể, thiết thực hơn trong thời gian tới. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc QFA sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để U.23 Việt Nam sang Qatar tập huấn trước thềm vòng chung kết U.23 châu Á 2026, diễn ra vào tháng 1.2026 tại Ả Rập Xê Út.

U.23 Việt Nam tập huấn chất lượng 5 sao

Theo kế hoạch, trong thời gian tập huấn tại Qatar, đội tuyển U.23 Việt Nam sẽ được bố trí tập luyện trong điều kiện cơ sở vật chất hiện đại, đồng thời thi đấu ít nhất một trận giao hữu quốc tế chất lượng. Đối thủ được nhắm đến là U.23 Syria - đội bóng có thể hình, thể lực tốt và lối chơi giàu sức mạnh, tiêu biểu cho bóng đá Tây Á.

Đây được xem là màn “thử lửa” quan trọng, giúp ban huấn luyện U.23 Việt Nam đánh giá năng lực cầu thủ, hoàn thiện đội hình cũng như thử nghiệm các phương án chiến thuật phù hợp với môi trường thi đấu tại vòng chung kết.

Việc tập huấn tại Qatar - quốc gia có điều kiện thời tiết, khí hậu và phong cách bóng đá tương đồng với khu vực Tây Á - được đánh giá là lựa chọn hợp lý. Qua đó, U.23 Việt Nam không chỉ nâng cao thể lực, khả năng thích nghi mà còn tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tăng cường bản lĩnh và sự tự tin trước khi bước vào sân chơi châu lục.



Tại giải U.23 châu Á, U.23 Việt Nam chạm trán U.23 Jordan vào 18 giờ 30 ngày 6.1. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đấu U.23 Kyrgyzstan vào 21 giờ 30 ngày 9.1, đấu chủ nhà U.23 Ả Rập Xê Út vào 23 giờ ngày 12.1. Ba khung giờ rất khác nhau nên U.23 Việt Nam phải thích nghi.





