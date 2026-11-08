Không khí chuẩn bị cho giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 đang trở nên sôi động khi các đội bóng lần lượt có mặt tại Pleiku. Sau U.23 Qatar, đội tuyển U.23 Việt Nam và U.23 Singapore cũng đã hoàn tất hành trình di chuyển, sẵn sàng bước vào những buổi tập trước ngày khai mạc.

Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), tính đến sáng 8.11, đội tuyển U.23 Việt Nam đã có 33 thành viên tập trung tại Pleiku. 5 thành viên còn lại gồm Nguyễn Mạnh Hưng, Tạ Xuân Trường, Nguyễn Trọng Tuấn, Nguyễn Quốc Toản và Nguyễn Cảnh Tài dự kiến hội quân vào ngày 9.11.

U.23 Việt Nam hội quân tại Gia Lai, sẵn sàng so tài Thái Lan, Qatar và Singapore

Việc các thành viên tập trung theo những thời điểm khác nhau khiến ban huấn luyện phải chủ động điều chỉnh kế hoạch chuẩn bị. Đặc biệt, một số cầu thủ vừa trải qua vòng 7 LPBank V-League 1-2026-2027 nên cần được bảo đảm thể trạng trước khi bước vào các trận đấu quốc tế.

Chiều 8.11, dưới sự hướng dẫn của HLV trưởng Đinh Hồng Vinh, đội tuyển U.23 Việt Nam có buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, bắt đầu lúc 16 giờ 30 phút.

Ban huấn luyện chia đội hình thành 2 nhóm để phân bổ khối lượng vận động phù hợp. Những cầu thủ vừa thi đấu tại V-League được bố trí tập phục hồi, trong khi nhóm còn lại thực hiện các nội dung chuyên môn theo giáo án.

Cách tổ chức này giúp đội tuyển từng bước ổn định thể lực, đồng thời hạn chế nguy cơ quá tải trong bối cảnh thời gian chuẩn bị trước giải không nhiều.