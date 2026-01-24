U.23 Việt Nam và 'mật mã bên phải' cực thú vị trong loạt luân lưu lịch sử: Thầy Kim quá tài, Thanh Nhàn tiết lộ…

HLV Kim Sang-sik có chỉ đạo 'lịch sử' khi học trò xung phong đá luân lưu

Sau 120 phút giằng co căng thẳng, U.23 Việt Nam và U.23 Hàn Quốc bất phân thắng bại với tỷ số 2-2, buộc trận tranh HCĐ U.23 châu Á 2026 phải bước sang loạt luân lưu may rủi. Trong khoảnh khắc quyết định ấy, các cầu thủ U.23 Việt Nam không chờ sự chỉ định mà chủ động xung phong thực hiện các cú sút.

Thanh Nhàn bước lên chấm phạt đền...

Thanh Nhàn chốt sổ bằng cú đá luân lưu tuyệt vời Ảnh: Ted Trần

HLV Kim Sang-sik chỉ đưa ra một chỉ dẫn ngắn gọn nhưng mang tính then chốt: tập trung dứt điểm về bên phải theo hướng sút. Thực tế trên sân cho thấy, 6/7 quả đá thành công của U.23 Việt Nam đều đi đúng “mật mã” mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắn nhủ. Phải đến lượt sút cuối cùng, Thanh Nhàn mới chọn phương án khác nhưng vẫn lạnh lùng kết thúc loạt đá.

HLV Kim Sang-sik tri ân U.23 Việt Nam sau chiến thắng, Cao Văn Bình là cầu thủ xuất sắc nhất trận

Chia sẻ sau trận, Thanh Nhàn cho biết: “Tôi có cảm giác thủ môn sẽ đổ sang hướng bên trái, nên tôi quyết định dứt điểm ngược lại. Tôi đã làm thay phần anh em ở lượt luân lưu cuối cùng. Toàn đội đã chơi hơn 200% sức lực”. Cầu thủ này cũng nhắc đến thời điểm U.23 Việt Nam gặp bất lợi khi Đình Bắc nhận thẻ đỏ, cùng lời dặn của HLV Kim Sang-sik phải ưu tiên phòng ngự để bảo vệ cầu môn. “Chiến thắng này, tôi xin gửi đến người hâm mộ”, Thanh Nhàn nói.

Cao Văn Bình cực hay

Không thể không nhắc đến thủ môn Cao Văn Bình, người hùng thầm lặng của U.23 Việt Nam trong loạt “đấu súng”. Trước cú đá quyết định của đối thủ, Văn Bình còn hỏi ý Trung Kiên về hướng sút. Đáp lại, Trung Kiên chỉ tay lên thái dương, ngụ ý hãy tin vào phán đoán của bản thân. Và niềm tin ấy đã được đền đáp bằng pha cản phá quyết định.

“Ban huấn luyện và HLV thủ môn đã phân tích rất kỹ thói quen đá penalty của cầu thủ U.23 Hàn Quốc. Ở lượt sút cuối, tôi nhìn vào mắt đối phương, thấy cậu ấy liếc sang góc phải nên lập tức phản xạ”, Văn Bình chia sẻ.

Vượt qua U.23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu, U.23 Việt Nam giành HCĐ U.23 châu Á 2026. Đây là lần thứ 2 trong lịch sử, bóng đá trẻ Việt Nam có huy chương ở đấu trường châu lục – một dấu mốc đáng nhớ được tạo nên từ bản lĩnh, niềm tin và những chi tiết rất nhỏ nhưng quyết định.