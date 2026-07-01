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Du lịch

UAE cấp trước giấy phép nhập cảnh 14 ngày cho du khách Việt

Tuấn Minh
Tuấn Minh
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vừa chính thức mở rộng chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn 14 ngày đến Dubai, bổ sung công dân Việt Nam cùng 5 quốc gia khác vào đối tượng áp dụng.

Theo quy định mới, công dân đến từ Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Kenya và Nam Phi khi di chuyển đến UAE trên các chuyến bay của hãng hàng không Emirates (có vé khứ hồi hoặc vé đi tiếp được xác nhận) đều có thể đăng ký chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn 14 ngày đến Dubai.

Việc mở rộng quy định nhằm giúp đơn giản hóa quy trình nhập cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách lưu trú ngắn ngày với mục đích du lịch, công tác hoặc quá cảnh.

UAE cấp trước giấy phép nhập cảnh 14 ngày cho du khách Việt - Ảnh 1.

Chương trình cấp trước giấy phép nhập cảnh ngắn hạn 14 ngày đến Dubai bổ sung công dân Việt Nam cùng 5 quốc gia khác vào đối tượng áp dụng

ẢNH: MAI HÀ

Để đủ điều kiện tham gia, người nộp đơn cần đáp ứng một số tiêu chuẩn về thị thực từ nước thứ ba. Cụ thể, hành khách phải sở hữu giấy phép cư trú còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng do một trong các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sau cấp: Úc, Canada, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc, Singapore, Vương quốc Anh hoặc Mỹ. 

Riêng tại Mỹ, chương trình chỉ áp dụng cho người sở hữu thẻ thường trú nhân hợp pháp (thẻ xanh), không áp dụng cho diện thị thực du học.

Bên cạnh đó, người nộp đơn phải có thời gian lưu trú tại UAE trên 48 giờ và không quá 14 ngày. Ngày dự kiến nhập cảnh phải nằm trong vòng 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ.

Toàn bộ quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ được thực hiện nhanh chóng thông qua nền tảng trực tuyến của Trung tâm Xử lý Thị thực Dubai (DVPC) do VFS Global vận hành. 

Ông Jiten Vyas, Giám đốc thương mại kiêm Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh của VFS Global, chia sẻ việc mở rộng chương trình đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm, giúp đơn giản hóa thủ tục và biến UAE thành điểm đến hấp dẫn, dễ tiếp cận hơn đối với du khách quốc tế.

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