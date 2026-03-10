Nhận diện 'bẫy' lừa đảo khi xin visa mùa cao điểm

Chia sẻ về vấn đề này trong họp báo diễn ra tại Hà Nội hôm nay 10.3, ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á, Philippines và Việt Nam của VFS Global cho biết, trong mùa cao điểm, do không chuẩn bị trước, nhiều người thường nộp hồ sơ vội vàng dẫn đến việc thiếu sót giấy tờ. Lợi dụng tình trạng này, nhiều kẻ gian đã mạo danh VFS Global để trục lợi. Để tránh "tiền mất tật mang", du khách cần đặc biệt lưu ý những dấu hiệu lừa đảo sau đây:

Thứ nhất, cam kết "bao đậu" visa. Kẻ lừa đảo thường hứa hẹn chắc chắn khách hàng sẽ được cấp thị thực. Ông Atul Lall khẳng định, ngay cả nhân viên tiếp nhận hồ sơ của VFS cũng không thể biết hay đảm bảo việc hồ sơ có được duyệt hay không, do đó, bất kỳ ai đưa ra lời hứa này đều là kẻ lừa đảo.

Ông Atul Lall, Giám đốc khu vực Bắc Á của VFS Global

ẢNH: TUẤN MINH

Đại diện VFS Global cũng nhấn mạnh, đơn vị này không phải công ty du lịch mà là công ty cung cấp dịch vụ hỗ trợ hành chính cho các chính phủ trong vấn đề hồ sơ visa.

Thứ hai, hứa hẹn ưu tiên lịch hẹn hoặc đẩy nhanh thủ tục. Bất kỳ lời chào mời nào về việc có thể can thiệp để đẩy nhanh quá trình xét duyệt, hoặc hứa hẹn thời hạn cấp visa đều là sai sự thật. Nhiều nạn nhân thậm chí còn bị những kẻ lừa đảo gửi cho lịch hẹn giả mạo.

Thứ ba, yêu cầu thanh toán mờ ám và sai mức phí. "VFS Global không bao giờ yêu cầu khách hàng thanh toán qua các nền tảng mạng xã hội, mà chỉ có thể thanh toán chi phí trên trang website của chúng tôi", ông Atul Lall lưu ý.

Đặc biệt, mọi chi phí của VFS đều minh bạch, được chính phủ các nước phê duyệt và niêm yết công khai trên website cũng như tại trung tâm. Nếu một cá nhân báo giá khác với mức phí trên website, du khách đang đối mặt với kẻ lừa đảo.

Tuy nhiên, đối với các giao dịch lừa đảo xảy ra bên ngoài hệ thống, VFS Global cho biết, họ không thể can thiệp. Do đó, người dân cần tự nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không chia sẻ mã OTP hay thông tin cá nhân, thông tin thanh toán cho người lạ để bảo vệ an toàn tài sản của chính mình.