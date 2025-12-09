Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

UAV lạ nhiều lần xuất hiện trên căn cứ quân sự quan trọng của Pháp

Khánh An
Khánh An
09/12/2025 22:07 GMT+7

Các máy bay không người lái (UAV) chưa xác định xuất hiện bất thường trên căn cứ quân sự Creil ở miền bắc nước Pháp trong 3 đêm.

Hãng Reuters ngày 9.12 dẫn thông cáo của Lực lượng Không quân và Không gian Pháp cho biết các máy bay không người lái (UAV) xuất hiện trên một căn cứ tình báo quân sự của nước này trong 3 đêm hồi tháng 11, đánh dấu loạt xâm nhập khả nghi mới tại các địa điểm nhạy cảm trong nước.

Những phát hiện đầu tiên về UAV tại căn cứ quân sự Creil ở miền bắc nước Pháp diễn ra vào ngày 26.11. Đại tá Thomas Bardin, người tiếp quản chỉ huy tại đây vào năm ngoái, nói với tờ Le Parisien rằng căn cứ Creil có một trung tâm huấn luyện tình báo.

UAV lạ xuất hiện nhiều lần trên căn cứ quân sự Pháp gây lo ngại an ninh - Ảnh 1.

Các trực thăng tại căn cứ Creil của Pháp

ẢNH: AFP

Thông cáo cho biết một đơn vị đã được triển khai ứng phó các UAV khả nghi hôm 26.11, nhưng không nêu rõ lực lượng này đã vô hiệu hóa hay chỉ làm gián đoạn chúng. Thông cáo còn nêu rằng một trực thăng chuyên dụng chỉ đến nơi sau khi các UAV đã rời đi.

Điều kiện thời tiết bất lợi khiến lực lượng chức năng không thể xác nhận các vật thể bị nghi xuất hiện trong đêm 28 và 30.11 là UAV hay máy bay dân dụng.

"Địa điểm quân sự nhạy cảm này không bị thiệt hại và vẫn hoạt động đầy đủ cho mọi nhiệm vụ. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Mọi nhận định về mối liên hệ với các hành động khiêu khích từ nước ngoài, ở giai đoạn này, đều còn quá sớm", theo thông cáo.

Các công tố viên Pháp tuần trước đã mở cuộc điều tra về các UAV khả nghi bay phía trên căn cứ tàu ngầm hạt nhân Île Longue ở bờ Đại Tây Dương.

Căn cứ này là cảng nhà của 4 tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo của Pháp, gồm Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant và Le Terrible.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin xác nhận rằng quân đội tại căn cứ đã chặn một vật thể lạ bay qua, nhưng không nêu chi tiết liệu họ có bắn súng, sử dụng thiết bị gây nhiễu điện tử hay các biện pháp khác hay không. Hiện chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ việc này.

Khám phá thêm chủ đề

UAV máy bay không người lái Căn cứ quân sự Creil pháp Tàu ngầm Tên lửa đạn đạo
