UAV 'quấy rối' sân bay, hàng không châu Âu chưa yên ổn sau vụ tấn công mạng
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
23/09/2025 20:00 GMT+7

Sân bay Copenhagen đã mở cửa trở lại vào sáng sớm 23.9 sau khi việc phát hiện UAV khiến tất cả các chuyến bay cất và hạ cánh phải tạm dừng trong gần 4 giờ, trong khi sân bay Oslo (Na Uy) cũng đóng cửa không phận vì lý do tương tự.

Sân bay Copenhagen (Đan Mạch) đã mở cửa trở lại vào sáng sớm 23.9 sau khi phải tạm dừng các chuyến bay gần 4 giờ đồng hồ vì phát hiện máy bay không người lái (UAV).

Cảnh sát Đan Mạch đã phát hiện 2-3 UAV lớn gần trung tâm vận tải hàng không lớn nhất vùng Bắc Âu này vào ngày 22.9. Theo ứng dụng Flightradar, phát hiện này đã khiến sân bay phải đóng cửa lúc 8 giờ 26 tối (giờ địa phương).

Ứng dụng này cho biết khoảng 50 chuyến bay đã được chuyển hướng đến các sân bay thay thế.

Ngay cả sau khi mở cửa trở lại, sân bay Copenhagen vẫn phải cảnh báo rằng một số chuyến bay sẽ vẫn bị chậm trễ và hủy chuyến, đồng thời khuyến cáo hành khách nên kiểm tra với hãng hàng không của mình.

Phát hiện UAV tại sân bay Copenhagen và Oslo, các chuyến bay bị gián đoạn - Ảnh 1.

Cảnh sát tuần tra tại sân bay sau khi không phận tạm thời đóng cửa vì phát hiện UAV trong không phận tại Copenhagen (Đan Mạch), ngày 23.9.2025

ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, sân bay Oslo (Na Uy) cũng đã đóng cửa không phận vì một máy bay không người lái được phát hiện vào lúc nửa đêm (giờ địa phương), và tất cả các chuyến bay đã được chuyển hướng đến các sân bay gần đó.

Theo nhà điều hành sân bay Na Uy, sân bay đã được mở cửa trở lại ngay sau đó 3 tiếng.

Cảnh sát Copenhagen nói đã mở một cuộc điều tra để xác định loại UAV liên quan, nhưng cũng cho biết thêm rằng các thiết bị đã biến mất và không có thiết bị nào được tìm thấy.

Họ cũng cho biết chính quyền Đan Mạch và Na Uy sẽ hợp tác để xem liệu các sự cố này có liên quan đến nhau hay không.

Việc đóng cửa sân bay diễn ra sau một loạt sự cố gián đoạn tại các sân bay châu Âu trong những ngày gần đây.

Một cuộc tấn công mạng vào ngày 19.9 đã đánh sập hệ thống làm thủ tục và lên máy bay, gây gián đoạn hoạt động ở sân bay Heathrow ở London (Anh), cũng như các sân bay lớn ở ở Berlin (Đức) và Brussels (Bỉ).

Trong suốt cuối tuần và sang đến ngày 22.9, sự việc tiếp tục làm gián đoạn hoạt động đi lại trong khu vực.

Tin liên quan

Bất ngờ: Chính tên lửa Ba Lan gây hư hại nhà chứ không phải UAV Nga?

Một ngôi nhà tại Ba Lan bị hư hại trong thời điểm nhiều máy bay không người lái (UAV) nghi của Nga xâm nhập Ba Lan hôm 10.9, tuy nhiên những phát hiện mới cho thấy thủ phạm gây ra hư hại có thể lại là một tên lửa của chính Ba Lan.

Các thành viên NATO tuyên bố sẽ bắn máy bay, tên lửa Nga bay vào không phận

Khám phá thêm chủ đề

UAV hàng không Sân bay Copenhagen anh sân bay Oslo Brussels Đan Mạch Na uy Bắc âu châu Âu Copenhagen Gián đoạn máy bay không người lái đóng cửa không phận
