Bất ngờ: Chính tên lửa Ba Lan gây hư hại nhà chứ không phải UAV Nga?

Báo Rzeczpospolita của Ba Lan ngày 16.9 đưa tin các thiệt hại xảy ra tại một ngôi nhà ở làng Wyryki, ban đầu được cho là do UAV Nga gây ra, có thể do tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 do máy bay chiến đấu F-16 của Ba Lan phóng đi.

Tờ Rzeczpospolita trích dẫn các phát hiện và nguồn tin từ các cơ quan an ninh nhà nước cho biết tên lửa được cho là đã không hoạt động đúng cách khi được phóng đi để tiêu diệt UAV xâm nhập. Một nguồn tin cho biết với tờ báo rằng tên lửa không phát nổ “vì các thiết bị an toàn của ngòi nổ đã được kích hoạt”.

Hiện chưa thể xác minh ngay lập tức các thông tin này.

Theo Polsat News, dẫn lời một quan chức cảnh sát địa phương, ngôi nhà nằm cách biên giới Ukraine khoảng 20 km, ban đầu được báo cáo là bị hư hại ở mái nhà và một chiếc ô tô đỗ trong khuôn viên. Không có ghi nhận về thương vong.

Ngoại trưởng Ba Lan Marcin Bosacki trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an về các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (Mỹ), ngày 12.9.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Ba Lan cáo buộc 21 UAV của Nga đã bay vào Ba Lan vào ngày 10.9, xem đây là vụ xâm phạm không phận lớn nhất vào một quốc gia thành viên NATO kể từ khi Moscow bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nga đã bác bỏ cáo buộc này.

Trước các báo cáo, Cục An ninh Quốc gia Ba Lan đã ra tuyên bố trên X thay mặt Tổng thống Karol Nawrocki yêu cầu chính phủ Ba Lan “ngay lập tức làm rõ vụ việc” càng nhanh càng tốt và “không thể chấp nhận” việc che giấu thông tin.

Bộ Tư lệnh Tác chiến của Lực lượng Vũ trang Ba Lan cho biết đã “cung cấp tất cả thông tin có sẵn và các kết luận tiếp theo từ việc phân tích vụ việc” cho các cơ quan liên quan.

Để ứng phó vụ xâm nhập không phận Ba Lan, NATO đã triển khai nhiệm vụ mang tên “Eastern Sentry” (tạm dịch là “Người canh gác phương đông”). Trong đó, CH Czech sẽ cung cấp trực thăng Mi-171S, Anh sẽ cung cấp máy bay chiến đấu Typhoon, Đan Mạch sẽ đóng góp hai máy bay F-16 và một khinh hạm phòng không, Pháp sẽ đóng góp ba tiêm kích Rafale và Đức sẽ đóng góp bốn máy bay Eurofighter.