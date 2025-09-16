Nga dọa trả đũa thích đáng nếu châu Âu tịch thu tài sản

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có báo cáo rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách mới để huy động hàng trăm tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Trên kênh Telegram, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết: “Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU cũng như những người cực đoan châu Âu ở Brussels và từng nước EU đã tìm cách tịch thu tài sản của chúng tôi cho đến hết thế kỷ này”.

Nga sẽ truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế và quốc gia” cũng như “ngoài khuôn khổ tòa án”.

Nga cho biết bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của nước này cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cắp của phương Tây và sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và đồng tiền của Mỹ và châu Âu.

Theo Reuters, các quốc gia châu Âu cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hậu quả trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga, đồng thời chặn 300 - 350 tỉ USD tài sản nhà nước Nga, phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ, Anh và châu Âu, được gửi tại một kho lưu trữ chứng khoán ở châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hiện muốn EU tìm một cơ chế mới để dùng số tiền từ tài sản Nga bị đóng băng nhằm tài trợ cho Ukraine.

Politico đưa tin Ủy ban châu Âu đang cân nhắc ý tưởng sử dụng tiền gửi của Nga tại Ngân hàng trung ương châu Âu để lập quỹ cho vay “bồi thường” cho Ukraine.

Một số ngân hàng tỏ ra lo ngại việc tịch thu tài sản có chủ quyền sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng đến lòng tin của các quốc gia khi gửi tiền vào trái phiếu chính phủ phương Tây.