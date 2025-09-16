Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Nga dọa trả đũa thích đáng nếu châu Âu tịch thu tài sản
Video Thế giới

Nga dọa trả đũa thích đáng nếu châu Âu tịch thu tài sản

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
16/09/2025 20:19 GMT+7

Giới chức Nga ngày 15.9 cảnh báo sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia châu Âu nào tịch thu tài sản của nước này.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có báo cáo rằng Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách mới để huy động hàng trăm tỉ USD tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Ukraine.

Trên kênh Telegram, ông Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, viết: “Nếu điều này xảy ra, Nga sẽ truy tố các quốc gia EU cũng như những người cực đoan châu Âu ở Brussels và từng nước EU đã tìm cách tịch thu tài sản của chúng tôi cho đến hết thế kỷ này”.

Nga sẽ truy tố các quốc gia châu Âu “bằng mọi cách có thể” và tại “mọi tòa án quốc tế và quốc gia” cũng như “ngoài khuôn khổ tòa án”.

Nga cho biết bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào của nước này cũng đồng nghĩa với hành vi trộm cắp của phương Tây và sẽ làm suy yếu niềm tin vào trái phiếu và đồng tiền của Mỹ và châu Âu.

Theo Reuters, các quốc gia châu Âu cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm về hậu quả trong cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Mỹ và các đồng minh đã cấm các giao dịch với Ngân hàng trung ương và Bộ Tài chính Nga, đồng thời chặn 300 - 350 tỉ USD tài sản nhà nước Nga, phần lớn là trái phiếu chính phủ Mỹ, Anh và châu Âu, được gửi tại một kho lưu trữ chứng khoán ở châu Âu.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hiện muốn EU tìm một cơ chế mới để dùng số tiền từ tài sản Nga bị đóng băng nhằm tài trợ cho Ukraine.

Politico đưa tin Ủy ban châu Âu đang cân nhắc ý tưởng sử dụng tiền gửi của Nga tại Ngân hàng trung ương châu Âu để lập quỹ cho vay “bồi thường” cho Ukraine.

Một số ngân hàng tỏ ra lo ngại việc tịch thu tài sản có chủ quyền sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm, ảnh hưởng đến lòng tin của các quốc gia khi gửi tiền vào trái phiếu chính phủ phương Tây.

Tin liên quan

Ukraine cách chức 2 chỉ huy quân đoàn vì để mất lãnh thổ

Ukraine cách chức 2 chỉ huy quân đoàn vì để mất lãnh thổ

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vừa cách chức 2 sĩ quan cấp cao sau khi để mất lãnh thổ tại các khu vực dưới quyền của họ, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin quân sự cho biết hôm 15.9.

Nga bác cáo buộc của Romania về UAV xâm nhập không phận

Khám phá thêm chủ đề

nga Uỷ ban châu Âu châu Âu Bộ tài chính Nga Ngân hàng trung ương phương Tây Liên minh châu âu eu Dmitry Medvedev Hội đồng An Ninh Nga Brussels UKRAINE tài sản ngân hàng Trái phiếu đóng băng đóng băng tài sản xung đột tịch thu tài sản xung đột Nga-Ukraine
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận