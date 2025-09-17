Tổng thống Putin mặc quân phục tuyên bố mục tiêu của tập trận Zapad 2025

Trong bộ quân phục, ông Putin đã đến thăm thao trường Mulino ở vùng Nizhny Novgorod của Nga vào ngày cuối cùng của cuộc tập trận. Hoạt động này được tiến hành tại 41 thao trường ở Nga và Belarus, với sự tham gia của khoảng 100.000 quân nhân.

Tổng thống Nga cho biết: “Các kế hoạch cho cuộc tập trận được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thu được trong quá trình (chiến dịch quân sự ở Ukraine)”. Ông nói thêm rằng các cuộc tập trận này nhằm mục đích tăng cường khả năng phòng thủ của Nhà nước Liên bang Nga và Belarus trước “bất kỳ hành động xâm lược nào”.

Các thành viên NATO giáp biên giới với Belarus là Ba Lan, Lithuania và Latvia đều đã lên tiếng lo ngại về cuộc tập trận này. Warsaw đã đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Belarus khi cuộc tập trận bắt đầu, cáo buộc đó là một công cụ gây áp lực quân sự đối với sườn phía đông của NATO.

Tại thao trường, ông Putin đã kiểm tra các thiết bị quân sự được trưng bày, bao gồm xe máy, xe địa hình bốn bánh, hệ thống radar và vũ khí chống máy bay không người lái. Theo truyền thông Nga, hơn 400 mẫu vũ khí và công nghệ đã được trưng bày, trong đó có một số đã được triển khai tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov nói với ông Putin rằng cuộc tập trận bắt đầu vào ngày 12.9, và có sự tham gia của hơn 10.000 hệ thống vũ khí cùng 247 tàu hải quân.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 15.9 thông báo các đại diện quân sự Mỹ cũng đã quan sát cuộc tập trận chiến lược Zapad-2025, cùng với quan sát viên từ 2 thành viên NATO khác là Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary, tại một thao trường ở Belarus.

Các cuộc tập trận Zapad được tổ chức 4 năm một lần và chính thức được mô tả là mang tính phòng thủ.