UBND phường Bình Trưng, TP.HCM chỉ đạo công bố ngay điểm chuẩn lớp 6 Trường Trần Quốc Toản

Nhiều phụ huynh ở TP.HCM đã gửi thắc mắc đến Báo Thanh Niên về việc Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 2 trường THCS khác của khu vực 1 nhưng chỉ công bố điểm khảo sát mà chưa công bố điểm chuẩn lớp 6 năm học 2026 – 2027 trong khi những trường trên, học sinh đã biết thông tin trúng tuyển.

Trước thắc mắc này của phụ huynh có con tham dự khảo sát lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản ( phường Bình Trưng), phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với lãnh đạo UBND phường Bình Trưng và Ban giám hiệu Trường THCS Trần Quốc Toản.

Hoạt động của học sinh Trường THCS Trần Quốc Toản ẢNH: WEBSITE NHÀ TRƯỜNG

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo của UBND phường Bình Trưng cho biết, Hội đồng tuyển sinh nhà trường thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh đã được thông báo trước đó. Tuy nhiên, sau khi công bố điểm khảo sát của khoảng 900 thí sinh tham dự khảo sát vào ngày 1.7 vừa qua thì phường nắm được thông tin phụ huynh học sinh có mong muốn công bố điểm chuẩn trúng tuyển lớp 6 vào trường cùng với các trường tổ chức khảo sát lớp 6 của TP.HCM.

Được biết, sau khi công bố điểm khảo sát lớp 6, phụ huynh học sinh được thông báo về việc nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu. Chậm nhất ngày 13.7 trường sẽ công bố kết quả chấm phúc khảo và sau đó sẽ chính thức công bố điểm chuẩn lớp 6 năm học 2026 - 2027 vào trường.

Theo lý giải của nhà trường, Trường THCS Trần Quốc Toản là trường công lập thực hiện mô hình trường giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, mô hình này có sĩ số không quá 35 học sinh/lớp. Điểm chuẩn vào lớp 6 sẽ lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Nếu công bố điểm chuẩn ngay trong ngày 7.7 (ngày công bố điểm khảo sát) tức là đã lấy đủ 35 học sinh/lớp. Nếu sau khi chấm phúc khảo có thí sinh được nâng điểm và trúng tuyển thì sẽ có lớp vượt quá sĩ số theo quy định.

Chính vì vậy, sau khi tiếp nhận những thông tin từ phụ huynh học sinh, lãnh đạo UBND phương Bình Trưng cho biết đã chỉ đạo ngay Phòng Văn hóa- Xã hội phối hợp với Trường THCS Trần Quốc Toản rà soát và tham mưu ngay việc công bố điểm chuẩn, đề và đáp án bài khảo sát.

Báo Thanh Niên sẽ cập nhật ngay khi UBND phường Bình Trưng công bố điểm chuẩn và đề, đáp án bài khảo sát lớp 6 Trường THCS Trần Quốc Toản.