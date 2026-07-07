Điểm chuẩn lớp 6 Trường Trần Đại Nghĩa 75,25 điểm, cao hơn năm trước

Điểm chuẩn lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm nay là 75,25 điểm, tăng 2 điểm so với năm trước (điểm chuẩn năm 2025 của trường này là 73,25 điểm).
Học sinh trúng tuyển lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa nộp hồ sơ nhập học từ ngày 8.7 đến trước 16 giờ 30 ngày 14.7. Sau khi kết thúc thời gian quy định, học sinh không nộp hồ sơ nhập học, trường sẽ xóa tên trong danh sách trúng tuyển.
Những học sinh không trúng tuyển lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường: THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) vẫn được phân bổ chỗ học lớp 6 theo quy định các trường THCS đại trà tại nơi ở thực tế.
Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm bài khảo sát đánh giá năng lực lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa năm học 2025-2026 của 4.851 thí sinh.
Hội đồng tuyển sinh lớp 6 của 4 trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng), Bình Thọ (P.Thủ Đức), Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú), Nguyễn An Ninh (P.Tam Thắng) cũng công bố kết quả bài khảo sát của khoảng 4.000 thí sinh tham dự kỳ thi.
Thí sinh có thể tra cứu điểm bài khảo sát lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS nói trên theo các cách sau:
- Thí sinh sử dụng mã định danh tra cứu điểm khảo sát lớp 6 Trần Đại Nghĩa tại hệ thống tra cứu điểm thi của Sở GD-ĐT TP.HCM tại địa chỉ: https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn/
- Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu điểm thi trên Báo Thanh Niên tại địa chỉ: https://thanhnien.vn/giao-duc/tra-cuu-diem-lop-6.htm
Nếu có nhu cầu phúc khảo bài khảo sát lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa , phụ huynh học sinh nộp đơn tại trường từ hôm nay cho đến chậm nhất 16 giờ 30 ngày 9.7. dự kiến công bố kết quả phúc khảo vào ngày 13.7.
Năm học 2026-2027 là năm đầu tiên Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa và 4 trường THCS của TP.HCM thực hiện khảo sát tuyển sinh lớp 6 cùng ngày để giảm tình trạng thí sinh "ảo". Trong đó, đề khảo sát của cả 5 trường đều do Sở GD-ĐT TP.HCM ra. Riêng phần khảo sát năng lực tiếng Anh (đọc hiểu, viết): học sinh làm bài bằng tiếng Anh, bài khảo sát vào lớp 6 của 4 trường THCS ở các phường sẽ khác với Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là không có phần nghe hiểu.
Ở mùa tuyển sinh năm nay, với chỉ tiêu tuyển sinh là 350 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa là 1/12.
Còn Trường THCS Trần Quốc Toản (P.Bình Trưng) có 918 thí sinh đăng ký dự khảo sát, với chỉ tiêu 350 học sinh, tỷ lệ chọi 1/2,62.
Trường THCS Bình Thọ (P.Thủ Đức) có 1.157 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu lớp 6 là 315 học sinh, tỷ lệ chọi là 1/3,67.
Trường THCS Hoa Lư (P.Tăng Nhơn Phú) có 1.186 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu tuyển là 420, tỷ lệ chọi 1/2,82.
Trường THCS Nguyễn An Ninh, (P.Tam Thắng) có 812 thí sinh đăng ký, chỉ tiêu 280 học sinh, tỷ lệ chọi lớp 6 là 1/2,9.
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