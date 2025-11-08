UBND phường Hạnh Thông lập đoàn kiểm tra quán bánh mì gây ngộ độc

Ngày 8.11, UBND phường Hạnh Thông (quận Gò Vấp cũ), TP.HCM, cho biết đang phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và cơ quan chức năng làm rõ vụ nghi ngộ độc hàng loạt sau khi ăn bánh mì trên đường Nguyễn Thái Sơn.

Theo đó, UBND phường Hạnh Thông đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ, kiểm tra giấy phép kinh doanh, việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm theo Công văn số 1347/UBND ngày 7.11.2025, ban hành Quyết định số 1643/QĐ-UBND ngày 7.11.2025 thành lập đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm.

Bệnh nhân bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì được điều trị tại Bệnh viện Tâm Anh TP.HCM ẢNH: BVCC

Kết quả kiểm tra ban đầu ghi nhận, quán bánh mì cóc B. - nơi nghi gây ngộ độc có đăng ký kinh doanh theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 41M8041525 do UBND quận Gò Vấp (cũ) cấp ngày 7.5.2020; thu thập giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm số 327/2017/XNKT-YTDPHM ngày 11.4.2017 của Trung tâm Y tế dự phòng huyện Hóc Môn.

Hộ kinh doanh có 2 lao động, ngành nghề kinh doanh là bán bánh mì. Nơi sơ chế, chế biến tại địa chỉ 41/5/3 Nguyễn Thái Sơn; nơi để nguyên liệu, bày bán, để dụng cụ vệ sinh, thu gom chất thải tại địa chỉ 112A Nguyễn Thái Sơn.

Nguồn gốc nguyên liệu, thực phẩm có số chuyển khoản và các mặt hàng có hóa đơn, chứng nhận. Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản nguyên liệu, thực phẩm gồm tủ lạnh, hộp nhựa, bao nilon; dụng cụ chứa đựng thức ăn để từng loại riêng biệt.

Cơ sở có dụng cụ che nắng, mưa, bụi bẩn, côn trùng và động vật gây hại. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong các tủ đựng thực phẩm và phối hợp Sở An toàn thực phẩm TP.HCM tiếp tục kiểm tra theo quy định.