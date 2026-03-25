Úc - EU đạt thỏa thuận thương mại tự do

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/03/2026 05:19 GMT+7

Reuters đưa tin Úc và Liên minh châu Âu (EU) hôm qua 24.3 tuyên bố nhất trí các điều khoản của Hiệp định thương mại tự do (FTA), đánh dấu bước ngoặt của quá trình đàm phán kéo dài 8 năm.

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (phải) và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau cuộc hội đàm về thỏa thuận thương mại tự do

Thông báo được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại TP.Canberra (Úc).

Theo thỏa thuận, hơn 99% thuế quan đối với hàng hóa xuất khẩu của EU sang Úc sẽ được xóa bỏ, giúp EU tiết kiệm 1 tỉ USD mỗi năm tiền thuế. Ngược lại, gần 98% hàng hóa Úc sẽ được miễn thuế khi vào thị trường EU. Đáng chú ý, hạn ngạch thịt bò Úc xuất khẩu sang EU - vốn là vấn đề nóng trong các vòng đàm phán trước đây - sẽ tăng hơn 10 lần, đạt 30.600 tấn trong 10 năm tới, trong đó 55% được miễn thuế. EU cũng mở hạn ngạch 25.000 tấn thịt cừu và dê của Úc theo lộ trình 7 năm. Chính phủ Úc nhất trí điều chỉnh thuế xe điện, qua đó giúp khoảng 75% xe điện sản xuất tại EU miễn thuế khi vào thị trường Úc. Ngoài những thỏa thuận trên, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng và tiếp cận những nguồn khoáng sản quan trọng.

Các công ty EU đã xuất khẩu hơn 42 tỉ USD hàng hóa sang Úc trong năm 2025. Trong khi đó, EU là đối tác thương mại song phương lớn thứ 3 của Úc năm 2024 và là nguồn đầu tư nước ngoài lớn thứ 2 vào nước này.

