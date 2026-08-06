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Thế giới

Ukraine cáo buộc đơn vị tên lửa Triều Tiên đến Nga

Vi Trân
Vi Trân
Một đơn vị tên lửa của CHDCND Triều Tiên đã được triển khai tới miền tây nước Nga, theo cáo buộc từ một quan chức thuộc cơ quan tình báo quân sự Ukraine.

Ông Andrii Cherniak, quan chức của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), cho biết Nga dự định bố trí đơn vị tên lửa gồm khoảng 90 quân nhân Triều Tiên tại tỉnh Voronezh, miền tây nước Nga, trong biên chế Lữ đoàn Tên lửa số 112, theo Reuters ngày 6.8.

Đơn vị này có thể được trang bị 120 tên lửa đạn đạo cùng 6 bệ phóng.

Ukraine tố cáo đơn vị tên lửa Triều Tiên đến Nga tham chiến - Ảnh 1.

Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo hồi năm 2022

ẢNH: REUTERS

Ukraine hiện đang thiếu nghiêm trọng các hệ thống phòng không hiện đại. Nga được cho là đang tận dụng điểm yếu này bằng cách tăng cường sử dụng tên lửa đạn đạo, loại vũ khí đặc biệt khó bị đánh chặn.

Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng Nga đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo do Triều Tiên sản xuất vào Ukraine kể từ cuối năm 2023. Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng tên lửa Triều Tiên tới Nga sẽ đánh dấu một bước mở rộng mới trong quan hệ hợp tác quân sự vốn sâu rộng giữa Moscow và Bình Nhưỡng.

Một nguồn tin cho hay Mỹ biết về việc Triều Tiên triển khai lực lượng, nhưng từ chối cung cấp thêm chi tiết. Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) từ chối bình luận về thông tin này, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi.

Theo ông Cherniak, Bình Nhưỡng đã chuyển thêm 40 tên lửa KN-23 và KN-24 cùng nhân sự sang Nga, song phương án triển khai cụ thể và tổng số tên lửa cuối cùng sẽ được quyết định trong các cuộc đàm phán cấp cao diễn ra vào tháng tới. Nga kỳ vọng đợt triển khai này sẽ bao gồm 120 tên lửa đạn đạo Triều Tiên và 6 bệ phóng, vị quan chức Ukraine nói.

Hiện vẫn chưa rõ lực lượng Triều Tiên sẽ đảm nhận vai trò cụ thể nào khi triển khai ở Nga.

Ông Cherniak không đưa ra bằng chứng cho cáo buộc của mình, lấy lý do là tính nhạy cảm của nguồn tin tình báo.

Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin của ông Cherniak.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine năm 2022, Triều Tiên đã trở thành đồng minh thân cận của Moscow, và hai nước đã ký hiệp ước phòng thủ chung vào năm 2024.

Theo các quan chức Ukraine, Triều Tiên đã cung cấp hàng triệu quả đạn pháo cho Nga, đồng thời điều khoảng 14.000 binh sĩ tới tỉnh Kursk để hỗ trợ Nga đẩy lùi cuộc tiến công trên bộ của Ukraine vào năm 2024.

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