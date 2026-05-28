Ukraine có nguy cơ thiếu hụt đạn pháo vì nhiều nước rút khỏi liên minh hỗ trợ
Trúc Huỳnh
28/05/2026 19:12 GMT+7

Ukraine có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt đạn dược sau khi một nửa số nước tham gia một liên minh cung cấp đạn dược do CH Czech dẫn đầu rút khỏi sáng kiến này.

Trong một cuộc phỏng vấn được đăng tải hôm 26.5, Tổng thống CH Czech Petr Pavel tiết lộ với tờ Financial Times rằng 9 trong số 18 quốc gia thành viên của liên minh này đã ngừng đóng góp, đe dọa việc cung cấp đạn dược cỡ lớn cho Ukraine.

Ông cho hay “Không thể dễ dàng thay thế [lượng hỗ trợ này] bằng bất cứ thứ gì khác”.

Tổng thống Pavel không nói rõ quốc gia nào đã rút lui và quốc gia nào vẫn tiếp tục đóng góp, nhưng một quan chức quân sự phương Tây cho biết Đức và một số nước Bắc Âu vẫn đang đóng góp.

Lý do chính dẫn đến tình trạng này là khi ông Andrej Babis nhậm chức Thủ tướng CH Czech vào tháng 12.2025. Ông Babis là người có quan điểm khác biệt về Ukraine, và đưa ra cam kết sẽ ngừng ưu tiên viện trợ cho Ukraine và thay vào đó chuyển hướng nguồn vốn để giảm bớt áp lực cho người dân CH Czech bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.

Một quan chức quân sự phương Tây nói với tờ Financial Times rằng “nhiều nước hiện cảm thấy thật kỳ lạ khi phải trả tiền cho một thứ mà ngay cả các chính trị gia cầm quyền tại quốc gia dẫn đầu sáng kiến cũng không ủng hộ đúng mức”.

Một pháo thủ thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 30 của Lực lượng Vũ trang Ukraine bắn pháo tự hành 2S22 Bohdana của Ukraine về phía các vị trí của Nga, trên chiến tuyến ở vùng Donetsk (Ukraine), ngày 27.5.2026

ẢNH: REUTERS

Chương trình này bắt đầu vào đầu năm 2024, được thúc đẩy sau sự do dự ngày càng tăng của Mỹ trong việc cung cấp đạn dược cho Ukraine và những thắng lợi ngày càng tăng của Nga trên chiến trường. Nga đã nắm giữ ưu thế hỏa lực khổng lồ trong suốt toàn bộ cuộc chiến, phần lớn nhờ vào kho dự trữ đạn pháo hạng nặng khổng lồ từ thời Liên Xô.

Thông qua chương trình do CH Czech dẫn đầu, các quan chức cho biết Ukraine đã được cung cấp 1,5 triệu quả đạn pháo vào năm 2024; 1,8 triệu quả vào năm 2025 và 500.000 quả cho đến nay trong năm nay - là tốc độ cung cấp gần bằng năm ngoái.

Chưa rõ việc các nước rút khỏi liên minh sẽ ảnh hưởng như thế nào, nhưng Bộ Quốc phòng CH Czech nói với Reuters rằng ước tính sẽ có thêm 1 triệu quả đạn cỡ lớn được cung cấp cho đến cuối năm nay.

Pháo binh của Ukraine còn gặp bất lợi hơn nữa do sự đa dạng của các loại đạn dược và pháo binh mà nước này sử dụng. Viện Chiến tranh Hiện đại thuộc Học viện Quân sự Mỹ ghi nhận Ukraine vận hành 17 loại pháo tự hành 155 mm khác nhau do cả các nước NATO và phi NATO sản xuất.

Nhu cầu về pháo binh và thuốc nổ lớn đến mức đã gây ra tình trạng thiếu hụt TNT toàn cầu.

