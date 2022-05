Ukraine đề nghị Trung Quốc đảm bảo an ninh

“Ukraine đang nghiên cứu khả năng có được những đảm bảo an ninh từ các nước thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có Trung Quốc, và những cường quốc khác. Chúng tôi đề nghị Trung Quốc trở thành một trong những bên bảo đảm an ninh cho Ukraine. Đây là dấu hiệu chúng tôi tôn trọng và tin tưởng CHND Trung Hoa”, Ngoại trưởng Kuleba cho hay trong cuộc trả lời phỏng vấn do Tân Hoa xã xuất bản ngày 30.4.

Trung Quốc hồi năm 2013 cam kết cung cấp đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu nước này bị xâm lược hoặc đe dọa bằng cuộc tấn công hạt nhân, nhưng dường như tránh né vấn đề này khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2, theo AFP. Trả lời câu hỏi về việc đảm bảo an ninh cho Ukraine gần đây, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc đảm bảo an ninh như thế có giới hạn rõ ràng về nội dung và xuất phát từ những điều kiện cụ thể.

Giới chức Trung Quốc lâu nay đổ lỗi cho NATO khiêu khích Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine và cáo buộc các nước phương Tây làm leo thang cuộc xung đột Nga-Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraine.





Trong cuộc phỏng vấn với Đài Fox News ngày 2.4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đã gửi dự thảo về đảm bảo an ninh đến một số quốc gia, nói rằng “chúng tôi muốn Trung Quốc cũng tham gia".

"Chúng tôi cần sự đảm bảo an ninh từ các quốc gia hàng đầu", ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng điều này áp dụng cho cả các thành viên NATO và các nước không thuộc NATO. "Những quốc gia ngoài Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ nếu muốn đảm bảo an ninh cho Ukraine có thể tham gia một cách công khai", nhà lãnh đạo này nói thêm.

Đến ngày 23.4, trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đến Kyiv ngày 24.4, Tổng thống Zelensky nói rằng ông muốn Mỹ đồng ý trở thành một trong số nước bảo vệ Ukraine từ các mối đe dọa trong tương lai, theo Reuters.