Tờ The New York Times ngày 22.11 dẫn dự báo của WHO ước tính số người Ukraine dự báo sẽ phải bỏ nhà cửa do thiếu điện, khí đốt sưởi ấm có thể lên đến 3 triệu. Dự báo được đưa ra trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp tục căng thẳng và chính phủ Ukraine bắt đầu hỗ trợ người dân sơ tán khỏi những khu vực không đảm bảo dịch vụ cần thiết.