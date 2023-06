Ukraine mất 15% xe bọc thép Bradley do Mỹ viện trợ

Tờ The New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết cuộc phản công của Ukraine đã khiến nước này thiệt hại hơn chục xe chiến đấu Bradley do Washington cung cấp.

Kể từ khi Kyiv bắt đầu chiến dịch vào đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng của họ đã phá hủy hàng chục xe bọc thép và xe tăng Ukraine, bao gồm cả những chiếc do phương Tây sản xuất.

Theo một bài báo đăng trên The New York Times ngày 26.6, 17/113 chiếc Bradley do Mỹ cung cấp cho Ukraine đã bị hư hỏng hoặc phá hủy.

Điều đặc biệt nguy hiểm đối với việc tiến quân của quân đội Ukraine là các bãi mìn rộng lớn của Nga. Địa hình mở và bằng phẳng ở đông nam Ukraine đang gây khó khăn lớn cho cuộc phản công vì quân đội Ukraine khó tìm được vị trí ẩn nấp.

Tờ The New York Times cho rằng các máy bay trực thăng tấn công Ka-52 của Nga đặt ra thêm một mối đe dọa khác vì có khả năng thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa từ bên ngoài phạm vi phòng không của Ukraine.

Xe tăng 'Leopard-2A6' của Đức và xe chiến đấu M2 'Bradley' của Mỹ bị phá hủy trong trận chiến ở khu vực Zaporizhzhia (miền nam Ukraine), ngày 10.6.2023 BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Do đó, cuộc phản công của Ukraine đã bị đình trệ ở một số khu vực, với việc các binh sĩ đánh giá lại chiến thuật. Bài báo cho biết thêm, các lực lượng của Kyiv cho đến nay vẫn chưa đến được tuyến phòng thủ chính của Nga.

Binh sĩ Ukraine cho biết phía Nga đã “đào hào, đặt mìn và cho thấy họ đã sẵn sàng”.

Trong khi đó, các quan chức ở Kyiv, bao gồm cả Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã cố gắng trấn an người dân rằng các trận chiến chính vẫn còn ở phía trước. Dù vậy, một quan chức giấu tên nói với The New York Times rằng cần “tỉnh táo” để thấy là cuộc phản công của Ukraine cho kết quả không mấy khả quan.

“Họ đang chậm tiến độ”, quan chức chính quyền cấp cao thừa nhận.

Tuy nhiên, các quan chức giấu tên cũng khẳng định rằng với hệ thống phòng thủ dày đặc của Nga, tốc độ tiến công chậm chạp của Ukraine là điều có thể đoán trước được, đồng thời khẳng định vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận nào.

Kể từ đầu tháng 6, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố rằng quân đội nước này đã phá hủy các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp, khiến Ukraine mất hàng nghìn binh sĩ. Moscow cũng công bố các video clip cho thấy quân đội phá hủy xe tăng Leopard do Đức sản xuất, xe tăng hạng nhẹ AMX-10 của Pháp và các phương tiện khác.