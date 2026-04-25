Ukraine tiết lộ đột phá mới về công nghệ phòng không

Bài báo dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov tuyên bố Ukraine đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mở rộng quy mô điều khiển từ xa một cách có hệ thống đối với các hệ thống đánh chặn.

Một đặc điểm quan trọng của công nghệ này là phi công không còn bị ràng buộc vào các vị trí tiền tuyến cụ thể. UAV có thể được vận hành từ các môi trường an toàn ở các thành phố hậu phương như Kyiv và Lviv, hoặc thậm chí từ nước ngoài.

Ông Fedorov lưu ý rằng cách tiếp cận này không chỉ làm tăng hiệu quả phòng không mà còn giảm đáng kể rủi ro cho người điều khiển Ukraine.

Ông cho biết hơn 10 nhà sản xuất Ukraine đã tích hợp các giải pháp điều khiển từ xa vào hệ thống của họ. Việc phát triển công nghệ này trở nên khả thi nhờ sáng kiến cụm công nghệ Brave1, được khởi động cách đây một năm.

Theo bài báo, Bộ Quốc phòng đặt mục tiêu đạt được khả năng phát hiện 100% và vô hiệu hóa ít nhất 95% mục tiêu của đối phương khi phát triển hệ thống phòng không tầm ngắn.

Trước đó, Bộ trưởng Fedorov đã chia sẻ chi tiết với RBC-Ukraine về cách cụm công nghệ Brave1 trở thành nền tảng cho sự phát triển công nghệ của Ukraine. Theo ông, con đường từ những chiếc UAV đầu tiên đến việc chế tạo tên lửa sản xuất trong nước đã trở nên khả thi nhờ sự hợp tác giữa nhà nước và các nhà phát triển tư nhân.

Máy bay không người lái của Ukraine được huấn luyện các mô hình AI trong Brave1 Dataroom để nâng cao hiệu quả đánh chặn ẢNH: X.COM/@BRAVE1

Thị trường công nghệ của Ukraine cũng tiếp tục thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Gần đây, tập đoàn Terra Drone của Nhật Bản đã tuyên bố gia nhập thị trường Ukraine thông qua quan hệ đối tác chiến lược với nhà phát triển Amazing Drones.

Tuy nhiên, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Budanov mới đây tuyên bố rằng việc đơn thuần tăng số lượng UAV không còn giải quyết được vấn đề cốt lõi ở tiền tuyến nữa. Viết trên kênh Telegram của mình, ông Budanov cho rằng cả Ukraine và Nga “đều đã đạt đến một đỉnh cao nhất định trong việc sử dụng các công nghệ điều khiển hiện có”.

Theo ông Budanov, giai đoạn tiếp theo là “tích hợp hoàn toàn trí tuệ nhân tạo”, chuyển sang các hệ thống tự hành có khả năng tự xác định mục tiêu và điều khiển. Ông nói thêm rằng Ukraine đã có những khả năng như vậy và sẽ sớm gửi đến Nga những “món quà bất ngờ”.