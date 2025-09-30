Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?

Các báo cáo của Nga về một vụ tấn công ở khu vực Krasnodar (Nga) cho thấy Ukraine dường như đã triển khai từ trên biển các UAV cáp quang góc nhìn thứ nhất.

Các hình ảnh cho thấy khả năng này đã xuất hiện sau khi Ukraine tấn công các thành phố cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga vào ngày 26.9. Kyiv nói mục tiêu là cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên bờ biển Đen. Ít nhất hai người bị thương trong vụ việc.

Một video sau vụ việc cho thấy một phương tiện nổi không người lái bị hỏng đậu gần bờ. Không rõ xuồng này bị gì, nhưng trên thân xuồng có thể thấy một số hộp có nắp bản lề.

Một bức ảnh khác cho thấy một FPV bên trong một chiếc hộp. Nhiều hình ảnh khác thì cho thấy máy bay bốn cánh quạt gắn cuộn dây cáp quang.

Một UAV cáp quang của lực lượng Ukraine ẢNH: HIGHCAT

Ukraine đã từng sử dụng khung có nắp đậy điều khiển từ xa để thả FPV, đặc biệt là khi lực lượng Kyiv tung hàng chục FPV từ xe tải tấn công các sân bay chiến lược sâu bên trong nước Nga hồi tháng 6.

‘Tàu mẹ’ cho UAV cáp quang

Ý tưởng triển khai FPV từ trên biển không phải là mới. Ngay từ tháng 12.2024, lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng xuồng không người lái hải quân làm phương tiện mang FPV thông thường, điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến.

Tuy nhiên, UAV cáp quang là một phương tiện đặc biệt mang theo cuộn cáp cực mỏng, có thể kéo dài hàng km. Các sợi cáp này cho phép máy bay không người lái duy trì kết nối với người điều khiển hoặc nguồn tín hiệu. Nhờ vậy, FPV cáp quang “miễn nhiễm” trước đòn tác chiến điện tử gây nhiễu tần số vô tuyến.

Mặc dù khó sản xuất và khó triển khai hơn, cả hai bên trong cuộc xung đột đã sử dụng UAV cáp quang ngày càng nhiều kể từ cuối năm 2024.

Cả hai bên đều đã thử nghiệm các bệ phóng di động, hay “tàu mẹ”, cho máy bay không người lái cáp quang. Nguyên nhân xuất phát từ việc cuộn cáp quang sẽ hạn chế phạm vi và năng lực của UAV.

UAV muốn bay càng xa thì cáp của nó càng phải dài, làm tăng thêm trọng lượng. Tải trọng bổ sung này có thể khiến UAV phải bay chậm hơn, cần khung thân lớn hơn hoặc chỉ mang được tải trọng thuốc nổ nhỏ hơn.

Do đó, các kỹ sư Ukraine và Nga đã cố gắng khắc phục những vấn đề này bằng cách phát minh ra các phương tiện mặt đất không người lái, có thể được điều khiển thông qua tín hiệu vô tuyến để tiếp cận khu vực bị nhiễu và sau đó thả UAV cáp quang.

UAV cáp quang thường được dành để diệt các mục tiêu có giá trị cao hoặc phá hủy các thiết bị gây nhiễu, từ đó mở vùng trời cho UAV thông thường hoạt động. Nga cũng đã đưa UAV cáp quang vào các hoạt động hải quân của mình.