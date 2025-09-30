Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?
Video Thế giới

Ukraine triển khai 'tàu mẹ' mang UAV cáp quang tấn công Nga?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
30/09/2025 10:27 GMT+7

Một tàu không người lái của Ukraine đã được phát hiện đang hoạt động như một phương tiện vận chuyển máy bay không người lái cáp quang, lần đầu tiên trong chiến tranh hải quân của nước này.

Các báo cáo của Nga về một vụ tấn công ở khu vực Krasnodar (Nga) cho thấy Ukraine dường như đã triển khai từ trên biển các UAV cáp quang góc nhìn thứ nhất.

Các hình ảnh cho thấy khả năng này đã xuất hiện sau khi Ukraine tấn công các thành phố cảng Tuapse và Novorossiysk của Nga vào ngày 26.9. Kyiv nói mục tiêu là cơ sở hạ tầng dầu mỏ trên bờ biển Đen. Ít nhất hai người bị thương trong vụ việc.

Một video sau vụ việc cho thấy một phương tiện nổi không người lái bị hỏng đậu gần bờ. Không rõ xuồng này bị gì, nhưng trên thân xuồng có thể thấy một số hộp có nắp bản lề.

Một bức ảnh khác cho thấy một FPV bên trong một chiếc hộp. Nhiều hình ảnh khác thì cho thấy máy bay bốn cánh quạt gắn cuộn dây cáp quang.

Nga tìm thấy UAV cáp quang trong các tàu không người lái của Ukraine- Ảnh 1.

Một UAV cáp quang của lực lượng Ukraine

ẢNH: HIGHCAT

Ukraine đã từng sử dụng khung có nắp đậy điều khiển từ xa để thả FPV, đặc biệt là khi lực lượng Kyiv tung hàng chục FPV từ xe tải tấn công các sân bay chiến lược sâu bên trong nước Nga hồi tháng 6.

‘Tàu mẹ’ cho UAV cáp quang

Ý tưởng triển khai FPV từ trên biển không phải là mới. Ngay từ tháng 12.2024, lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng xuồng không người lái hải quân làm phương tiện mang FPV thông thường, điều khiển bằng tín hiệu vô tuyến.

Tuy nhiên, UAV cáp quang là một phương tiện đặc biệt mang theo cuộn cáp cực mỏng, có thể kéo dài hàng km. Các sợi cáp này cho phép máy bay không người lái duy trì kết nối với người điều khiển hoặc nguồn tín hiệu. Nhờ vậy, FPV cáp quang “miễn nhiễm” trước đòn tác chiến điện tử gây nhiễu tần số vô tuyến.

Mặc dù khó sản xuất và khó triển khai hơn, cả hai bên trong cuộc xung đột đã sử dụng UAV cáp quang ngày càng nhiều kể từ cuối năm 2024.

Cả hai bên đều đã thử nghiệm các bệ phóng di động, hay “tàu mẹ”, cho máy bay không người lái cáp quang. Nguyên nhân xuất phát từ việc cuộn cáp quang sẽ hạn chế phạm vi và năng lực của UAV.

UAV muốn bay càng xa thì cáp của nó càng phải dài, làm tăng thêm trọng lượng. Tải trọng bổ sung này có thể khiến UAV phải bay chậm hơn, cần khung thân lớn hơn hoặc chỉ mang được tải trọng thuốc nổ nhỏ hơn.

Do đó, các kỹ sư Ukraine và Nga đã cố gắng khắc phục những vấn đề này bằng cách phát minh ra các phương tiện mặt đất không người lái, có thể được điều khiển thông qua tín hiệu vô tuyến để tiếp cận khu vực bị nhiễu và sau đó thả UAV cáp quang.

UAV cáp quang thường được dành để diệt các mục tiêu có giá trị cao hoặc phá hủy các thiết bị gây nhiễu, từ đó mở vùng trời cho UAV thông thường hoạt động. Nga cũng đã đưa UAV cáp quang vào các hoạt động hải quân của mình.

Tin liên quan

Mỹ nói đang xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, kêu gọi Nga 'thức tỉnh'

Mỹ nói đang xem xét cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, kêu gọi Nga 'thức tỉnh'

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đang xem xét cung cấp tên lửa Tomahawk tầm bắn xa cho Ukraine, theo Fox News.

Nga cảnh báo 'phản ứng quyết liệt' nếu NATO, EU 'gây hấn'

Khám phá thêm chủ đề

UAV cáp quang UKRAINE nga Novorossiysk KRASNODAR UAV Cáp quang sợi cáp gây nhiễu tấn công HAI thiết bị Vô tuyến Tàu không người lái xung đột máy bay không người lái máy bay FPV chiến tranh hải quân cơ sở dầu mỏ biển Đen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận