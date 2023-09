Ukraine trước nguy cơ cạn ngân sách vì chiến sự

Trước viễn cảnh chiến sự kéo dài thêm ít nhất một năm và thâm hụt ngân sách dự báo hơn 40 tỉ USD trong năm 2024, chính phủ Ukraine đang cân nhắc bán trái phiếu cho doanh nghiệp và cá nhân nước ngoài để có kinh phí trang trải giữa lúc chi tiêu quốc phòng leo thang, theo tờ The Wall Street Journal mới đây.



Quân nhân Ukraine tại thành phố Kostyantynivka, Donetsk ngày 25.9 AFP

Một số phương án khác như vận động quốc tế viện trợ hay tái cấu trúc nợ hiện có. Thậm chí, theo The New Voice of Ukraine, một lựa chọn cầu may khác là Ukraine được kết nạp vào Liên minh châu Âu (EU) để có thể tiếp cận hàng trăm tỉ euro trợ giá và hỗ trợ tài chính cho cơ sở hạ tầng.

Ông Vitaliy Vavryshchuk, lãnh đạo mảng nghiên cứu kinh tế vĩ mô của Tập đoàn đầu tư vốn Ukraine (ICU) cảnh báo nếu chính phủ không thể khỏa lấp thâm hụt ngân sách thì sẽ không thể tài trợ cho nỗ lực quân sự.

ICU gần đây bắt đầu tham vấn với chính phủ nhằm bán trái phiếu chính phủ cho người nước ngoài, đặc biệt là Tây Âu. Tuy nhiên, những khoản đầu tư tiềm tàng này chỉ như muối bỏ bể.

Nền kinh tế Ukraine được đánh giá tương đối ổn định trong năm nay và chính phủ nước này đã nâng mức dự báo tăng trưởng 2023 từ 1% lên thành 4%, theo ICU. Điều này khiến giá trái phiếu quốc tế tăng mạnh từ tháng 6. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế dự kiến kết thúc năm ở mức thấp hơn 25% so với trước chiến sự.

Ukraine đã tận dụng hết mức thị trường trái phiếu nội địa và đã vay 10 tỉ USD thông qua việc bán trái phiếu trong nước trong năm nay, vượt mức 8,5 tỉ USD mà nước này được Mỹ viện trợ.

Giáo hoàng Francis nói một số nước ‘làm trò’ với Ukraine

Quân đội Ukraine đang sử dụng 90.000 quả đạn pháo mỗi tháng và quốc hội nước này sẽ cần bỏ phiếu về việc gia tăng kinh phí quốc phòng lần thứ ba, nâng mức chi tiêu dự báo trong năm nay từ 30 tỉ USD lên 40 tỉ USD. Bộ Tài chính Ukraine mới đây công bố kế hoạch tăng chi tiêu an ninh lên 45 tỉ USD trong năm 2024. Mặt khác, theo Ngân hàng Thế giới, Ukraine sẽ cần ít nhất 411 tỉ USD để tái thiết sau chiến sự.