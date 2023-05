Ukraine tung chiến lược kép làm tê liệt tên lửa Nga

Khi Nga tiếp tục bắn tên lửa vào hàng loạt thành phố của Ukraine, lực lượng đã Kyiv tung nhiều chiến lược nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công như vậy.

Tấn công vào bệ phóng tên lửa

Theo các chuyên gia, mặc dù đã chứng minh được năng lực đánh chặn hiệu quả nhưng hệ thống phòng không của Ukraine không thể tiêu diệt mọi tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang lao tới, chứ chưa nói đến vũ khí bội siêu thanh. Vấn đề phức tạp hơn là Ukraine có thể sắp hết tên lửa phòng không và đạn pháo, tờ Business Insider đưa tin.

Tên lửa Iskander của Nga REUTERS

Chính vì thế, thời gian gần đây, Ukraine đã đẩy mạnh tấn công các khu vực Nga tập trung máy bay ném bom trang bị tên lửa, cũng như nơi đặt các bệ phóng.

Theo Business Insider, các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các căn cứ và trung tâm quân sự có thể làm gián đoạn khả năng phóng tên lửa của Nga. Việc phá hủy tên lửa, bệ phóng và kho nhiên liệu trên mặt đất sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc đánh chặn chúng khi đang bay.

Ông Dara Massicot, chuyên gia về quân đội Nga tại tổ chức tư vấn RAND Corporation (Mỹ) đồng tình với quan điểm trên, nói rằng tấn công những cơ sở như vậy "là cách hiệu quả hơn" để giải quyết vấn đề .

Các lực lượng Kyiv cũng đã tấn công các căn cứ của Nga trên Bán đảo Crimea (trên biển Đen). Theo ông Massicot, Hạm đội biển Đen là "một nút thắt lớn". Nếu các tàu Nga ở đó bị vô hiệu hóa hoặc bị giữ chân theo một cách nào đó khiến chúng không thể phóng Kalibr nữa, Moscow cũng không thể đưa thêm tàu hải quân vào vùng biển này.

Kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2.2022, các tàu chiến của Moscow từ các nơi khác, chẳng hạn như Hạm đội phương Bắc, đều không thể đi vào biển Đen do Thổ Nhĩ Kỳ viện dẫn Công ước Montreux. Công ước này cấm các tàu chiến đi qua Eo biển Thổ Nhĩ Kỳ, nằm giữa Địa Trung Hải và Biển Đen, trong thời gian có chiến sự.

Dùng UAV tự chế

Mặc dù yếu hơn Nga về số lượng, Ukraine đang sử dụng các kỹ thuật tiên tiến, chẳng hạn như máy bay không người lái (UAV), để cân bằng thế trận.

UAV tự sát tự tạo của Ukraine có khả năng mang bom được cố định trên thân bằng dây buộc và băng dính. Dù được trang bị rất thô sơ, loại máy bay này sử dụng một lần này có khả năng tiêu diệt các mục tiêu lớn hơn, đắt tiền hơn của Nga.

Tên lửa và đạn pháo của Nga tại một địa điểm thu gom của Ukraine ở tỉnh Kharkiv vào tháng 12.2022 REUTERS

Theo tờ The New York Times, những UAV tự chế này đã trở thành một phần trong lực lượng trinh sát và hỏa lực của Ukraine. Một binh sĩ Ukraine tên Yevhen tiết lộ UAV như vậy được sản xuất với giá rất rẻ, chỉ vài trăm USD, so với những chiếc hiện đại có giá trị lên đến 20.000 USD mà Nga đã sử dụng.

Ông Kyryl Veres, một thiếu tướng của Ukraine, nói với The New York Times rằng ông nhìn thấy "tiềm năng to lớn" về vũ khí loại này. "Hệ thống tổng thể có thể thô sơ, nhưng nó hiệu quả", ông nói.

Những chiếc UAV có thể bay cách hàng chục km vào sâu trong khu vực Nga kiểm soát, ném bom và tiêu diệt các mục tiêu có giá trị.

Dù vậy, theo Business Insider, Nga cũng đang dần thích nghi với chiến thuật này của Ukraine. Các kho đạn dược từng được lực lượng Nga bố trí bất cẩn gần tiền tuyến đã được di chuyển ra khỏi tầm bắn của pháo binh Ukraine. Máy bay quân sự cũng đã được di dời.

"Họ có rất nhiều căn cứ không quân và họ đang rút bớt máy bay về phía sau", chuyên gia Massicot nói, đồng thời lưu ý cách tấn công này của Ukraine có thể được coi là thành công trước mắt, nhưng lợi thế đó sẽ không tồn tại mãi mãi vì Nga sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm và thay đổi