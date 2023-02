Ùn ứ giao thông ngày đầu cấm đường thi công cầu vượt chữ C 150 tỉ đồng

Theo ghi nhận vào ngày 10.2, tại trung tâm nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch đã được rào chắn phục vụ thi công hợp long kết cấu phần trên cầu vượt chữ C tại nút giao này.



Giao thông ùn ứ vào giờ cao điểm tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch KHẮC HIẾU

Vào 16 giờ 30 chiều 10.2, lực lượng CSGT đã túc trực để hướng dẫn người dân di chuyển theo phương án phân luồng được Sở GTVT Hà Nội chấp thuận trước đó.

Để qua vượt qua đoạn đường đang được rào chắn thi công, dòng phương tiện phải xếp hàng dài, nhích từng chút một. Do mật độ phương tiện giao thông tăng đột biến vào giờ cao điểm nên tình trạng ùn ứ đã xảy ra quanh khu vực nút giao này.

Về phương án phân luồng tổ chức giao thông, Sở GTVT Hà Nội cho biết: cấm các phương tiện hướng từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác và các phương tiện rẽ trái từ Tôn Thất Tùng đi Chùa Bộc; tổ chức ô tô đi 1 chiều trên tuyến đường Đông Tác theo đoạn và hướng từ Lương Định Của đi Chùa Bộc.

Do đó, các phương tiện từ Phạm Ngọc Thạch đi Tôn Thất Tùng, Đông Tác đi theo hướng Phạm Ngọc Thạch - Lương Định Của - Đông Tác - Tôn Thất Tùng.

Xe máy, xe đạp từ Tôn Thất Tùng rẽ trái đi Chùa Bộc sẽ đi theo hướng Tôn Thất Tùng - Đông Tác - Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Phạm Ngọc Thạch đi Chùa Bộc.

Ô tô từ Tôn Thất Tùng rẽ trái đi Chùa Bộc sẽ đi theo hướng Tôn Thất Tùng - Phạm Ngọc Thạch - Đặng Văn Ngữ - Hồ Đắc Di - Tây Sơn - Chùa Bộc hoặc Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc…

Dự kiến việc tổ chức lại giao thông, cấm một số phương tiện để thi công dự án cầu vượt này được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 10.2 - 28.4.

Cầu vượt chữ C được xây dựng theo hướng từ đường Phạm Ngọc Thạch nối sang phố Chùa Bộc, với tổng mức đầu tư 147,28 tỉ đồng. Do quá trình thi công gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên dự án xây dựng cầu vượt chữ C đã tiếp tục chậm tiến độ lần 2; dự kiến sẽ thông xe vào quý 1/2023.

Hệ thống biển báo hướng dẫn lưu thông qua nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch được cắm trên phố Tôn Thất Tùng KHẮC HIẾU

Vào 16 giờ 30 chiều 10.2, hiện tường ùn ứ bắt đầu xảy ra theo hướng Tôn Thất Tùng đi Phạm Ngọc Thạch KHẮC HIẾU

Mật độ phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến vào giờ cao điểm đã khiến khu vực này xảy ra ùn ứ KHẮC HIẾU

Nhiều người dân đã lựa chọn di chuyển theo hướng khác khi thấy hiện tượng ùn ứ xảy ra trên phố Phạm Ngọc Thạch KHẮC HIẾU

Ngày đầu cấm một số hướng di chuyển đã khiến giao thông nơi đây có lúc xảy ra tình trạng hỗn loạn KHẮC HIẾU

Lực lượng CSGT tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông KHẮC HIẾU